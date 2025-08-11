Tin đồn bạn gái HIEUTHUHAI mang thai bị phản bác

Trên mạng xã hội những ngày qua, một đoạn clip bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng lan truyền, đặt nghi vấn bạn gái HIEUTHUHAI - Tăng Mỹ Hàn đang mang thai. Clip này được đăng tải bởi một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz, trong đó ghép loạt ảnh cũ của Tăng Mỹ Hàn khi cô diện các mẫu váy suông, dáng rộng, kết hợp với chi tiết "ít xuất hiện" trong thời gian gần đây để củng cố nghi vấn. Nguồn tin còn lồng nhạc và caption ám chỉ tin vui, càng khiến dân tình bàn tán.

Mạng xã hội xôn xao vì bài đăng nghi vấn Tăng Mỹ Hàn có tin vui

Nguồn tin này còn dùng ảnh chụp quảng cáo với váy rộng thùng thình của Tăng Mỹ Hàn để làm hint

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng ngay lập tức phản bác, cho rằng đây là chiêu trò bịa đặt nhằm câu tương tác. Nhiều người chỉ ra rằng những hình ảnh váy rộng được lan truyền đều đã từ lâu, trong khi ở các khoảnh khắc gần đây, Tăng Mỹ Hàn vẫn thoải mái khoe vóc dáng thon gọn, diện những outfit tôn dáng. Việc cố tình bỏ qua dữ kiện mới để tập trung "soi" ảnh cũ bị cho là thiếu thiện chí và dễ gây hiểu lầm nghiêm trọng.

Cộng đồng mạng cũng tỏ ra bức xúc trước việc dựng tin đồn vô căn cứ, cho rằng việc này không chỉ xâm phạm đời tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và công việc của cả Tăng Mỹ Hàn lẫn HIEUTHUHAI. Bởi ở thời điểm hiện tại, cả hai đều đang có nhiều hoạt động nghệ thuật và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Ảnh Tăng Mỹ Hàn bị chỉnh sửa (bên trái) nhằm cố ý lan truyền tin đồn vô căn cứ

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn lựa chọn cách yêu kín tiếng nhưng không giấu giếm. Trên mạng xã hội, bạn gái nam rapper dùng nickname Baby Boo, cũng là cụm từ mà HIEUTHUHAI nhiều lần "shout out" trong các ca khúc của mình. Thậm chí, ở một bài hát, anh từng tiết lộ cả hai trùng chữ cái đầu H trong tên thật. Không chỉ vậy, các đồng nghiệp thân thiết của HIEUTHUHAI cũng thường xuyên nhắc đến Baby Boo như một cách trêu ghẹo, càng khiến mối quan hệ này thêm phần đặc biệt.

Về phía Tăng Mỹ Hàn, mỗi khi đăng ảnh hẹn hò, cô luôn khéo léo không để lộ mặt bạn trai và tránh làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của anh. Vào những dịp đặc biệt như lễ hay sinh nhật, cả hai vẫn hẹn hò nhưng chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau để giữ sự riêng tư.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 6, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt ảnh cực tình cảm của HIEUTHUHAI và bạn gái hot girl Tăng Mỹ Hàn. Trong những bức ảnh được chụp từ photobooth, cặp đôi không ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, thoải mái dựa sát và trao nhau những khoảnh khắc ngọt ngào. Đây cũng là lần đầu tiên hình ảnh tình cảm riêng tư của cả hai được chia sẻ công khai trên mạng xã hội sau thời gian dài yêu đương kín tiếng.

HIEUTHUHAI và bạn gái không công khai nhưng ai cũng biết mối quan hệ giữa cả hai

Lần cặp đôi bị rò rỉ ảnh thân mật tại một photobooth gây náo loạn cõi mạng

Mỹ Hàn gây ấn tượng với công chúng nhờ gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai và gu thời trang cuốn hút. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên check-in ở nhiều điểm du lịch, chia sẻ khoảnh khắc ăn uống tại các địa điểm sang trọng. Phong cách thời trang của cô cũng được chú ý khi thường xuyên sử dụng phụ kiện, túi xách, trang sức được nhận định là có giá trị cao. Hiện Facebook của Mỹ Hàn có hơn 170 nghìn lượt theo dõi, Instagram gần 900 nghìn và TikTok hơn 1,3 triệu. Với lượng người theo dõi ấn tượng, cô nhận lời làm mẫu ảnh và quảng bá cho nhiều thương hiệu thời trang.