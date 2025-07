Chuyện gì đã xảy ra với Miu Lê sau khi liên tục bị tấn công tại Em Xinh?

Tối 12/7, tập 7 Em Xinh Say Hi lên sóng và thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Sau khi chia Liên quân và chọn bài hát, các đội chính thức bước vào từng vòng thi đối đầu. Trong tập 7, 2 cặp đấu perform đã diễn ra và mở màn cho phần đối đầu này là đội của Miu Lê và Phương Ly, cả 2 team đều bỏ ra 400 điểm để đặt cược.

Là đội trưởng ở Livestage 3, Miu Lê và Phương Ly đều vô cùng quyết tâm để giành chiến thắng. Tuy nhiên, trước khi bước lên sân khấu, tinh thần ở Miu Lê và Phương Ly có vẻ trái ngược. Trong khi Phương Ly rất háo hức và tự tin với sự chuẩn bị của đội mình thì Miu Lê lại tỏ ra cẩn trọng. Khi Trấn Thành hỏi đội trưởng có "gáy nhẹ" trước trận đấu không, Miu Lê tỏ ra điềm tĩnh:

"Em suy nghĩ rất nhiều về chuyện gáy. Qua 2 vòng vừa rồi, em gáy nhiều quá, nên bây giờ em quyết định không gáy nữa, thay vào đó em lui về bên trong để quan sát và biết mình là ai. Không phải em nhường nhịn vì ai đi thi mà không muốn thắng, chỉ là mình muốn quan sát nhiều hơn, bớt nói khùng nói điên lại".

Miu Lê "không còn gáy" khi làm đội trưởng ở Em Xinh Say Hi

Không riêng gì tình huống trên, mà khán giả sau khi xem tập 7 Em Xinh Say Hi đều cảm nhận năng lượng của Miu Lê rất khác so với các vòng trước. Nếu như các vòng thi trước, Miu Lê tỏ ra nhiều sự tự tin, lúc nào cũng hoạt ngôn để "lên dây cót" tinh thần của các thành viên trong nhóm thì ở lần làm đội trưởng này, Miu Lê trông điềm đạm, trầm tính hơn hẳn.

Khi lên sân khấu, Miu Lê cũng ít quăng miếng lại, mà chỉ chia sẻ mong muốn phần trình diễn sẽ tạo ra nhiều cơ hội để các thành viên thể hiện cá nhân nhiều hơn. Nếu trước đây nữ ca sĩ thường tunh mảng miếng với MC Trấn Thành liên tục thì trong tập phát sóng mới nhất, Miu Lê cũng tương tác nhẹ nhàng.

Thậm chí, nhiều khán giả nhận ra ở Miu Lê toát ra sự áp lực trong lần thứ 3 làm đội trưởng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng bàn tán rôm rả thái độ khác thường của Miu Lê. Nhiều người cho rằng sự thay đổi trong cách thể hiện cảm xúc của Miu Lê là do nữ ca sĩ chịu nhiều áp lực từ antifan sau những lần để thua ở các vòng thi trước. Đến nỗi khi Livestage 3 lên sóng, Miu Lê chỉ chia sẻ bài đăng chương trình một cách ngắn gọn và đơn giản chứ không quá rầm rộ và mảng miếng như trước.

Miu Lê để lộ nhiều áp lực khi lần thứ 3 làm đội trưởng ở Em Xinh Say Hi

Nhiều khán giả cũng nhận ra về sự thay đổi của Miu Lê ở Em Xinh

Sau Livestage 2, Miu Lê bị cho là lead team yếu. Netizen cũng thẳng thắn đánh giá team của cô là "yếu toàn diện", từ bài hát, hòa âm phối khí đến giọng hát. Một số khác bày tỏ thất vọng khi cho rằng các bài thi "khó nghe", "cringe", "cố đu trend nhưng không chạm được cảm xúc". Vì thế, khán giả tranh cãi khi Miu Lê không thể hiện được nhiều nhưng vẫn được bình chọn cao và tiếp tục làm đội trưởng.

Trong tập 6, khi khi nghe tin mình tiếp tục trở thành đội trưởng, nữ ca sĩ bộc bạch: "Bây giờ trong tâm trí của Miu rất hỗn độn, vui vì được bình chọn làm nhóm trưởng nhưng Miu vẫn còn mang cảm giác của vòng 2 vừa rồi, đó là cảm giác xấu hổ, đau khổ và tự trách bản thân vì để cho thành viên của nhóm mình bị loại. Nhân đây, trước ống kính của máy quay Em Xinh, Miu xin hứa sẽ tự rút ra kinh nghiệm, mong các thành viên trong nhóm của mình sẽ không bị loại nữa".