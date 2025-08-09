Vì sao Nàng Mơ được gọi là "Lưu Diệc Phi Việt Nam"?

Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, SN 2006) không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng khi hiện đang sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô sở hữu chiều cao 1m70, tỷ lệ cơ thể khá cân đối và gương mặt xinh xắn ưa nhìn.

Gần đây, cô gây chú ý khi lấn sân sang làm người mẫu, góp mặt trong các show diễn của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Tại chương trình Vietnam's Next Top Model 2025, Nàng Mơ đang là một trong những thí sinh được khán giả quan tâm theo dõi sát sao.

Tuy nhiên, phần thể hiện của Nàng Mơ trong tập phát sóng đầu tiên nhận về không ít nhận xét trái chiều. Nhiều người cho rằng kỹ năng, chuyên môn của cô còn kém. Số khác lại đặt kỳ vọng rằng Nàng Mơ sẽ nỗ lực thể hiện tốt hơn ở tập sau, khích lệ động viên cô khi bước vào một sân chơi hoàn toàn mới mẻ, nhiều thử thách.

Nàng Mơ hiện đang sở hữu kênh TikTok có gần 400.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội

Phần thể hiện của Nàng Mơ trong chương trình Vietnam's Next Top Model đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả

Sở hữu nét đẹp trong trẻo nữ tính, Nàng Mơ được ưu ái ví von gọi với biệt danh "Lưu Diệc Phi Việt Nam". Người đẹp sinh năm 2006 được cho rằng có điểm tương đồng với "thần tiên tỷ tỷ" xứ Trung vì đường nét trên gương mặt hài hòa, nụ cười dịu dàng. Hiện tại, Nàng Mơ dường như đang nỗ lực "thoát kén" để phát triển bản thân hơn nữa, không chỉ đóng khung dừng lại ở hình ảnh an toàn là cô gái dịu dàng trong sáng như trước.

Ít ai biết, Nàng Mơ từng rất tự ti về gương mặt, vóc dáng của bản thân. Khi học cấp 2, mắt của cô rất yếu, từng nghĩ sẽ không thể nhìn được nữa. Cô chia sẻ: "Mắt mình lúc đó rất yếu, hai tròng đen còn không cân nhau mà mọi người hay còn gọi là bị lác.

Mình phải đeo kính, đi trị liệu nên rất ám ảnh với việc mọi người nhìn vào mặt mình. Mình rất trau chuốt về vẻ bề ngoài vì cảm giác rất tự ti. Không phải vì người ta chê mà mình thấy mình xấu thật. Mình đen, gầy, mắt bên lệch bên không, mặc cũng lệch vì lúc đó chưa niềng răng. Người thì lúc nào cũng bị gù nên dáng đi rất xấu".

Nàng Mơ được ưu ái gọi với cái tên "Lưu Diệc Phi Việt Nam"

Nhiều người cho rằng cô có nhiều nét tương đồng với mỹ nhân xứ Trung khi sở hữu nét đẹp dịu dàng, phong cách thời trang nữ tính

Mỹ nhân sinh năm 2006 sở hữu chiều cao 1m70, tỷ lệ cơ thể khá cân đối

Không dừng lại với vai trò là hot TikToker, cô đang nỗ lực xây dựng một hình ảnh mới của bản thân, chuyển hướng sang làm người mẫu

Về chuyện bị nói tính cách điệu đà, Nàng Mơ từng cho hay: "Mọi người nói mình điệu mình cũng chịu thôi. Mình rất thích điệu và mình cần điệu như thế để giữ được sự tự tin trong lòng. Mọi người cũng hãy yêu thương bản thân nhé, nếu mà có điệu một chút cũng không vấn đề gì đâu mọi người. Nhưng đừng trễ hẹn vì điệu là được".

Trên mạng xã hội, cô còn được biết đến khi xuất hiện trong những clip content về gia đình trên kênh của bố là Ông Bố Điên và anh trai Tớ Là Lộc. Nói về lý do đến với Vietnam's Next Top Model 2025, Nàng Mơ cho biết cô muốn khám phá thêm những khía cạnh mới của bản thân, đồng thời phá vỡ những định kiến trong mắt công chúng. Cô thừa nhận rằng việc ghi danh cuộc thi về người mẫu chính là bước chuyển mình trong sự nghiệp của cô.

Nàng Mơ từng rất tự ti về nhan sắc của bản thân trong quá khứ