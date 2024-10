Khối tài sản của Nicole Kidman - Nữ nghệ sĩ giàu nhất Australia

Với những vai diễn đoạt giải Oscar như To Die For (1995) và The Hours (2002), cũng như các giải Emmy cho các series ăn khách như Big Little Lies (2017-2019), sự nghiệp diễn xuất rực rỡ của Nicole Kidman sánh ngang với khối tài sản ấn tượng của cô. Sắp tới, cô sẽ góp mặt trong bộ phim A Family Affair của Netflix (2024) và loạt phim bí ẩn về vụ giết người The Perfect Couple, nơi cô đóng vai trò vừa là diễn viên vừa là nhà sản xuất.

Ở tuổi ngoài 50 nhưng vẫn tiếp tục toả sáng trên màn ảnh, Nicole Kidman không chỉ gây ấn tượng với sự nghiệp nghệ thuật mà còn sở hữu một đế chế tài chính bao gồm tài sản và thu nhập đáng kể.

Nicole Kidman sinh ngày 20/6/1967 tại Honolulu, Hawaii. Vào thời điểm đó, cha mẹ cô là người Úc đang tạm trú tại Hoa Kỳ theo thị thực du học. Lúc đó, cha cô đang theo học cao học tại Đại học Hawaii ở Manoa. Sau khi tốt nghiệp, gia đình chuyển đến Washington DC, nơi ông làm nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia. Khi Kidman được 4 tuổi, gia đình trở về Úc.

Nicole Kidman được đào tạo tại Nhà hát Phillip Street của Sydney và Nhà hát dành cho thanh thiếu niên Úc. Kidman có một em gái tên là Antonia Kidman, làm người dẫn chương trình truyền hình và nhà báo.

Nữ diễn viên người Úc đã mất cha vào năm 2014. Tháng 9 vừa qua, cô đã chịu mất mát đau thương khi mất mẹ. Mẹ cô là một giảng viên điều dưỡng và là thành viên của nhóm vận động bầu cử dành cho phụ nữ, còn cha cô là một nhà hóa sinh, nhà tâm lý học lâm sàng.

Không giống như nhiều người nổi tiếng, cuộc sống riêng tư của Nicole Kidman tương đối đơn giản, với hai cuộc hôn nhân. Cô kết hôn với Tom Cruise vào năm 1990 và ly hôn vào năm 2001. Trong quá trình chung sống, họ đã nhận nuôi hai đứa con.

Năm 2005, Kidman gặp ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban tại một sự kiện dành cho người Úc ở Los Angeles. Họ kết hôn vào năm 2006 và chào đón đứa con đầu lòng, Sunday Rose, vào năm 2008, tiếp theo là đứa con gái thứ hai vào năm 2010. Kidman và Urban có cuộc sống gia đình hạnh phúc, sống ở Sydney, Sutton Forest ở New South Wales, Los Angeles và Nashville.

Trước khi kết hôn với Urban, Kidman có một số mối tình ngắn ngủi, bao gồm rapper Q-Tip và ca sĩ Lenny Kravitz vào năm 2003.

Nicole Kidman với Keith Urban

Nicole Kidman đã trở thành một trong những nữ diễn viên được kính trọng nhất Hollywood trong suốt bốn thập kỷ qua, liên tục mang đến những màn trình diễn hấp dẫn ở nhiều thể loại. Hành trình trở thành ngôi sao của cô bắt đầu từ những năm 1980, khi cô xuất hiện trong các chương trình truyền hình Úc khi còn trẻ. Diễn xuất của cô trong loạt phim ngắn "Vietnam" (1987) đã mang lại cho cô sự công nhận trong nước và mở đường cho cô chuyển sang lĩnh vực điện ảnh.

Kidman lần đầu xuất hiện ở Hollywood trong bộ phim đua xe "Days of Thunder" (1990) đóng cùng Cruise. Bộ phim không chỉ đánh dấu bước đột phá lớn của cô mà còn mở đầu cho mối quan hệ nổi tiếng đầu tiên của cô. Trong suốt những năm 1990, Kidman đã chứng tỏ sự đa tài của mình với những vai diễn đa dạng trong các bộ phim như "Far and Away" (1992), "Batman Forever" (1995) và "Eyes Wide Shut" (1999) của Stanley Kubrick. Tuy nhiên, vai diễn người dẫn chương trình tin tức Suzanne Stone trong "To Die For" (1995) mới thực sự làm nổi bật khả năng diễn xuất của cô.

