Mỹ nhân Việt đi hát nhưng chìm nghỉm không ai biết, đáp trả khi bị nói nổi vì lùm xùm với ViruSs

Emma Nhất Khanh đã hoạt động trong showbiz Việt được hơn 10 năm với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, VJ, nhà sáng tạo nội dung. Cô từng cho ra mắt sản phẩm âm nhạc nhưng chưa thực sự tạo tiếng vang. Mới đây, Emma Nhất Khanh làm clip phản pháo khi bị nói "không có nổi 1 bài hit" trên kênh TikTok có 1,4 triệu người theo dõi. Cô viết: "Buồn quá. Làm ca sĩ nhưng hay bị nhầm là TikToker thì là sao ta". Trong video hơn 1 phút, Emma Nhất Khanh còn khẳng định sẽ ra nhạc mới tới khi nào được khán giả công nhận thì thôi.

Cô chia sẻ: "Tức á. Đọc bình luận này giống như có 1 người đến và nói với bạn là: 'Sao tôi thấy bạn làm từ xưa tới giờ rồi mà chưa đủ tiền mua 1 căn biệt thự'. Đó là một trong những nghi vấn của nhiều người đặt câu hỏi xung quanh mình đó chính là không biết Emma Nhất Khanh làm nghề gì, là TikToker hả, ca sĩ Hàn Quốc, cũng đi đóng phim và dẫn chương trình nhưng không có nổi trội ở một lĩnh vực nào cả. Thôi được rồi không ai công nhận, còn gì để mất nữa đâu. Ca sĩ Emma Nhất Khanh sẽ làm nhạc đến bao giờ được công nhận thì thôi. Hãy đón chờ xem mình đã chuẩn bị sẵn một kho nhạc để thực hiện thử thách này".

Emma Nhất Khanh lên tiếng khi bị cho rằng làm ca sĩ nhưng "không có nổi 1 bài hit"

Cô cho biết sẽ quyết định tập trung làm nhạc tới khi nào được khán giả công nhận thì thôi

Dưới phần bình luận, khá đông netizen đều chia sẻ không biết Emma Nhất Khanh là ai cho tới khi dính ồn ào với nam streamer ViruSs: "Từ ngày xem drama ViruSs tôi mới biết đến bà". Cô thẳng thắn đáp trả: "Làm nghề nghiêm túc không ai biết, dính xu 1 lần cả nước hay".

Emma Nhất Khanh thẳng thắn trả lời khi bị cho rằng trở nên nổi tiếng hơn sau khi dính lùm xùm với ViruSs

Vào tháng 3/2025, ồn ào tình ái xảy ra giữa ViruSs và Pháo, Ngọc Kem, Emma Nhất Khanh đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong buổi livestream của bộ 3 Pháo - Kem - Emma, cả 3 liên tiếp lên tiếng về việc ViruSs có quan hệ tình cảm với họ trong cùng một khoảng thời gian.

Emma Nhất Khanh nói: "Cái ngu của tôi là quá ngu, quá tin người. Mấy ngày hôm nay tôi bị chửi là yêu lại người yêu cũ của bạn thân. Tôi cảm thấy rất oan. Tôi mong đây là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề này, bạn tôi đã có gia đình nên tôi không muốn nhắc nhiều.

Trước đây, chúng tôi có chơi với nhau, tôi biết thông tin bạn N yêu anh V, tôi không rõ cụ thể cả hai người này kết thúc khi nào, tôi sang Hàn Quốc thực tập. Sau 5 năm, tôi và anh V mới đến với nhau, việc tôi nhắn tin hỏi bạn N là tính cách anh V thế nào thì nó rất kỳ. Mọi người chỉ nói tôi yêu lại người yêu cũ của bạn thân thì có gì hay ho, rõ ràng cột mốc thời gian có phải như vậy đâu".

4 tháng trước, ViruSs và Emma Nhất Khanh từng gây xôn xao khi vướng ồn ào liên quan tới chuyện tình cảm

Trong buổi livestream với fan vào tháng 6 vừa qua, streamer đình đám ViruSs đã quyết định làm reaction gameshow mà Emma Nhất Khanh tham gia và còn nói những câu gây bàn tán trước hàng nghìn khán giả. "Mọi người ơi hôm nay nói chung kênh mình sẽ có drama lửa lớn. Tôi báo trước cho anh em. Tôi được donate rồi không bỏ được. Chúng ta tới với gameshow GAMA.

Thực ra không phải yêu cầu nào tôi cũng làm reaction nhưng trong này có vài người quen, đặc biệt. Gameshow này có 1 người rất đặc biệt, 1 người ca sĩ ruột của tôi, người tôi rất mến mộ. Đọc tên ra ngại, bạn cũng xinh, kiểu crush nên lấy tên khác cho đỡ xấu hổ", anh cho hay. Dù không nhắc thẳng tên nhưng netizen cho rằng ViruSs đang ẩn ý nói tới Emma Nhất Khanh.

Nam streamer này còn từng reaction gameshow có Emma Nhất Khanh tham gia

Emma Nhất Khanh tên thật là Trương Phạm Nhất Khanh, sinh năm 1995. Cô từng là một mảnh ghép trong nhóm nhạc LIME, hoạt động tại Hàn Quốc. Nhóm có 4 thành viên, được kỳ vọng sẽ tạo được tiếng vang khi có thời gian 2 năm đào tạo và hoạt động tại xứ sở Kpop. LIME tham gia một số chương trình truyền hình, từng gây sốt với tiết mục trẻ trung trong I Can See Your Voice.

Đến năm 2019, Emma Nhất Khanh quyết định rời LIME để theo đuổi sự nghiệp solo. Cùng năm, cô tham gia Gương mặt thân quen – một sân chơi lớn để khẳng định bản thân.

Thế nhưng, nữ ca sĩ không đạt được thành tích nổi bật, khiến hành trình solo của cô tiếp tục gặp khó khăn trong việc ghi dấu với khán giả. Dù vậy, với kinh nghiệm dày dặn và sự đa năng, Emma Nhất Khanh vẫn là cái tên được chú ý, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội, nơi cô không ngừng đổi mới hình ảnh và nội dung.