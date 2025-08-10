Nữ thần gợi cảm hết thời vì cưới chồng bê bối, nay tích cực cởi đồ chỉ nhận về chê bai: "Làm gì khó coi"

Trong thế giới Kpop, có những cái tên không chỉ là ca sĩ mà còn là biểu tượng. Hyuna chính là một trong số đó. Từ thành viên nổi bật trong nhóm nhạc thần tượng, cô vươn lên thành "nữ hoàng gợi cảm" không thể thay thế, mỗi lần xuất hiện đều tạo nên một cơn địa chấn.

Tuy nhiên, hành trình sự nghiệp của cô lại là một câu chuyện đáng buồn, khi một quyết định cá nhân đã châm ngòi cho sự nghiệp trượt dốc không phanh. Giờ đây, ở tuổi 33, Hyuna đang đối mặt với một thực tế phũ phàng: những chiêu trò gây chú ý từng làm nên tên tuổi cô nay chỉ còn nhận về lời chê bai và sự thờ ơ.

Từ "nữ hoàng gợi cảm" đỉnh cao của Kpop...

Sự nghiệp của Hyuna là một chuỗi những cột mốc đáng nhớ, chứng minh cho tài năng và cá tính mạnh mẽ của cô. Năm 2007, Hyuna ra mắt lần đầu tiên với vai trò rapper của nhóm nhạc nữ huyền thoại Wonder Girls. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, cô đã rời nhóm vì lý do sức khỏe.

Đến năm 2009, Hyuna tái xuất trong nhóm nhạc 4Minute dưới trướng Cube Entertainment. Đây là nơi Hyuna thực sự tỏa sáng. Với vai trò rapper chính, cô nổi bật nhờ hình tượng cá tính, gợi cảm và táo bạo, trở thành gương mặt đại diện của nhóm. Cùng 4Minute, Hyuna đã tạo nên nhiều bản hit đình đám như Hot Issue, Muzik và Crazy .

Hyuna từng là gương mặt nổi bật của Wonder Girls...

... và 4Minute

Song song với hoạt động nhóm, sự nghiệp solo của HyunA cũng bùng nổ mạnh mẽ. Cô trở thành "nữ hoàng gợi cảm" với những ca khúc solo đình đám. Thời kỳ đỉnh cao, mỗi lần cô xuất hiện đều tạo nên một cơn địa chấn. Với những màn trình diễn bốc lửa, vũ đạo táo bạo và thần thái quyến rũ, Hyuna đã phá vỡ những chuẩn mực an toàn của làng giải trí.

Các ca khúc như Trouble Maker (song ca cùng Jang Hyunseung) với màn vũ đạo đầy khiêu khích, hay R ed với hình ảnh tóc đỏ rực rỡ và câu hát "I'm not a lady, I'm just a woman" đã đưa cô lên hàng ngũ những ngôi sao có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Cô là một cỗ máy tạo hit, mỗi bước đi đều trở thành xu hướng, mỗi động tác đều được cả châu Á học theo. Hyuna khi đó đại diện cho sự tự do, cá tính và gợi cảm, là niềm khao khát của hàng triệu người hâm mộ.

Sự nghiệp solo thành công mang đến cho Hyuna danh hiệu nữ hoàng gợi cảm

... Đến sự nghiệp trượt dốc không phanh vì những chuyện tình ồn ào

Tưởng chừng như là "nữ hoàng gợi cảm" không thể bị thay thế, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Hyuna lại đến từ chính chuyện tình cảm. Năm 2018, cô và đàn em Dawn (nhóm PENTAGON) công khai hẹn hò, một hành động được xem là "phá luật" trong giới idol Kpop. Đặc biệt hơn, trong lúc công ty quản lý căng mình phủ nhận, dẹp bỏ scandal thì Hyuna lại hành động gây sốc. Cô tự ý đăng đàn thừa nhận hẹn hò với đàn em. Vụ việc không chỉ gây chấn động mà còn khiến cả hai bị Cube Entertainment thẳng tay sa thải.