Những năm 2000 đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp của Kidman, khi cô đạt đến đỉnh cao mới với vai diễn trong bộ phim ca nhạc Moulin Rouge! (2001) của Baz Luhrmann, bộ phim đã mang về cho cô đề cử Oscar đầu tiên. Cô cũng khoe giọng hát ấn tượng của mình trong bộ phim. Thành công này tiếp tục với vai diễn Virginia Woolf trong "The Hours" (2002) của Stephen Daldry, mang về cho Kidman giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vào đầu những năm 2000, Kidman đã chứng tỏ khả năng cân bằng giữa thành công thương mại với các bộ phim tập trung vào nhân vật như Dogville (2003) và Birth (2004). Sự cam kết của cô trong việc đảm nhận những vai diễn phức tạp và gây tranh cãi đã giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất thời bấy giờ.

Nicole Kidman trong một cảnh quay của bộ phim The Hours.

Khi sự nghiệp của Kidman tiếp tục phát triển, cô không ngừng mở rộng chân trời nghệ thuật của mình. Diễn xuất của cô trong Rabbit Hole (2010) và Lion (2016) đã củng cố khả năng truyền tải chiều sâu và sự phức tạp trong những vai diễn người mẹ, tiếp tục mang về cho cô những đề cử giải Oscar.

Trong những năm gần đây, Kidman đã tạo được dấu ấn đáng kể trên truyền hình, giành được hai giải Primetime Emmy cho vai diễn trong Big Little Lies (2017) và Hemingway & Gellhorn (2012). Thành công của cô trên các nền tảng OTT tiếp tục với những vai diễn đáng chú ý trong The Undoing (2020), Nine Perfect Strangers (2021) và bộ phim bí ẩn giết người mới nhất The Perfect Couple (2024), cho thấy khả năng thích ứng của cô với bối cảnh giải trí đang thay đổi.

Những tác phẩm gần đây của cô bao gồm Being the Ricardos (2021), The Northman (2022), A Family Affair (2024) và Babygirl (2024).

Nicole Kidman đã giành được sáu giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho các vai diễn trong The Hours, Moulin Rouge!, To Die For, Being the Ricardos và Big Little Lies. Cô cũng giành được một giải BAFTA cho "The Hours" và một giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Phim truyền hình dài tập hoặc Phim truyền hình ngắn tập cho Big Little Lies.

Ngoài diễn xuất, Kidman còn là một nhà sản xuất, ủng hộ những dự án tập trung vào các nhân vật nữ mạnh mẽ và những câu chuyện hấp dẫn. Công ty sản xuất của cô, Blossom Films, đã tham gia sản xuất một số dự án gần đây của cô, bao gồm Big Little Lies, The Undoing và The Perfect Couple.

Trong hai thập kỷ qua, Nicole Kidman liên tục được xếp hạng là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, cô đã kiếm được khoảng 22 triệu USD từ việc diễn xuất. Đặc biệt cô được cho được trả 10 triệu USD cho vai chính trong sản phẩm The Prom (2020) của Netflix và mức lương 1 triệu USD cho mỗi tập phim trong loạt phim ngắn The Undoing của HBO.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này ước tính kiếm được từ 16 đến 17 triệu USD cho mỗi bộ phim sau một loạt các vai diễn táo bạo trong vài năm qua. Theo Celebrity Net Worth, Nicole Kidman có giá trị tài sản là 250 triệu USD. Cô đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ này thông qua sự nghiệp diễn viên và nhà sản xuất, và từ nhiều hợp đồng quảng cáo nổi tiếng với các thương hiệu như Omega, Jimmy Choo, Chanel và Balenciaga.

Kidman và Urban danh mục bất động trên toàn cầu khoảng 30 triệu USD. Ngoài ra, họ còn có một căn hộ song lập sang trọng tại Thành phố New York được mua vào năm 2010 với giá 9,6 triệu USD. Ngôi nhà ở tiểu bang này đặc biệt độc đáo, có thang máy ô tô đưa bạn trực tiếp từ đường phố đến tận cửa nhà.