Mỹ nữ hot nhất nhóm TWICE lên tiếng về tin hẹn hò G-Dragon: "Tôi rất muốn nói ra nhưng sợ..."

Cuối tháng 4, nghi vấn G-Dragon đang bí mật hẹn hò Sana (TWICE) gây dậy sóng dư luận Hàn Quốc. Mối nghi ngờ này nổ ra sau khi "ông hoàng Kpop" bất ngờ tag tài khoản của mỹ nữ hot nhất nhóm TWICE vào story chia sẻ hình ảnh đi xem concert nhóm Coldplay của mình, rồi vội xóa đi. Lúc này, nhiều cư dân mạng đặt dấu hỏi về hành động của G-Dragon như tại sao nam ca sĩ không tag Coldplay, hay không tag TWICE - khách mời trong show diễn này? Tại sao anh lại chỉ tag duy nhất thành viên Sana? Nhiều người cho rằng đây rất có thể là "lovestagram", ẩn ý cho thấy G-Dragon qua lại với Sana.

4 tháng sau khi vướng tin hẹn hò G-Dragon, trong tập phát sóng mới nhất của Sana's Fridge Interview vào ngày 10/8, nữ idol đã đích thân phản hồi về mối quan hệ với trưởng nhóm BIGBANG. Sana phủ nhận hẹn hò với G-Dragon và cho biết việc đàn anh tag tài khoản MXH của cô chỉ với mục đích "nhá hàng" cho sự hợp tác giữa họ.

Sana lên tiếng làm rõ mối quan hệ với "anh Long" sau 4 tháng vướng tin hẹn hò

"Ngày hôm ấy cứ như trong mơ ấy. Đó là 1 cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và G-Dragon - điều chỉ có thể xảy ra trong Sana's Fridge Interview. Tôi không chắc mình có thể nói ra chuyện đó hay không, nhưng anh G-Dragon đã tag tài khoản của tôi trên MXH. Ai cũng biết anh ấy tham gia show cùng tôi, nhưng buổi ghi hình mới diễn ra vài ngày nên tôi không thể nói bất kỳ điều gì. Tôi thực sự rất muốn nói ra, rất muốn đính chính nghi vấn của mọi người, nhưng tôi sợ hành động của mình sẽ phá hỏng sự xuất hiện bất ngờ của anh ấy trong chương trình. Thế là tôi đành kiên nhẫn đợi đến khi tập ghi hình của anh ấy được chiếu để mọi người rõ thực hư" , Sana làm rõ nghi vấn cô hẹn hò G-Dragon.

Hóa ra việc G-Dragon tag tài khoản của Sana vào bài đăng trên trang cá nhân của anh chỉ là để úp mở về sự hợp tác của họ

G-Dragon là khách mời trong show truyền hình Sana's Fridge Interview

G-Dragon sinh năm 1988, ra mắt cùng BIGBANG từ năm 2006. Anh được mệnh danh là "ông hoàng Kpop" nhờ phong cách cuốn hút, gu âm nhạc đỉnh. Trong quá khứ, G-Dragon từng công khai hẹn hò với Kiko Mizuhara, Nana Komatsu và Jennie (BLACKPINK).

Trong khi đó, Sana sinh năm 1996, mang quốc tịch Nhật Bản. Năm 2015, cô ra mắt cùng TWICE. Sana nhanh chóng bật lên hàng ngũ thành viên hot nhất nhóm nhờ ngoại hình xinh xắn, lối trình diễn cuốn hút. Có 1 thời, vũ đạo "shy shy shy" đáng yêu của Sana đã trở thành hiện tượng trên toàn châu Á.

Nguồn: Kbizoom