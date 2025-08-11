Tập 2 Vietnam's Next Top Model: Nàng Mơ ngã khỏi lưng ngựa, luật chơi mới "vạch mặt" dàn thí sinh

Tối 11/8, tập 2 của chương trình Vietnam's Next Top Model đã chính thức lên sóng. Trong tập này, các thí sinh tiếp tục bước vào thử thách khó nhằn với màn chụp hình cùng người bạn diễn đặc biệt là những chú ngựa.

Trong tập 2, chương trình có luật chơi mới gây hoang mang khi thủ lĩnh nhà chung được trao đặc quyền lấy 5 phút thực hiện thử thách của bất kỳ thí sinh nào khác và chụp cùng chú ngựa Magic nổi bật nhất trường đua. Không ngần ngại. Bảo Ngọc đã lấy thời gian của Ái Băng - đối thủ mà cô cho rằng có khả năng tạo nên những bức ảnh xuất sắc. Ngoài ra, Bảo Ngọc còn chọn Mai Hoa cùng được chụp với chú ngựa Magic để biến thử thách photoshoot tập 2 thành cuộc đối đầu trực diện giữa ba cái tên được đánh giá cao ngay từ đầu.

Trong thử thách chụp hình cùng ngựa đầy khắc nghiệt, Nàng Mơ Trà My lại thay đổi 180 độ khiến khán giả bất ngờ khi chủ động trong việc tạo dáng, có phần thể hiện đầy tự tin. Dù gặp bất lợi khi trời đổ mưa ngay trong 10 phút chụp hình, bị ngã nhưng Trà My vẫn ghi điểm vì tinh thần lăn xả đầy máu chiến.

Nàng Mơ có phần thể hiện tự tin trong tập 2 chương trình Vietnam's Next Top Model

Trong phần phỏng vấn, Nàng Mơ chia sẻ về phần thử thách của bản thân. Cô cho biết khi bước vào phần chụp hình đã không quan tâm tới vấn đề thời tiết. Nàng Mơ chia sẻ: "Mình có thấy vài giọt mưa trên người nhưng thật sự mình cũng chẳng quan tâm lắm đến thời tiết. Lúc đấy ông trời chỉ là một sự background thôi mọi người ạ, nó không nhằm nhò gì với mình cho dù là mưa hay nắng, sấm chớp đùng đùng thì với mình không vấn đề".

Về sự cố trượt ngã khi đang nằm trên lưng ngựa, Nàng Mơ bộc bạch: "Lúc đấy mình không có tâm trạng nào để đau nữa rồi. Vì mình biết là lúc bấy giờ mình còn nũng nịu là hết thời gian, là đi về luôn đó".

Kịch tính chưa dừng lại khi vòng loại tập 2 áp dụng luật chơi mới: bốn thí sinh xếp cuối (Mi Lan, Huyền Thương, Mai Hoa, Hằng Ngô) sẽ bị các thí sinh còn lại bỏ phiếu loại 2 người. Luật chơi này được netizen đánh giá là "khét lẹt" khi các thí sinh công khai gọi tên đối thủ mình muốn cho ra về, tạo nên kịch tính, sự đối đầu giữa các cô gái. Kết quả, Mi Lan và Huyền Thương bước vào vòng nguy hiểm. Sau khi cân nhắc, ban giám khảo quyết định chia tay Huyền Thương, khép lại tập 2 với nhiều tiếc nuối.

Sau khi rời trường quay, 14 thí sinh trở về nhà chung nhưng không khí đã thay đổi rõ rệt. Những bất đồng, tranh luận và cả các cuộc họp căng thẳng bắt đầu xuất hiện, khiến Mi Lan dần rơi vào thế cô lập giữa tập thể. Dù lý do đến từ sự khác biệt tính cách, áp lực thử thách hay chiến thuật cá nhân, diễn biến tại nhà chung báo hiệu những drama hứa hẹn bùng nổ ở các tập tiếp theo.

Phạm An là thí sinh giành chiến thắng trong tập 2 với bức hình được ban giám khảo đánh giá cao nhất