"Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo"

Angela Phương Trinh từng được biết đến là diễn viên nhí tài năng của màn ảnh Việt. Các bộ phim nổi tiếng Angela Phương Trinh tham gia bao gồm: Bà mẹ nhí, Mùi ngò gai, Kính vạn hoa... Lối diễn xuất duyên dáng cùng gương mặt nhí nhảnh đáng yêu của Angela Phương Trinh khiến khán giả dành nhiều yêu mến.

Tuy nhiên khi bước sang tuổi trưởng thành, nữ diễn viên sinh năm 1995 lại liên tục gây thất vọng vì hàng loạt những thị phi tai tiếng. Nhan sắc khác biệt liên tục thay đổi của cô trong quá khứ từng là chủ đề bàn tán rầm rộ của netizen. Angela Phương Trinh thậm chí vướng nghi vấn bị di chứng thẩm mỹ sau thời gian dài can thiệp dao kéo, đặc biệt là chiếc mũi từng được cho là đã trải qua tới 5 lần chỉnh sửa.

Angela Phương Trinh từng là ngôi sao nhí được đông đảo khán giả yêu mến

Từ hình ảnh trong sáng thời mới nổi, Angela Phương Trinh liên tục thay đổi phong cách và diện mạo

Ngoại hình trong sáng của nữ diễn viên sinh năm 1995 trước khi "dao kéo"

2 tháng trước khi bước vào tuổi 18, Angela Phương Trinh đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cho hay: "Đúng là theo lý thuyết thì nên can thiệp thẩm mỹ trên khuôn mặt sau 18 tuổi, tuy nhiên tôi còn 2 tháng nữa là đủ 18 tuổi và tôi cũng đã tham khảo bác sỹ kỹ trước khi tiến hành làm. Họ bảo làm được và chịu trách nhiệm nên tôi cũng rất yên tâm".

Nữ diễn viên sinh năm 1995 thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ với công chúng từ cuối năm 2012. Cô chia sẻ lý do quyết định "dao kéo" mũi: "Vì lúc trước đầu mũi hơi to nên muốn chỉnh sửa để thu gọn lại. Phẫu thuật thẩm mỹ không một sớm một chiều mà đẹp được. Tôi vừa mới đi sửa về được mấy hôm, nên hình ảnh mọi người nhìn thấy chưa phải là mũi hoàn thiện.

Tôi chắc chắn rằng một thời gian nữa, mũi của tôi sẽ đẹp. lúc đó mọi người sẽ thấy vì sao tôi phải sữa mũi cũ". Nhiều lần, diễn viên Angela Phương Trinh trở thành cái tên gây sốc vì chiếc mũi biến dạng. Một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng từng cho biết cô đã chỉnh sửa mũi tới 5 lần.

Năm 18 tuổi, Angela Phương Trinh là tâm điểm chú ý khi xuất hiện với chiếc mũi khác lạ

Một thời gian dài Angela Phương Trinh trở thành đề tài bàn tán của công chúng vì phẫu thuật thẩm mỹ quá đà

Việc lạm dụng các phương pháp dao kéo được cho là nguyên nhân khiến nhan sắc của cô không còn ổn định, dẫn tới nhiều tranh luận trái chiều

Sau 5 năm ngưng hoạt động trong showbiz Việt, Angela Phương Trinh thông báo hoạt động trở lại vào tháng 12/2022. Cô cho hay: "Trinh cảm thấy hiện tại mình đã đủ duyên để tiếp tục quay trở lại showbiz, làm việc chăm chỉ và nghiêm túc. Trinh vẫn mong nhận được sự yêu thương từ quý anh chị".

Thời gian qua, Angela Phương Trinh ít đi sự kiện mà tập trung vào việc livestream bán hàng. Nữ diễn viên sinh năm 1995 còn gây choáng khi thay đổi 180 độ, để tóc tém và theo đuổi hình tượng cá tính. Nhiều người cho rằng cô đang gây chú ý bằng cách tạo chiêu trò khi cố gồng mình, lôi kéo sự quan tâm của khán giả.

Angela Phương Trinh hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật mà tập trung bán hàng