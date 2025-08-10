Lưu Vũ Ninh phủ nhận tin đồn theo đuổi bạn diễn

Hai nghệ sĩ là bạn bè thân thiết nhiều năm. (Ảnh: Weibo)

Trong khi nhiều nghệ sĩ chọn im lặng, hoặc sử dụng những thông báo cảnh cáo pháp lý khi vướng tin đồn tình cảm, Lưu Vũ Ninh lại trực tiếp trò chuyện trên mạng để phản hồi. Vừa qua, anh đã bác bỏ thông tin đang theo đuổi Địch Lệ Nhiệt Ba, nhấn mạnh mối quan hệ với cô chỉ ở phạm vi nghề nghiệp. Nam diễn viên muốn giải thích rõ, nhằm tránh hiểu nhầm từ công chúng. Tin đồn Lưu Vũ Ninh theo đuổi Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện từ năm 2023 và khi đó anh cũng từng phủ nhận bằng lời lẽ hài hước. Lần này, thông tin được nhắc lại sau khi hai người tiếp tục hợp tác ăn ý trong chương trình truyền hình thực tế Cùng suy luận mùa 3 vào tháng 7/2025.

Lưu Vũ Ninh bị hiểu lầm khi dành sự quan tâm cho Địch Lệ Nhiệt Ba. (Ảnh: Weibo)

Trước đó, một tài khoản tự xưng là người hâm mộ Chúc Tử Đan từng đăng tải nội dung cho rằng nữ diễn viên và Lưu Vũ Ninh hẹn hò bí mật trong 2 năm. Tài khoản này còn đăng kèm theo lịch trình hẹn hò được sắp đặt chi tiết. Tuy nhiên, tin đồn nhanh chóng bị cả hai nghệ sĩ bác bỏ.

Thông thường, các tin đồn tình cảm thường không xuất hiện ngẫu nhiên mà là sản phẩm của mục đích cá nhân hoặc chiến lược tạo dư luận trong ngành giải trí. Từ khi bắt đầu được biết tới, Lưu Vũ Ninh nhiều lần bị gán ghép với đồng nghiệp. Dù thường thiếu bằng chứng xác thực, các câu chuyện này vẫn thu hút sự quan tâm từ công chúng. Trong khi nhiều nghệ sĩ sẽ lợi dụng điều này để tạo hiệu ứng cho sản phẩm nghệ thuật mới thì Lưu Vũ Ninh luôn thẳng thắn với người hâm mộ. Trước đây anh từng xác nhận đã kết hôn và chưa có con cái. Nam diễn viên cũng đề nghị cộng đồng mạng không lôi vợ cũ và gia đình hiện tại của cô vào vòng xoáy thị phi.