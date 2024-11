Diễn biến gây sốc vụ người mẫu đình đám bị bắt vì ma túy: Bị 1 doanh nhân cưỡng ép dùng chất cấm, đã nộp video cho cảnh sát

Bê bối sử dụng ma túy của người mẫu Kim Na Jung đang gây chấn động showbiz Hàn. Cô bị cảnh sát bắt giữ ở Sân bay Quốc tế Incheon ngay khi nhập cảnh từ Philippines về Hàn Quốc vào ngày 12/11. Qua xét nghiệm, người mẫu này dương tính với methamphetamine (ma túy đá). Trong diễn biến mới nhất về vụ án, phía Kim Na Jung cho biết sao nữ này không tự nguyện sử dụng ma túy mà bị ép buộc. Người đại diện nói Kim Na Jung đến Philippines để quảng cáo sản phẩm làm đẹp và thương hiệu nội y mới ra mắt của mình. Tại đây, cô quen biết doanh nhân trẻ A và có cùng người này tiệc tùng.

Khi Kim Na Jung uống say, A đã trói, đeo bịt mắt và cưỡng ép nữ người mẫu Hàn Quốc hít một chất lạ. Theo người quản lý, trước khi vụ việc xảy ra, A còn khoe khoang với Kim Na Jung về việc bản thân sở hữu súng. Do quá sợ hãi và không có sức phản kháng vì đã say rượu và bị trói chặt người, Kim Na Jung đành làm theo mệnh lệnh của A. Cả quá trình Kim Na Jung bị A ép dùng ma túy đều được quay lại và nữ người mẫu cũng giữ 1 bản video. Theo quản lý, Kim Na Jung đã lén chuyển dữ liệu từ điện thoại người thân cận với A qua cho mình để làm bằng chứng nếu sau này xảy ra vấn đề rắc rối ngoài ý muốn. Kim Na Jung cũng đã giao video cho phía cảnh sát.

Phía Kim Na Jung cho biết nữ người mẫu bị 1 doanh nhân trẻ cưỡng ép dùng ma túy ở Philippines

Người quản lý còn cho biết sau khi Kim Na Jung bị bắt ở Hàn Quốc, A đã nhắn tin đe dọa tính mạng nữ người mẫu, cấm không được hé miệng về vụ việc có liên quan đến ma túy. Cảnh sát đã thông tin với Kim Na Jung rằng A là 1 người có tiền án tiền sự nguy hiểm, đang bị truy nã và không thể trở về Hàn Quốc. Phía cơ quan điều tra cũng đã cung cấp cho Kim Na Jung 1 chiếc đồng hồ định vị để bảo vệ nhân chứng. Cảnh sát cho biết: "Kim Na Jung đã yêu cầu được bảo vệ. Cô ấy nói đang gặp nguy hiểm. Ngay khi cô ấy trở về Hàn Quốc, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ, điều tra việc sử dụng ma túy".

Kim Na Jung bị doanh nhân A đe dọa tính mạng và yêu cầu cảnh sát bảo vệ nhân chứng

Trước đó, vào ngày 12/11, Kim Na Jung đã đăng hàng loạt story khó hiểu lên Instagram. Người mẫu này cho biết cô đang ở Philippines và mạng sống bị đe dọa: "Tôi sợ đến nỗi không thể bắt taxi đến sân bay, xin hãy giúp tôi", "Tôi cảm thấy mình sẽ chết nếu lên chuyến bay này, tôi sẽ chết nếu rời Manila, sân bay không an toàn"... Trong một story khác, Kim Na Jung thừa nhận đã sử dụng ma túy ở Manila, dẫn đến tình trạng hoang tưởng. Cũng trong ngày hôm đó, mẹ nữ người mẫu đã báo cảnh sát Hàn Quốc vì cho rằng con gái bị bắt cóc ở Philippines.

Không lâu sau, người mẫu 32 tuổi này đã liên lạc với Đại sứ quán Hàn Quốc ở Philippines để được giúp đỡ. Cô được họ hỗ trợ đi từ khách sạn đến sân bay, và lên máy bay trở về Hàn Quốc an toàn. Đại sứ quán Hàn Quốc không tiết lộ cụ thể họ hỗ trợ Kim Na Jung như thế nào và người mẫu này đang gặp phải nguy hiểm gì. Sau đó, Kim Na Jung đã xóa các story. Dù vậy, có không ít người đã đệ đơn lên cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) yêu cầu điều tra việc người mẫu này dùng ma túy. Người này cho rằng việc người nổi tiếng sử dụng ma túy sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến người hâm mộ ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy trong cơ thể của Kim Na Jung có chất methamphetamine (ma túy đá)

Trước đó, cô liên tục đăng những story cầu cứu vì hoang tưởng, ảo giác sau khi dùng chất cấm ở nước ngoài

Hiện, cảnh sát đã lập án mở rộng điều tra vụ việc của Kim Na Jung để xem nữ người mẫu lấy ma túy ở đâu, có tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, có đồng phạm và chứng cứ giao nộp có thật hay không. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cho biết Kim Na Jung đã thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra sau khi bị bắt. "Tôi đã tự hủy hoại mình vì sử dụng ma túy", Kim Na Jung nói khi cho lời khai.

Nguồn: Nate