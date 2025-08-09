Sao nam “Bố ơi mình đi đâu thế” lộ nghi vấn ngoại tình với fan của con mình, hôn nhân rạn nứt?

Trước thềm Ngày của Cha tại Đài Loan, làng giải trí bất ngờ chấn động bởi một vụ bóc phốt liên quan đến một nam diễn viên từng góp mặt trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" phiên bản Hoa ngữ.

Theo nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội, người này bị tố ngoại tình trong thời gian hôn nhân, thậm chí có hành vi gạ gẫm và gửi hình nhạy cảm cho một fan nữ – được cho là người hâm mộ của chính con trai anh.

Từ gạ gẫm đến đổ lỗi cho quản lý

Nguồn tin cho biết, nam diễn viên đã thừa nhận việc hẹn hò với fan của con mình. Tuy nhiên, loạt hành vi sau đó khiến dư luận phẫn nộ hơn. Người này bị cáo buộc đã có quan hệ với fan rồi cắt đứt liên lạc, từng gửi hình ảnh nhạy cảm để "tạo cảm xúc", nhưng khi lo sợ chuyện vỡ lở lại đổ hết trách nhiệm lên quản lý, cho rằng đây là người đã tự ý hành động.

Vụ việc đặc biệt gây chú ý vì xảy ra trong thời gian nam diễn viên vẫn đang trong cuộc hôn nhân hợp pháp. Dù chưa rõ có yếu tố bạo hành hay không, việc ngoại tình đã được xác nhận là có cơ sở.

Cư dân mạng truy tìm danh tính: Ba cái tên bị đưa vào tầm ngắm

Ngay sau khi vụ việc bùng nổ, cư dân mạng đã nhanh chóng khoanh vùng những nghệ sĩ từng tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" và hoạt động tại Đài Loan. Trong số đó, ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất gồm:

Lâm Chí Dĩnh (mùa 1)

Hiện tại, sao phim Thiên Long Bát Bộ không vướng bê bối hay tiền án liên quan đến bạo hành hoặc ngoại tình. Hôn nhân với Trần Nhược Nghi được cho là vẫn hạnh phúc. Phần lớn cư dân mạng loại trừ khả năng liên quan của nam diễn viên này.

Lâm Chí Dĩnh cũng là sao nam lọt "tầm ngắm" của dân mạng.

Anh hiện tại vẫn đang hạnh phúc bên vợ.

Tào Cách (mùa 2)

Tào Cách đã ly hôn từ năm 2022, không phù hợp với mốc thời gian được đề cập là "ngoại tình khi còn hôn nhân". Dù từng có tiền sử say rượu gây rối, anh chưa từng vướng vào nghi án tình cảm với fan của con cái.

Ngày 6/8/2025, một ngày trước khi vụ việc bị phanh phui, anh từng có phát ngôn công khai nhớ vợ cũ, khiến truyền thông Đài Loan cho rằng anh đang có dấu hiệu cảm xúc bất ổn.

Tào Cách đã ly hôn từ năm 2022, không phù hợp với mốc thời gian được đề cập là "ngoại tình khi còn hôn nhân"

Hạ Khắc Lập (mùa 3)

Hạ Khắc Lập là cái tên đang được chú ý nhiều nhất trong danh sách nghi vấn. Anh ly thân với vợ – Huỳnh Giai Thiền – từ năm 2022, chính thức ly hôn vào tháng 8/2024 sau khi tòa án xác nhận có hành vi bạo hành gia đình. Trong thời gian chưa hoàn tất ly hôn, anh từng bị tố có liên lạc riêng tư với nhiều phụ nữ, bao gồm cả vụ bảo mẫu người Philippines tố bị rủ rê hẹn hò.

Hạ Khắc Lập từng gây sốt thi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế".

Gần đây, Hạ Khắc Lập liên tục đăng bài với nội dung cho rằng bị vợ cũ công kích, khiến dư luận nghi ngờ anh đang cố đánh lạc hướng dư luận. Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn tranh cãi về việc anh mang quốc tịch Canada, liệu có được xem là "nam diễn viên Đài Loan" hay không.

Hạ Khắc Lập đã chính thức ly hôn với Huỳnh Giai Thiền vào tháng 8/2024.



Chờ phản hồi chính thức từ người trong cuộc

Tính đến thời điểm hiện tại, các nghệ sĩ bị gọi tên vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Trong khi đó, dư luận vẫn không ngừng tranh cãi, phân tích và truy tìm danh tính thực sự của nhân vật chính.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về hình ảnh người của công chúng và trách nhiệm đạo đức của những nghệ sĩ từng gắn liền với hình tượng cha mẫu mực trên sóng truyền hình.