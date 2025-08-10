Đây chính là nhân vật "lật đổ" LyHan tại Em Xinh Say Hi!

Tập mới nhất của Em Xinh Say Hi kéo dài gần 6 tiếng với loạt diễn biến căng thẳng "thống trị" khắp các nền tảng MXH. Đây cũng chính là vòng lập đội cuối cùng trước khi các Em Xinh chính thức bước vào đêm Chung kết, chọn ra 5 "chiến binh" xuất sắc nhất. Ở tuần trước, LyHan đang đứng top 1 và vướng phải nhiều tranh luận trên MXH. Vì thế, nhân vật "lật đổ" LyHan ở tập này cũng khiến nhiều người "chấm hóng".

Theo như Trấn Thành công bố, 4 Em Xinh có thứ hạng cao nhất là LyHan, Phương Mỹ Chi, 54Hz, Phương Ly sẽ chính thức trở thành đội trưởng ở vòng thi cuối cùng. Sau khi gọi tên ngẫu nhiên, Trấn Thành công bố thứ hạng cụ thể là Phương Ly đứng nhất với 502 điểm cá nhân, tiếp đến là LyHan, 52Hz và Phương Mỹ Chi.

Ngay sau khi công bố kết quả, Phương Ly nói lời cảm ơn vì được khán giả yêu thương và cho rằng đây chính là cú "lội ngược dòng" ngoạn mục. Bởi lẽ ở những tập đầu tiên, Phương Ly đứng top 20, sau một lần giành vị trí đội trưởng, cô có sự bứt phá và vươn lên thấy rõ. Trong vòng Chung kết, team của đội trưởng Phương Ly sẽ có Tiên Tiên, Miu Lê và MAIQUINN.

Trấn Thành công bố thứ hạng của 4 Em Xinh làm đội trưởng chung kết

Nếu ở vòng trước, Phương Ly chỉ thua LyHan 1 điểm thì vòng này cô bỏ xa đàn em 7 điểm

Phương Ly cho biết cô từng rất tự tin, đang từng bước thay đổi bản thân

Ở Em Xinh Say Hi, Phương Ly không chỉ đơn thuần là một thí sinh, cô biến mỗi lần xuất hiện thành một cột mốc mới khiến khán giả phải trầm trồ. Từ Livestage 3, nữ ca sĩ đã khiến cả trường quay bất ngờ khi thoát khỏi hình ảnh "công chúa Vpop" dịu dàng để hóa thân thành một nữ quyền quyến rũ, bùng nổ với tiết mục So Đậm. Sân khấu tràn đầy năng lượng, vũ đạo mạnh mẽ cùng thần thái tự tin đến mức Trấn Thành phải thốt: "Quốc tế cũng chỉ đến đó thôi!".



Không dừng lại ở đó, Livestage 4 chứng kiến một Phương Ly "chơi lớn" đúng nghĩa. Cô đầu tư hơn 400 triệu đồng cho outfit cyberpunk, với áo giáp LED, đạo cụ chiến đấu và hàng loạt chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, biến sân khấu thành một vũ trụ thị giác hoành tráng. Giữa một dàn thí sinh toàn cao thủ, Phương Ly chọn cách không hòa lẫn. Cô là kiểu nghệ sĩ biết tạo dấu ấn cá nhân để khẳng định ở tuổi 35, Phương Ly vẫn có thể "chơi hết mình" và đẹp theo cách riêng không thể trộn lẫn.

Phương Ly là đội trưởng "quyền lực", ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Quán quân

Phương Ly có nhiều màn "lột xác" khi tham gia Em Xinh Say Hi