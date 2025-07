Mỹ nhân Tiệm Cà Phê Hoàng Tử chuẩn bị cho chuyện hậu sự, cả ngàn fan lo lắng tột độ

Còn nhớ cách đây gần 2 thập kỷ, Chae Jung An đóng vai tình đầu của Han Kyul (Gong Yoo) trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Cô gây sốt bằng nhan sắc yêu kiều, ngọt ngào được đánh giá là nhỉnh hơn cả nữ chính Yoon Eun Hye. Nhiều năm trôi qua, Chae Jung Ah đã 48 tuổi nhưng vẫn cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp.

Chae Jung An từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi vào từ 2005-2007 và 1 mối tình khác vào năm 2012. Tuy nhiên giờ đây, trong video mới trên YouTube, cô cho biết bản thân không còn quan tâm đến chuyện tái hôn nữa. Thay vào đó, ưu tiên hiện tại của nữ diễn viên là... lo cho tuổi già và cái chết của chính mình.

Chae Jung An gây sốc khi tiết lộ đang chuẩn bị cho cái chết của mình

Sự thẳng thắn của Chae Jung An khiến người cùng trò chuyện là Lee Jihye (thành viên nhóm S#ARP) vô cùng bối rối. Thấy vậy, nữ diễn viên giải thích rằng mục tiêu cuối cùng của cô là trở thành 1 công dân cao tuổi độc lập, có thể tự chăm sóc bản thân, vẫn giữ được sự nổi tiếng.

"Ý tôi là tôi đang cố gắng thoát khỏi lối sống tối giản của mình... Nếu tôi đột nhiên qua đời, ai sẽ chăm sóc tất cả những thứ tôi để lại? Bạn biết không? Nhưng tôi vẫn đóng góp vào quỹ hưu trí quốc gia và cũng đóng góp vào quỹ tiết kiệm hưu trí. Mục tiêu của tôi là... tôi muốn chuyển đến 1 cộng đồng người cao tuổi tốt bụng. Tôi muốn trở thành người nổi bật nhất ở đó" - Nữ diễn viên sinh năm 1977 trần tình.

Lời giải thích của Chae Jung An đã khiến Lee Jihye thở phào nhẹ nhõm. Khán giả cũng vui mừng khi Chae Jung An chỉ đơn thuần đang lo xa chứ không phải cô mắc bệnh hiểm nghèo sắp qua đời. Nhiều người cho rằng với diện mạo nổi bật cùng tính cách thú vị, Chae Jung An có thể trở thành "bà ngoại cool ngầu" và nổi tiếng trong cộng đồng người cao tuổi như đúng ý cô.

May mắn là nữ diễn viên này chỉ đang lo xa

Chae Jung An sinh năm 1977, tham gia làng giải trí từ năm 1995 dưới tư cách ca sĩ và sau đó là diễn viên. Cô là mỹ nhân đa tài khi vừa có thể ca hát vừa diễn xuất, lại sở hữu sắc vóc vượt trội với gương mặt xinh đẹp và chiều cao 1m72. Năm 2007, tên tuổi cô vụt sáng nhờ phim Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Thế nhưng sự nghiệp của Chae Jung An vẫn mãi lận đận. Sau Tiệm Cà Phê Hoàng Tử, cô vẫn chỉ loanh quanh với những vai phụ trong Yongpal, The Prime Minister and I, Man To Man… Chae Jung An đóng nhiều phim, nhưng không gây được ấn tượng với khán giả.

Chae Jung An đẹp rực rỡ trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử

Không chỉ sự nghiệp mà đời tư của nữ diễn viên cũng rất lận đận. Chae Jung An kết hôn với bạn trai doanh nhân vào năm 2005 và ly dị chỉ sau đó 3 năm. Nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô chia tay vì những điểm khác biệt không thể dung hòa, nhưng cả hai vẫn là bạn bè tốt. Đến nay đã ở độ tuổi U50, nữ diễn viên vẫn đi về lẻ bóng.

Chae Jung An từng có 1 cuộc hôn nhân ngắn ngủi

Nguồn: Koreaboo