Tăng Duy Tân cho cả thế giới biết mình đang yêu Bích Phương!

Đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và ca sĩ Bích Phương rộ thông tin đang hẹn hò. Cả hai còn bị soi hàng loạt hint tình cảm, sống chung với nhau. Trong chương trình Em Xinh Say Hi, MC Trấn Thành và các Em xinh còn nhiệt tình đẩy thuyền, trêu chọc công khai cặp đôi này.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi phát hiện trên Instagram cá nhân của Tăng Duy Tân chỉ theo dõi duy nhất một tài khoản chính là của ca sĩ sinh năm 1989. Hành động gia nhập hội "chỉ follow mình em" này của giọng ca sinh năm 1995 khiến netizen cho rằng ngầm xác nhận chuyện tình cảm với Bích Phương.

Số khác còn trêu đùa cho rằng Tăng Duy Tân đang rất khát khao việc công khai tình cảm với Em xinh nổi tiếng này. Trong khi đó, trên Instagram có 3,2 triệu người theo dõi của Bích Phương hiện đang theo dõi 22 tài khoản nhưng Tăng Duy Tân không có trong danh sách.

Cư dân mạng phát hiện ra Tăng Duy Tân chỉ theo dõi duy nhất tài khoản của Bích Phương trên Instagram cá nhân

Đây được cho là động thái ngầm khẳng định vị trí đặc biệt của Bích Phương trong lòng Tăng Duy Tân

Tuy nhiên, Bích Phương hiện theo dõi 22 tài khoản nhưng không có nam ca sĩ sinh năm 1995

Thời gian vừa qua, nghi vấn hẹn hò giữa ca sĩ Bích Phương và nhạc sĩ Tăng Duy Tân liên tục được bàn luận rầm rộ trên mạng xã hội. Không chỉ bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau, cả hai còn để lộ nhiều dấu hiệu rõ rệt cho rằng đang sống chung một nhà.

Một số nguồn tin còn cho hay, Tăng Duy Tân đã về quê Bích Phương để ra mắt gia đình bạn gái tin đồn. Với loạt hint dồn dập, netizen cho rằng ngày cặp đôi chính thức công khai hay chốt đơn đang tới rất gần.

Cặp đôi này đã vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024

Tăng Duy Tân và Bích Phương bị soi loạt hint yêu đương trong thời gian qua

Khi Tăng Duy Tân góp mặt trong Em Xinh Say Hi với vai trò khách mời, anh lập tức trở thành tâm điểm bị Trấn Thành và dàn sao ghép đôi nhiệt tình. Theo đó, Trấn Thành hỏi cảm xúc của Tăng Duy Tân khi tham gia Em Xinh Say Hi. Nam ca sĩ chia sẻ thấy vừa mới mẻ vừa háo hức khi đứng chung với 4 cô gái xinh đẹp.

Nắm bắt cơ hội, Trấn Thành liền "thả mồi": "Em nghĩ thế nào về các Em Xinh trong đội, đặc biệt là Bích Phương?". Khi nghe xong câu hỏi, Tăng Duy Tân chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng, còn dàn khách mời lẫn các thành viên nữ đồng loạt hú hét, tạo nên bầu không khí náo nhiệt.