1 mỹ nhân đình đám chê bạn trai cũ hôn dở, cả MXH réo tên... G-Dragon!

Vào ngày 22/7, nữ diễn viên Lee Joo Yeon (cựu thành viên After School) đã xuất hiện trên chương trình Dolsing Four Men với tư cách khách mời. Tại đây, cô đã chia sẻ 1 số câu chuyện gây sốc về đời sống tình cảm của mình.

"Tôi đã hẹn hò đủ nhiều đến mức không còn cảm thấy cần phải gặp gỡ thêm đàn ông nữa" - Lee Joo Yeon thẳng thắn. Nhưng tất cả đã sửng sốt khi cô tiết lộ từng chia tay bạn trai cũ vì người này hôn dở tệ: "Tôi gặp anh ấy dựa trên những phẩm chất khác nữa, nhưng nụ hôn của anh ấy tệ đến mức tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa".

Lee Joo Yeon chia sẻ câu chuyện cô chia tay bạn trai cũ vì hôn dở

Chia sẻ của Lee Joo Yeon nhanh chóng khiến cư dân mạng dậy sóng, không ngừng đồn đoán về danh tính người bạn trai "hôn dở" của cô. Trong số đó, nhân vật được réo gọi nhiều nhất là "ông hoàng Kpop" G-Dragon. Ngày 1/1/2018, Dispatch công bố hình ảnh bắt gặp G-Dragon và Lee Joo Yeon hẹn hò tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Cặp đôi được tiết lộ đã trải qua kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm với nhau. Trước đó, vào năm 2017, tin đồn hẹn hò của G-Dragon và cựu thành viên After School đã rộ lên sau khi đoạn video liên quan đến cả 2 bị rò rỉ. Không lâu sau đó, phía YG Entertainment phủ nhận thông tin G-Dragon hẹn hò với Lee Joo Yeon.

G-Dragon bị réo tên vì là "bạn trai tin đồn" của Lee Joo Yeon

Trong những năm sau, thi thoảng họ lại lộ "hint" hẹn hò mà chẳng hề lên tiếng. Chỉ mới vào cuối tháng 4/2025, Lee Joo Yeon đã chia sẻ bức ảnh selfie chụp cùng 1 chú mèo trên ghế ngồi, thấy rõ những đồ nội thất trang trí ở phía sau. Dân tình ngay lập tức soi ra khung cảnh nơi Lee Joo Yeon rất giống với hình ảnh bên trong nhà của G-Dragon mà anh từng đăng tải trước đây, từ tác phẩm nghệ thuật đến đồ vật xung quanh. Ngoài ra, chú mèo trong ảnh của Lee Joo Yeon bị phát hiện đeo chiếc vòng Chanel giống hệt với món phụ kiện G-Dragon từng sử dụng. Điều này làm dấy lên suy đoán chú mèo xuất hiện trong bức ảnh của nữ thần tượng đẹp nhất nhóm After School chính là thú cưng của "ông hoàng Kpop". Với loạt hint nói trên, cư dân mạng không khỏi nghi ngờ G-Dragon và Lee Joo Yeon đã âm thầm nối lại tình xưa.

Bức ảnh làm dậy sóng mạng xã hội hồi tháng 4

Việc G-Dragon nhanh chóng phủ nhận hẹn hò Sana (TWICE), Han So Hee và Á hậu Hàn Quốc Kim Go Eun nhưng lại quyết giữ im lặng về Lee Joo Yeon cũng khiến dân tình bán tín bán nghi. Trang Daum thông kê kể từ năm 2017 đến nay, G-Dragon và Lee Joo Yeon đã bị nghi ngờ hẹn hò ít nhất 6 lần. Nhưng "ông hoàng Kpop" hoàn toàn im lặng, khiến nhiều netizen phải băn khoăn về "phản ứng có chọn lọc" của anh. Theo suy nghĩ của nhiều fan, tiêu chuẩn kép G-Dragon dành cho Lee Joo Yeon càng khiến họ thêm nghi vấn vào mối quan hệ của cặp đôi, hoàn toàn không có tác dụng dập tắt tin hẹn hò.

Cuối cùng đến ngày 6/6 vừa qua, công ty quản lý G-Dragon - Galaxy Corporation - mới đưa ra tuyên bố: "Tin đồn hẹn hò đang diễn ra giữa G-Dragon và Lee Joo Yeon là không đúng sự thật". Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn chưa hết nghi ngờ.

Lee Joo Yeon - G-Dragon vướng tin hẹn hò từ năm 2017 đến giờ

Nguồn: Kbizoom