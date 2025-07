"Tóm dính" HIEUTHUHAI trở về nước sau sân khấu sexy đỏ mặt, lộ diện cùng dàn Anh Trai "hot hòn họt"

Ngày 30/7, nhiều người hâm mộ đã tập trung đông ở sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón dàn Anh Trai Say Hi đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau concert diễn ra tại Mỹ. 26 Anh Trai chia ra nhiều chuyến bay khác nhau. Theo ghi nhận trong chiều cùng ngày, dàn Anh Trai "hot hòn họt" như HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Song Luân, Negav, Captain Boy, Anh Tú, Pháp Kiều, Gemini Hùng Huỳnh... đã hạ cánh an toàn.

Dàn Anh Trai Say Hi về Việt Nam sau chuyến lưu diễn tại Mỹ

Trong số đó, gây chú ý đặc biệt là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI - nam rapper đang là tâm điểm tranh cãi vì phần trình diễn uốn éo sexy gây xôn xao những ngày qua. Diện đồ đen kín mít, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, HIEUTHUHAI xuất hiện lặng lẽ nhưng vẫn không tránh được sự chú ý.

Dù không lộ diện quá nhiều nhưng sắc mặt thư thái, thoải mái phần nào cho thấy HIEUTHUHAI giữ bình tĩnh trước sóng gió dư luận. Nam rapper cùng với HURRYKNG và Negav đi cùng nhau. Cả 3 nhanh chóng rời khỏi sân bay, chỉ dừng lại tương tác chớp nhoáng với người hâm mộ, vẫy tay và rồi di chuyển về xe đã chờ sẵn.

HIEUTHUHAI vui vẻ vẫy chào fan rồi sau đó cùng Negav và HURRYKNG ra về nhanh sau đó

Cùng ngày, các thành viên khác như Song Luân, Captain Boy, Anh Tú, Pháp Kiều, Gemini Hùng Huỳnh... cũng lần lượt ra khỏi sân bay trong sự chào đón của đông đảo fan. Dù đeo khẩu trang và ăn mặc đơn giản, nhóm Anh Trai vẫn toát lên thần thái riêng, đồng thời ghi điểm nhờ sự thân thiện khi liên tục chào hỏi fan, vui vẻ nhận quà và không ngại dừng lại chụp ảnh chung. Loạt khoảnh khắc ghi lại tại sân bay ngay lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo không khí háo hức cho người hâm mộ.

Gemini Hùng Huỳnh vẫn cực năng lượng chào fan sau chuyến bay dài

Anh Tú Voi tương tác với người hâm mộ

Pháp Kiều khiến fan hú hét ngay khi ra khỏi sân bay

Song Luân và Captain Boy

Concert Day 7 và 8 của Anh Trai Say Hi đã diễn ra vào ngày 26-27/7, mở bán 10 hạng vé khác nhau, với mức giá dao động từ khoảng 150 đô (3,8 triệu đồng) đến 2,5 nghìn đô (gần 65 triệu đồng). Đối với hạng vé cao nhất, khán giả sẽ nhận được quyền lợi đặc biệt: gặp gỡ riêng và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. Địa điểm tổ chức là Planet Hollywood Theater - nhà hát có sức chứa lên tới 7 nghìn chỗ ngồi. Theo ghi nhận từ BTC, 50% tổng số vé đã được bán ra sau gần 1 tiếng mở bán. Nhiều hạng ghế đã sold-out hoàn toàn sau mở bán 1 ngày.

Sân khấu Anh trai say hi tại Mỹ được khán giả đánh giá mãn nhãn, đầu tư, khiến người xem nhớ về các livestage khi show lên sóng lần đầu. Quy mô sân khấu concert ở Las Vegas không lớn như tại Việt Nam, song độ hoành tráng và đầu tư không hề kém cạnh.

Khép lại concert tại Las Vegas, HIEUTHUHAI xúc động chia sẻ: "Tôi là người mang dòng máu Việt. Mỗi lần ra nước ngoài, tôi vẫn nói tiếng Việt, ăn đồ Việt và luôn cảm thấy thân thuộc. Nhưng hôm nay, được hát những bài hát mới nhất do anh em sáng tác, bằng tiếng Việt, ngay giữa Las Vegas, giữa nhà hát lớn… và tất cả mọi người cùng nhau hát theo - đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất của mình trong năm 2025. Khoảnh khắc tự hào vì tiếng Việt, vì người Việt Nam".