HIEUTHUHAI nói đúng 1 câu giữa tranh cãi uốn éo gợi cảm quá đà, gây phản cảm tại concert Mỹ

2 đêm concert Anh Trai Say Hi tại Mỹ đã kết thúc nhưng những dư âm liên quan đến các Anh trai vẫn còn rất sôi nổi trên mạng xã hội. Một trong những sự việc tâm điểm bàn tán sau màn trình diễn của các Anh trai chính là tiết mục HIEUTHUHAI cà hẩy, diện đồ bó sát rạt, nhún nhảy bị đánh giá là gợi cảm quá đà trong tiết mục Love Sand. Tại những đêm concert trước, HIEUTHUHAI cũng trình diễn theo phong cách như thế, nhưng ở concert tại Mỹ thì bị nhận xét là "bạo" hơn gấp nhiều lần. Thậm chí, có nhiều ý kiến cho rằng tiết mục của HIEUTHUHAI mang tính gợi dục nhiều hơn là gợi cảm. Những clip này được chia sẻ công khai trên mạng xã hội, tiếp cận đa dạng khán giả nên bùng lên tranh cãi dữ dội.

Trước loạt ý kiến chỉ trích tràn lan trên MXH, đến trưa 29/7, HIEUTHUHAI đã có động thái mới. Cụ thể, trên Fanpage cá nhân, HIEUTHUHAI "xả kho" nhưng khoảnh khắc hậu trường concert tại Mỹ. Trong đó, anh cũng đăng cận bộ trang phục bó sát diện trong clip gây tranh cãi kia nhưng không giải thích bất kì điều gì. Sau đó, HIEUTHUHAI tiếp tục đăng loạt ảnh đời thường check in tại Mỹ kèm câu nói: "Cố gắng cũng chỉ vì tương lai" và còn chèn nhạc "Cuộc sống xa nhà".

Bên dưới bình luận, song song với những ý kiến yêu cầu HIEUTHUHAI nên có phản hồi giữa tranh cãi hở bạo thì nhiều người nhận ra đây chính là cách đáp trả quen thuộc của HIEUTHUHAI mỗi khi trở thành tâm điểm của những ồn ào, thị phi.

HIEUTHUHAI tung ảnh hậu trường giữa lúc vướng tranh cãi "cà hẩy" phản cảm

Trong đó có cả bộ trang phục mà cư dân mạng đang bàn tán xôn xao

HIEUTHUHAI đăng ảnh check in Mỹ, netizen chú ý đến bài nhạc ghép cùng

HIEUTHUHAI vướng ồn ào vì vũ đạo "cà hẩy" quá đà

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên HIEUTHUHAI gây tranh cãi vì phong cách biểu diễn táo bạo. Trước concert tại Mỹ, nam rapper từng nhiều lần khiến dân mạng "xôn xao" vì loạt động tác biểu diễn mang thiên hướng gợi cảm, sexy quá đà. Trong tập 30 của show thực tế 2 Ngày 1 Đêm, một tình huống liên quan đến HIEUTHUHAI đã khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Cụ thể, ở phần thử thách dưới thời tiết lạnh giá, nam rapper bất ngờ bị lột gần như hết quần áo sau khi kết thúc trò chơi. Anh phải vội vàng dùng thùng carton để che chắn cơ thể, trước sự chứng kiến của máy quay và cả ê-kíp sản xuất.



Dù có thể được dàn dựng nhằm tạo tiếng cười giải trí, nhưng phân đoạn này vẫn bị một bộ phận khán giả đánh giá là phản cảm, gây mất thiện cảm. Nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp nên cẩn trọng hơn khi đưa những tình huống nhạy cảm lên sóng, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ cũng như cảm nhận người xem.

HIEUTHUHAI từng bị chỉ trích vì màn cởi đồ ở 2 ngày 1 đêm

Nếu theo dõi hành trình của HIEUTHUHAI từ King Of Rap, 2 Ngày 1 Đêm cho đến Anh Trai Say Hi, khán giả dễ nhận thấy nam rapper chưa từng ngại đổi mới, cũng không ngại "bung xõa" mỗi khi được bước lên sân khấu. Chính điều này khiến anh được yêu mến bởi cá tính khác biệt, nhưng cũng là lý do liên tục rơi vào tâm điểm của những luồng ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, đã đến lúc các nghệ sĩ cần cẩn trọng hơn trong việc chọn lọc vũ đạo, ngôn ngữ hình thể và cách thể hiện cá tính sân khấu. Một màn trình diễn đẹp không chỉ nằm ở body cuốn hút hay động tác bốc lửa, mà còn ở cách tiết chế thông minh, vừa đủ gây ấn tượng nhưng không vượt quá lằn ranh phản cảm. Bởi lẽ, năng lực thật sự và bản sắc nghệ thuật mới là điều khiến khán giả ở lại lâu dài, chứ không phải những cú "cởi" nhất thời.