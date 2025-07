1 Em Xinh Say Hi đứng top 10 nhưng 6 tập rồi vẫn nhạt, như bị cô lập trong show

Sau khi lỡ hẹn giữa chừng ở Chị Đẹp Đạp Gió, Bảo Anh đến Em Xinh Say Hi với vị thế là một trong những nghệ sĩ có thâm niên nhất nhì chương trình. Ban đầu, nữ ca sĩ nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả nhưng qua từng tập phát sóng cô lại liên tục nhận về những phản hồi trái chiều. Trong bảng thống kê điểm số Em Xinh, Bảo Anh đang xếp vị trí thứ 10 nhưng cách thể hiện cô lại bị đánh giá là "chìm nghỉm" giữa một dàn những nghệ sĩ gen Z trẻ trung, hoạt ngôn và nhiều năng lượng. Không chỉ thế, Bảo Anh còn bị so sánh không có ấn tượng bằng những sao nữ có độ tuổi tương đương như Bích Phương, Miu Lê, Phương Ly. Thậm chí, chính Trấn Thành còn từng nhắc nhở Bảo Anh phải thể hiện mình, trình bày mong muốn để lấy cơ hội toả sáng giữa đám đông.

Trước những ý kiến trái chiều này, mới đây Bảo Anh đã chính thức lên tiếng phản hồi. Trong nhóm broadcast trên Instagram, Bảo Anh cho biết mỗi người sẽ có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau về khái niệm nhạt nhoà.

Cụ thể, Bảo Anh đáp trả: "Mình đọc nhiều comment của các bạn vì mình quan tâm khán giả của mình nghĩ gì. Mình biết ơn vì được yêu thương. Cái gì quan trọng thì nhắc lại 7749 lần. Và cũng có những comment nói mình nhạt trong show và không phù hợp show. Thật ra, mình nghĩ tùy góc nhìn. Nhạt là vì mình không hoạt ngôn theo kiểu các bạn đang nghĩ. Và nếu theo góc nhìn đó thì mình nhạt thật. Nhưng mình nghĩ mình có trái tim và là người tử tế".

Trong bảng xếp hạng, Bảo Anh đứng ở vị trí thứ 10

Tuy nhiên, sự thể hiện của Bảo Anh bị đánh giá là chưa qua nổi bật

Về việc bị so sánh với các đồng nghiệp, Bảo Anh cho rằng các "chị lớn" sẽ có cách thể hiện riêng. Nữ ca sĩ thừa nhận không có máu "thắng thua" vì đã có lượng khán giả riêng, luôn sẵn sàng yêu thương và hỗ trợ cô trong suốt những năm qua.

Nữ ca sĩ nói: "Các chị lớn đến show này hầu hết ai cũng đến để cho đi, và cách mỗi người thể hiện sẽ khác nhau. Các bạn có thể nói tại sao mình thi mà không máu me thắng thua, vì mình đã có khán giả rồi, và họ yêu thương mình ngần ấy năm rồi, mình đã thắng cả cuộc đời rồi nên mình không có máu thắng thua. Mình vẫn đồng hành, hòa mình và đi cùng các chị em trong show. Mình luôn giúp mọi người nếu điều đó trong tầm tay, ngay cả khi không trong tầm tay thì mình cũng cố nỗ lực thêm một chút để tương trợ. Mỗi người đều có hành trình, và mình mong hành trình đó của mình và của mọi người luôn thật đẹp và không quá vất vả".



Bảo Anh không có thời gian lên sóng nhiều như Miu Lê, Bích Phương hay Phương Ly

Ở vòng chọn đội trong tập đầu tiên, Bảo Anh không được bất kỳ đội trưởng nào gọi tên trong lượt đầu tiên, đây là một điều dễ hiểu khi phần lớn đội trưởng ưu tiên chọn những nghệ sĩ có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Cô được quyền chủ động chọn đội mình mong muốn ở lượt hai, nhưng phải trải qua vòng thuyết phục.

Cuối cùng, Bảo Anh chọn về đội 52Hz – đội trưởng trẻ tuổi và cá tính nhất chương trình nhưng chính tại đây, một tình huống khiến cô "tổn thương" đã diễn ra. Dù chủ động chọn 52Hz, Bảo Anh lại bị từ chối thẳng thừng. 52Hz cho rằng Bảo Anh quá "vĩ đại" trong đội hình của cô. Ở vòng chọn đội thứ 2, Bảo Anh được Tiên Tiên chọn vì lý do trong số 2 người còn lại, Tiên Tiên nghĩ rằng Đào Tử A1J không muốn về đội của mình.

Bảo Anh luôn nằm trong danh sách những người cuối cùng được đội trưởng lựa chọn

Sau những tập lên sóng vừa qua, không ít khán giả cho rằng Bảo Anh đang bị "lạc quẻ" giữa dàn nghệ sĩ gen Z, còn bản thân cô thì... quá yên tĩnh, thiếu màu sắc giải trí. Trên các diễn đàn, nhiều bình luận chê Bảo Anh ít nói, thiếu máu chiến đấu hay đứng ngoài cuộc chơi. Đặc biệt, việc cô ít nói dẫn đến chuyện không xuất hiện nhiều trên sóng khiến hình ảnh trở nên mờ nhạt hơn so với những cái tên như Tiên Tiên, Bích Phương hay Phương Ly - những người biết cách "bắt sóng" bằng cá tính âm nhạc hoặc sự hài hước, linh hoạt trên sân khấu. Chính vì thế, nhiều người hy vọng Bảo Anh nắm bắt cơ hội trong lần trở lại này để toả sáng và để lại dấu ấn đậm nét hơn với công chúng.

Khán giả chờ đợi sự vươn lên và lột xác của Bảo Anh trong những vòng tiếp theo