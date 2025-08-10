Gần 3 triệu người dán mắt xem clip Ngọc Trinh thả dáng đồng hồ cát, body vòng nào ra vòng nấy miễn chê

Từ khi quay trở lại hậu biến cố, Ngọc Trinh ít khi tham gia các sự kiện mà chuyên tâm tập trung cho công việc livestream bán hàng. Mỗi phiên live của chân dài sinh năm 1989 đều thu hút lượng lớn người xem và bán được số lượng đáng kể.

Mới đây, mạng xã hội TikTok xôn xao trước đoạn clip Ngọc Trinh mặc chiếc váy màu đỏ nổi bật, sải bước đầy thần thái. Đoạn video chỉ hơn 30 giây nhưng đã thu hút gần 3 triệu lượt xem, rất nhiều bình luận dành lời khen ngợi cho body của Ngọc Trinh. "Nữ hoàng nội y" diện trang phục ôm sát, tôn trọn đường cong quyến rũ. Vòng eo con kiến, đôi chân dài cùng thần thái tự tin của Ngọc Trinh khiến người xem khó có thể rời mắt.

Ngọc Trinh lộ diện với trang phục ôm sát khoe body nóng bỏng (Nguồn: @vietdailylife)

Ngoại hình của chân dài sinh năm 1989 được khen ngợi "phát sáng", vòng nào ra vòng nấy trong khung hình

Clip này hiện đang thu hút gần 3 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội

Ngọc Trinh bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi. Thời điểm đó, cô còn sở hữu làn da ngăm, gương mặt tròn, sống mũi thấp, đôi mắt nhỏ và phong cách mộc mạc. Cột mốc đáng chú ý đầu tiên trong hành trình chinh phục sắc đẹp của cô là danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Trang sức Việt Nam 2005, cùng giải Người đẹp ăn ảnh tại Siêu mẫu Việt Nam cùng năm. Kể từ đó, Ngọc Trinh gắn bó với nghề mẫu và được gán cho danh xưng "nữ hoàng nội y" nhờ phong cách gợi cảm, táo bạo. Song, chính hình ảnh sexy này cũng đưa cô vào không ít vòng tranh cãi.

Ngọc Trinh sở hữu hình thể cân đối, luôn chú trọng luyện tập, ăn uống khoa học để giữ phong độ

Ngọc Trinh từng lên tiếng chia sẻ quan điểm: "Vóc dáng đẹp thì khoe, miễn sao tôi phải che chắn để không lộ vùng nhạy cảm. Hơn thế, tôi ăn mặc sexy đúng lúc đúng chỗ là được chứ người mẫu nội y mà bắt người ta kín cổng cao tường thì hơi khó".