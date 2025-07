Chuyện gì đã xảy ra khiến Trấn Thành không xuất hiện trong 2 đêm concert Anh Trai Say Hi ở Mỹ?

Là người hoạt ngôn, biết nắm bắt tâm lý, giỏi trong việc liên kết... vì thế Trấn Thành trở thành 1 phần không thể thiếu của những chương trình quy tụ nhiều người như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi. Không chỉ trong các ngày ghi hình, Trấn Thành còn chứng minh khả năng cầm trịch "không phải dạng vừa" khi dẫn dắt những đêm concert của Anh Trai Say Hi ở TP.HCM và Hà Nội. Mới đây, concert Anh Trai Say Hi đã đến Mỹ, nhưng lần này Trấn Thành lại vắng mặt.

Sau 2 đêm concert diễn ra, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc Trấn Thành không góp mặt là một thiếu hụt lớn của chương trình. Bởi lẽ ở những concert trước, nam MC đã để lại những ấn tượng nhất định, góp phần làm tăng độ viral cho sự kiện. Không có sự dẫn dắt của Trấn Thành, các anh trai cũng thiếu "cầu nối" trong việc chia sẻ, giao lưu với khán giả. Lý do nam MC không tham gia concert tại Mỹ từng được chính chủ chia sẻ trước đó.

Cụ thể, trước thềm concert, Trấn Thành cho biết không thể đến Mỹ dẫn dắt vì không đạt được một số thoả thuận của 2 bên. Trên trang cá nhân, nam MC từng chia sẻ: "Vì không đạt được một số mong muốn trong thỏa thuận giữa 2 bên và lịch trình nên Trấn Xìn rất xin lỗi là không thể tham gia concert của Anh Trai Say Hi tại Vegas được. Xìn cũng rất tiếc khi phải thông báo điều này mong quý vị khán giả, các fan của Xìn ở Mỹ hiểu và thông cảm cho em lần này nhé. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị khán giả Mỹ thân yêu trong thời gian sớm nhất nhé".

2 đêm concert Anh Trai Say Hi đã diễn ra tại Mỹ, với sự góp mặt của 26 Anh trai

Trấn Thành vắng mặt vì không đạt được một số thoả thuận giữa 2 bên

Xuất hiện với vai trò MC, Trấn Thành như điều khiển toàn bộ mạch cảm xúc trong concert Anh Trai Say Hi. Anh tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng khó thay thế trong các sân khấu lớn. Không chỉ khuấy động không khí với loạt màn giao lưu hài hước, duyên dáng đặc trưng, Trấn Thành còn khiến khán giả rơi nước mắt bằng những chia sẻ chân thành, những câu nói chạm đến trái tim về hành trình trưởng thành của các anh trai trong chương trình. Chỉ cần vài câu nói, Trấn Thành có thể dẫn dắt hàng ngàn khán giả lắng nghe, suy ngẫm rồi vỡ òa cảm xúc.

Trấn Thành từng có khoảnh khắc lộ "bé mỡ" viral khắp MXH sau concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội

Nam MC là người kết nối, dẫn dắt cảm xúc của các Anh trai lẫn khán giả

Concert Day 7 và 8 của Anh Trai Say Hi đã diễn ra vào ngày 26-27/7, mở bán 10 hạng vé khác nhau, với mức giá dao động từ khoảng 150 đô (3,8 triệu đồng) đến 2,5 nghìn đô (gần 65 triệu đồng). Đối với hạng vé cao nhất, khán giả sẽ nhận được quyền lợi đặc biệt: gặp gỡ riêng và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. Địa điểm tổ chức là Planet Hollywood Theater - nhà hát có sức chứa lên tới 7 nghìn chỗ ngồi. Theo ghi nhận từ BTC, 50% tổng số vé đã được bán ra sau gần 1 tiếng mở bán. Nhiều hạng ghế đã sold-out hoàn toàn sau mở bán 1 ngày.

Đêm Concert Anh Trai Say Hi đã diễn ra thành công tại Mỹ, HIEUTHUHAI chia sẻ: "Tôi là người mang dòng máu Việt. Mỗi lần ra nước ngoài, tôi vẫn nói tiếng Việt, ăn đồ Việt và luôn cảm thấy thân thuộc. Nhưng hôm nay, được hát những bài hát mới nhất do anh em sáng tác, bằng tiếng Việt, ngay giữa Las Vegas, giữa nhà hát lớn… và tất cả mọi người cùng nhau hát theo - đó là khoảnh khắc đặc biệt nhất của mình trong năm 2025. Khoảnh khắc tự hào vì tiếng Việt, vì người Việt Nam".