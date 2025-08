Phương Ly: Hành trình “trở mình” gây chấn động!

Phương Ly ngày càng bứt phá

Bước ra từ làng nhạc với hơn một thập kỷ hoạt động, Phương Ly là cái tên gây chú ý ngay khi xác nhận tham gia chương trình. Cô sở hữu phong thái tự tin, có gu, và cực kỳ biết cách làm chủ sân khấu. Kể từ LiveStage 3 - khi đảm nhận vai trò đội trưởng - Phương Ly thực sự "trở mình", mang đến những màn trình diễn sâu sắc về nghệ thuật, mãn nhãn về thị giác, bùng nổ về năng lượng.

Tại LiveStage 3, đội của cô giành chiến thắng thuyết phục với bản hit "So đậm" - ca khúc debut cao nhất tuần trên BXH Billboard Vietnam - Top Vietnamese Songs.

Thành tích này là minh chứng rõ ràng cho chiến lược dẫn dắt khéo léo của Ly, người không chọn đội hình dựa trên thứ hạng mà tập trung vào khả năng kết nối và tiềm năng sân khấu.

Đến với LiveStage 4, Phương Ly tiếp tục giữ vai trò đội trưởng và chọn ca khúc "Chẳng phải anh đâu (Who run the show now?)". Bài hát mang màu sắc cyberpunk tương lai, kết hợp EDM và house sôi động, tái hiện thế giới trong tương lai nơi các nữ chiến binh vùng lên chống lại sự thống trị của máy móc.

Sân khấu được tối ưu với hệ thống cầu thang LED toàn phần - đề xuất từ BTC - tạo chiều sâu thị giác và đẩy mạnh yếu tố hiện đại. Visual LED được thiết kế riêng, mô phỏng hình ảnh AI thống trị loài người với chuyển động mượt mà, góp phần nâng tầm phần nhìn của tiết mục.

“Nữ chiến binh” Phương Ly: Outfit bùng nổ, vũ khí riêng và giá 80 triệu đồng!

Bộ outfit "nữ chiến binh" của team được đánh giá cao nhờ sự tinh tế trong từng chi tiết - chiến mà không nặng, hiện đại nhưng không phô trương, hỗ trợ tối đa cho việc trình diễn.

Đặc biệt, mỗi thành viên sở hữu một loại vũ khí riêng, dù rất khó khăn để trình diễn nhưng mọi người vẫn quyết tâm đem lên sân khấu, vì bộ vũ khí này vừa giúp truyền tải tinh thần chiến binh, vừa giữ được tinh thần đại chúng.

Được biết tất cả đều do team Phương Ly đặt nghệ nhân thiết kế riêng. Mỗi bộ trang phục có giá 3.000 USD (khoảng 80 triệu đồng). Sân khấu bùng nổ của team Phương Ly đã khiến Trấn Thành phải tấm tắc khen: "Quốc tế cũng chỉ đến đó thôi !!"

Tại "Em xinh say hi", Phương Ly đang chứng minh mình là một nghệ sĩ tài năng và đầy tâm huyết. Cô không ngại thử sức với những concept mới, đòi hỏi kỹ thuật cao và đầu tư đầy đủ từ âm thanh, ánh sáng, visual cho đến đạo cụ, trang phục.

LiveStage 4 là minh chứng cho một đội trưởng chịu chơi, biết tính toán, đặt đúng công sức vào đúng chỗ, để mỗi sân khấu đều trở thành điểm nhấn nghệ thuật.

Phương Ly đang ngày càng khẳng định vị trí của mình và được công chúng ưu ái gọi tên như một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí top đầu của "Em xinh say hi".