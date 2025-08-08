BTC Vietnam's Next Top Model xin lỗi vụ giám khảo thị phạm

Tối 8/8, trên Fanpage Vietnam's Next Top Model, BTC đã gửi lời xin lỗi đến giám khảo - Giám đốc Sáng tạo kiêm chuyên gia trang điểm Nam Trung. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn clip được đăng trên kênh chính thức của chương trình, ghi lại khoảnh khắc Nam Trung đứng trên cao để kiểm tra góc máy và độ an toàn cho thử thách trong tập 1.

Theo BTC, người biên tập nội dung đã sử dụng cụm từ "thị phạm" để miêu tả công việc của Nam Trung, dẫn đến hiểu nhầm về vai trò thực sự của anh và tạo nên những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng từ ngữ này dễ khiến khán giả nghĩ anh đang làm mẫu cho thí sinh, thay vì thực hiện nhiệm vụ giám sát và đảm bảo an toàn – phần việc vốn thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sáng tạo.

Đoạn clip giám khảo Nam Trung test thử thách tập 1

Nhiều bình luận tranh cãi vì cho rằng đây là màn thị phạm của nam giám khảo

Trong thông báo, BTC khẳng định trách nhiệm chính của Nam Trung là kiểm tra kỹ lưỡng mọi yếu tố như ánh sáng, hướng gió, trang phục… để đảm bảo thử thách diễn ra đúng tinh thần sáng tạo mà chương trình mong muốn. Đây là phần việc bắt buộc trong vai trò Giám đốc Sáng tạo, không phải "thị phạm" cho thí sinh.

BTC cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến Nam Trung, đồng thời mong khán giả hiểu đúng về công việc của anh, tránh những hiểu lầm ảnh hưởng đến uy tín của giám khảo kỳ cựu này. Bài đăng xin lỗi hiện thu hút nhiều sự chú ý, cho thấy vụ việc đã tạo nên làn sóng bàn luận không nhỏ trong cộng đồng theo dõi chương trình.

"Do sự sơ suất trong cách dùng từ, người đăng đã sử dụng cụm từ 'thị phạm' để miêu tả công việc của GĐST Nam Trung, dẫn đến sự hiểu nhầm về vai trò thực sự của anh và tạo nên những tranh luận không đáng có trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới uy tín của Giám Khảo Nam Trung. Chúng tôi rất mong khán giả sẽ thấu hiểu và nhìn nhận đúng hơn về công việc quan trọng này, tránh những hiểu lầm làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của Giám Khảo – GĐST Nam Trung", BTC Vietnam's Next Top Model.

BTC Vietnam's Next Top Model xin lỗi Nam Trung vì sơ suất khiến nam giám khảo nhận về nhiều tranh luận

Không chỉ Nam Trung mà những ngày qua, màn thị phạm của host Thanh Hằng ở thử thách treo người giữa không trung nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dù tinh thần dấn thân của cô nhận được nhiều lời khen, nhưng phần thể hiện lại khiến một bộ phận khán giả cảm thấy chưa trọn vẹn. Nhiều ý kiến cho rằng màn thị phạm này thiếu lực, chưa tạo được điểm nhấn và chưa mang lại sự mãn nhãn đúng như kỳ vọng dành cho một host giàu kinh nghiệm.

Một bộ phận khán giả cho rằng phong cách huấn luyện của cô ở mùa này hơi khắt khe, thiếu sự mềm mại và dễ tạo áp lực cho người thi. Màn thị phạm cũng bị đánh giá là chưa đủ ấn tượng, dẫn tới việc các video liên quan nhận về hàng nghìn bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Dù vậy, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, vẫn có nhiều khán giả lên tiếng ủng hộ Thanh Hằng và dàn giám khảo. Họ cho rằng trong môi trường thời trang đầy khắc nghiệt như Vietnam's Next Top Model, sự nghiêm khắc là yếu tố cần thiết để giúp thí sinh tỉnh táo, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng.