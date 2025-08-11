Rosé (BLACKPINK) "ăn miếng trả miếng" với Jennie

Thời gian gần đây, Jennie làm thổi bùng lên tranh cãi khi xóa ảnh và che mặt cô bạn cùng nhóm Rosé. Rapper BLACKPINK bị người hâm mộ quá khích "khủng bố", chất vấn là tại sao lại đăng ảnh che mặt Rosé, cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng, nếu Jennie đã không thích xuất hiện với Rosé thì đừng đăng. Nhiều người còn suy đoán mối quan hệ của 2 thành viên BLACKPINK này có vấn đề, bằng mặt chứ không bằng lòng.

Đến nay, Rosé đã có màn "trả đũa" đối với Jennie. Trên Instagram, "đóa hồng nước Úc" đăng ảnh che mặt cô bạn cùng nhóm. Tuy nhiên emoji cô chọn che mặt Jennie lại là bánh bao mandu - biệt danh của Jennie. Ngay sau đó, Rosé cũng đăng ảnh thân thiết bên Jennie. Như vậy, đây chỉ là màn "trả đũa" vui vẻ giữa các thành viên với nhau. Họ đã chứng minh rằng việc che mặt, xóa ảnh hoàn toàn không phải điều to tát như các fan vẫn nghĩ. Màn "ăn miếng trả miếng" phong cách đáng yêu của cả 2 khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Rosé trả đũa bằng cách che mặt Jennie như cách cô từng bị người chị cùng nhóm đối xử. Tuy nhiên giọng ca chính BLACKPINK chọn emoji bánh bao mandu - chính là biệt danh của Jennie

Cô cũng đăng ảnh vui vẻ bên Jennie, chứng tỏ che mặt không phải chuyện to tát giữa họ

Trước đó, việc Jennie xóa ảnh, che mặt Rosé đã làm dân tình dậy sóng

BLACKPINK đã ra mắt đến 9 năm và dành nhiều năm trước đó thực tập cùng nhau nhưng vẫn luôn bị nghi ngờ mối quan hệ. Từng động thái nhỏ nhất của các thành viên đều bị soi triệt để và cho là "bằng chứng" bất hòa. Trước đây, Jennie bị cho là "bằng mặt chứ không bằng lòng" em út Lisa. Khi cả nhóm bắt đầu chạy tour DEADLINE, nghi vấn lại chuyển sang Jennie bất hòa với Rosé qua hành động xóa ảnh, che mặt.

Có ý kiến cho rằng Jennie "ghim" Rosé vì cô bạn hay chú ý, nhắc nhở mỗi khi Jennie lười nhảy trên sân khấu, nên cả 2 không ưa nhau. Fan Rosé chỉ trích Jennie thiếu tôn trọng Rosé ra mặt khi chỉ xóa ảnh của Rosé. 1 bộ phận fan cuồng đã vào "khủng bố" Jennie và đưa ra nhận định nếu Rosé cũng cư xử như vậy với chị em, hẳn cô sẽ hứng chịu cơn bão chỉ trích lớn. Sự việc đã gây ồn ào khắp mạng xã hội.

Jennie bị cho là "ghim" Rosé vì cô bạn hay chú ý, nhắc nhở mỗi khi Jennie lười nhảy trên sân khấu

Tiếp theo, xuất hiện tin đồn Rosé dính "biển đen im lặng" ở concert do đặc tội với Jennie. Cụ thể, khán giả tại Toronto, Canada khá thờ ở khi "đóa hồng nước Úc" cất giọng hát ca khúc 3AM theo phong cách acoustic nhẹ nhàng. Gần đây Rosé dính nghi vấn bất hòa với Jennie, khiến không ít người nghi ngờ phải chăng đang có "thế lực" nào đó cố tình hạ bệ giọng ca APT.

Tuy nhiên, sự thật ngay lập tức được các fan BLACKPINK làm rõ. Rosé không hề bị khán giả tại Toronto ngó lơ. Các video nghi vấn Rosé dính "biển đen im lặng" chỉ là khoảnh khắc thoáng qua trong hằng hà sa số video ghi lại tiết mục biểu diễn solo của cô. Trong nhiều video khác, đám đông vẫn giơ lightstick sáng trưng, thậm chí hát vang ca khúc 3AM khi Rosé hướng mic về phía khán giả. Vì vậy, không hề có chuyện fan BLACKPINK tham dự concert Toronto ủng hộ thành viên này mà không ủng hộ thành viên khác như tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Rosé bị nghi dính "biển đen im lặng" vì đắc tội với Jennie

Việc nghi vấn các thành viên BLACKPINk bất hòa cũng bị cho là "chuyện bé xé ra to". Chính chị cả Jisoo đã xác nhận nhóm không hề bất hòa, thậm chí còn cười đùa với nhau khi đọc được những tin đồn vô căn cứ trên mạng. Trong concert ở Toronto, Jennie cũng nói thẳng: "Chúng tôi yêu thương nhau rất nhiều, đừng lo lắng". Việc BLACKPINK vẫn ở bên nhau sau 9 năm ra mắt, cùng đồng hành đạt được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho nghi vấn này.

BLACKPINK vẫn bên nhau bền chặt sau gần 1 thập kỷ

Nguồn: Instagram