Chuyện khó tin: 1 sao đình đám từ chối Em Xinh để tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Sau thành công vang dội của mùa đầu tiên, Anh Trai Say Hi đã chính thức khởi động mùa 2 với dàn cast được đồn đoán là sẽ "cháy" không kém gì mùa trước. Mọi thông tin về chương trình vẫn đang được ekip giữ kín như bưng, nhưng "ngoài hành lang" thì một loạt hint bắt đầu rò rỉ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Theo đó, trong số những cái tên vừa chốt đơn ghi hình cùng Anh Trai Say Hi mùa 2 có một nhân vật khiến giới khán giả không khỏi ngỡ ngàng đến "rớt hàm". Người này vốn dĩ từng được mời vào một đội hình khác đình đám không kém - Em Xinh Say Hi, nhưng sau cùng lại từ chối lời mời và quyết định "quay xe" tham gia Anh Trai Say Hi.

Nhân vật đang được réo gọi này vốn là một hit-maker đình đám của Vbiz. Cái tên từng khiến giới trẻ nằm lòng qua loạt ca khúc gắn liền với thời thanh xuân, lại còn được biết đến là Á quân một cuộc thi âm nhạc cách đây gần một thập kỷ. Bước ra từ sân khấu ấy, cái tên này không chạy theo số đông mà chọn cách phát triển riêng biệt với những sản phẩm chỉn chu, cá tính và mang dấu ấn sáng tạo rõ nét.

Sự tham gia của nghệ sĩ đặc biệt này khiến Anh Trai Say Hi mùa 2 thêm phần bùng nổ

Đáng chú ý, ngôi sao đình đám mới đây còn khiến mạng xã hội dậy sóng khi "đánh úp" tổ chức đám cưới với bạn gái là vũ công. Cặp đôi không phô trương, không PR, chỉ nhẹ nhàng tung loạt ảnh cưới lãng mạn và lời nhắn đầy cảm xúc khiến dân tình vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ.

Được biết, nhân vật được cho là "ẩn số" đặc biệt của mùa này vốn từng được mời tham gia Em Xinh Say Hi - phiên bản nữ của Anh Trai Say Hi. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ "bà hàng xóm", người này đã chủ động từ chối lời mời để chính thức gia nhập mùa 2 của Anh Trai Say Hi với tư cách là một Anh Trai thực thụ.

Việc show chào đón một nhân tố như thế không chỉ thể hiện tinh thần cởi mở, mà còn truyền tải thông điệp tích cực về sự công nhận và tôn trọng bản sắc giới trong một sân chơi đại chúng. Dĩ nhiên, với tài năng có thừa, cá tính âm nhạc độc đáo và thần thái không thể trộn lẫn, nhân vật này được kỳ vọng sẽ trở thành "át chủ bài" đầy bất ngờ của mùa mới.