Vừa tới LHP Venice, Nicole Kidman nhận tin mẹ qua đời đột ngột

Ngày 7/8, Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 81 ( LHP Venice ) khép lại sau hơn 10 ngày diễn ra bằng lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm và cá nhân xuất sắc.

Tại buổi lễ, Nicole Kidman được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho màn hóa thân trong Babygirl.

Tuy nhiên, dù tham gia buổi ra mắt phim vài ngày trước đó, nàng “Thiên nga nước Australia” lại vắng mặt trên sân khấu trao giải. Nguyên nhân được đạo diễn Babygirl là Halina Reijn công bố lúc thay mặt Nicole nhận cúp chiến thắng.

Nicole Kidman không thể nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc do mẹ ruột đột ngột qua đời. Ảnh: Getty Images.

Theo Variety, Reijn đã đọc to thông điệp do nữ diễn viên để lại trước khi rời Italy: "Hôm nay, tôi đã đến Venice nhưng ngay sau đó, tôi nhận được tin người mẹ dũng cảm và xinh đẹp của tôi, Janelle Ann Kidman, vừa qua đời. Tôi bị sốc và phải đến gặp gia đình. Giải thưởng này tôi dành cho bà. Mẹ đã định hình, dẫn dắt và tạo nên tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi được gọi tên bà với các bạn thông qua Halina. Sự va chạm giữa cuộc sống và nghệ thuật thật đau lòng. Trái tim tôi tan vỡ".

Trong cuộc họp báo sau lễ trao giải, trưởng ban giám khảo LHP Venice, Isabelle Huppert, dành riêng lời tri ân cho tân ảnh hậu: “Tôi chỉ muốn bày tỏ sự cảm thông của mình với Nicole Kidman, người không thể có mặt ở đây tối nay và phải trở về một cách bất ngờ. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng chúng tôi thực sự nhớ và yêu cô ấy”.

Người đại diện cho Nicole cũng xác nhận với Page Six về sự ra đi của bà Janelle, đồng thời yêu cầu được tôn trọng sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này.

Không rõ chi tiết cụ thể về việc bà Janelle qua đời, chỉ biết mẹ Nicole đã 84 tuổi.

Babygirl được mô tả là phim kinh dị, gợi tình của Mỹ do Halina Reijn viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất. Cùng với Queer và Disclaimer, tác phẩm này giúp cảnh nóng có sức hút và chiếm lĩnh LHP Venice.

Trong phim, Nicole Kidman vào vai nữ giám đốc điều hành cấp cao ở tuổi trung niên. Cô rơi vào mối tình lãng mạn cấm kỵ với nam thực tập sinh trẻ tuổi và quyến rũ do Harris Dickinson thủ vào.

Nicole và bạn diễn kém 29 tuổi có nhiều cảnh ân ái nóng bỏng. Đoàn phim đã thuê điều phối viên thân mật để giúp hai ngôi sao có những thước phim 18+ nhiều cảm xúc và an toàn nhất.

Khi ra mắt vào ngày 29/8, Babygirl nhận được tràng pháo tay dài 7 phút. Phim được ca ngợi khi thông qua tình dục để phản ánh chủ đề rộng lớn là ham muốn và sự giải phóng phụ nữ khỏi khuôn phép.

Nicole Kidman đóng cảnh nóng với bạn diễn nam kém 29 tuổi trong Babygirl.

Ngoài giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, LHP Venice cũng tìm được chủ nhân của các giải thưởng quan trọng khác.

Hạng mục quan trọng nhất - giải Sư tử vàng cho Phim hay nhất thuộc về The Room Next Door của đạo diễn Tây Ban Nha Pedro Almodóvar. Phim có Julianne Moore và Tilda Swinton đóng vai chính, kể về tình bạn sau nhiều năm xa cách của hai người phụ nữ, một tiểu thuyết gia và phóng viên chiến trường.

Giải thưởng lớn của ban giám khảo được trao cho Vermiglio của Maura Delpero. Trong khi đó, giải Sư tử bạc - Đạo diễn xuất sắc được trao cho Brady Corbet với tác phẩm The Brutalist. Nam diễn viên chính xuất sắc gọi tên Vincent Lindon của The Quiet Son. Kịch bản hay nhất được trao cho hai biên kịch Murilo Hauser và Heitor Lorega với I'm Still Here.