Mặc dù sau đó họ đã tìm được một bến đỗ mới, nhưng sự nghiệp của cả hai đã không còn ở đỉnh cao như trước. Nhắc đến cặp đôi Hyuna - Dawn, khán giả chỉ cảm thấy ngán ngẩm trước những hình ảnh hở hang, tình tứ quá đà gây bão dư luận, chất lượng âm nhạc ngày càng đi xuống. Mối tình này thay vì nhận được sự ủng hộ tuyệt đối, lại vấp phải vô vàn chỉ trích và sự tiếc nuối. Nhiều người cho rằng Hyuna đã vì tình yêu mà đánh đổi tất cả: từ sự nghiệp đang trên đà phát triển, danh tiếng cho đến cả hình tượng đã xây dựng bấy lâu.

Nhắc đến Hyuna - Dawn là khán giả chỉ nhớ đến cặp đôi lố lăng, hở hang

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đây, sau gần 7 năm yêu, cặp đôi này đã đường ai nấy đi. Khi công chúng chưa kịp quên đi những ồn ào cũ, Hyuna lại khiến tất cả bàng hoàng bằng một quyết định táo bạo khác. Cô bất ngờ công khai chuyện tình cảm với Yong Junhyung (cựu thành viên BEAST/HIGHLIGHT) vào đầu năm 2024. Cặp đôi sau đó đã tổ chức một hôn lễ riêng tư vào tháng 10 cùng năm.

Tuy nhiên, Yong Junhyung không phải là một cái tên bình thường. Anh từng dính líu đến bê bối Burning Sun, một trong những scandal chấn động nhất lịch sử Kpop. Yong Junhyung thừa nhận đã xem các video quay lén bất hợp pháp do Jung Joon Young gửi, dù anh không phải là người trực tiếp quay hay phát tán.

Quyết định kết hôn với một người có quá khứ tai tiếng như vậy đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội. Nhiều người hâm mộ và công chúng cho rằng hành động này là một sự thiếu suy nghĩ, một "cái tát" vào đạo đức và sự tổn thương của các nạn nhân trong vụ bê bối. Chưa hết, Yong Junhyung còn từng là bạn trai cũ của Goo Hara - người bạn thân quá cố mà Hyuna chơi rất thân.

Hình ảnh "nữ hoàng gợi cảm" một thời của Hyuna giờ đây hoàn toàn sụp đổ, thay thế bằng một hình ảnh bất cần và đi ngược lại với dư luận. Từ một "nữ hoàng" của sân khấu, cô vấp phải làn sóng tẩy chay, phản đối mạnh mẽ của dư luận. Cô lâm cảnh danh tiếng tụt dốc, đám đông ngừng cổ vũ trong sự kiện, các sản phẩm âm nhạc mới không ai buồn nghe.

Hyuna lao đao vì cưới Yong Junhyung

Tái xuất cởi đồ nhưng chỉ nhận về lời chê "khó coi"

Sau khi thành "vợ người ta", Hyuna lại gây xôn xao khi quay trở lại với những hình ảnh gợi cảm đến táo bạo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự trở lại lần này lại không còn được đón nhận như trước kia. Hyuna liên tục đăng tải những bức ảnh khoe thân, mặc những trang phục gần như "mặc cũng như không", thậm chí để lộ nhiều bộ phận nhạy cảm. Từ những bức ảnh khoe nội y cho đến khỏa thân phơi ngực trần, cô dường như muốn phô bày tất cả.

Hyuna ngày càng không còn giới hạn trong chuyện hở bạo

Thế nhưng, thay vì nhận được những lời khen ngợi về sự quyến rũ, những bức ảnh này lại bị công chúng chê bai nặng nề. Rất nhiều bình luận chỉ trích gay gắt, cho rằng phong cách gợi cảm của cô giờ đây đã trở nên "làm lố", "kệch cỡm", thậm chí là "làm gì khó coi". Nhiều người nhận xét rằng Hyuna đang quá cố gắng để trở thành tâm điểm, nhưng cách thức lại không còn phù hợp, không còn giữ được sự sang trọng và thần thái của một "nữ hoàng" gợi cảm.

Sự nghiệp của HyunA dường như đang lâm vào ngõ cụt. Từ một người tiên phong, cô trở thành một người chạy theo những điều đã cũ. Lối mòn "cởi đồ để gây chú ý" không còn hiệu quả khi công chúng đã thay đổi. Nữ hoàng gợi cảm một thời của Kpop nay phải đối mặt với một thực tế phũ phàng: sự nghiệp xuống dốc không phanh chỉ vì những quyết định đời tư sai lầm.