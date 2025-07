Đến lượt Lisa và Rosé (BLACKPINK) công khai “cà khịa” vụ ngoại tình chấn động tại concert Coldplay?

Ngày 19/7, concert DEADLINE World Tour của BLACKPINK đã diễn ra tại Chicago (Mỹ). Tại buổi biểu diễn, Lisa và Rosé khiến dân tình bất ngờ, vỡ òa hú hét không ngừng khi ôm ấp nhau xà nẹo bước ra sân khấu. Nhiều netizen hài hước cho rằng cả 2 đã tái hiện tình huống âu yếm thân mật của CEO và HR công ty Astronome tại concert của nhóm Coldplay vào tuần qua. Đáng chú ý, tình huống này được Lisa và Rosé thực hiện khi biểu diễn ca khúc Don’t Know What to Do (tạm dịch: Không biết nên làm gì?).

Màn "bắt trend" một cách vô tình nhưng duyên dáng của Lisa và Rosé gây bão. Trên MXH, netizen hài hước bình luận 2 nữ idol này hôm nay gan quá rồi, dám công khai "cà khịa" người khác. Tuy nhiên đây cũng chỉ là tương tác thân mật quen thuộc giữa 2 thành viên, không phải là một màn "đá xéo" có chủ ý nào đến từ BLACKPINK.

Lisa và Rosé ôm ấp nhau khi biểu diễn ca khúc Don’t Know What to Do

Cả 2 được cho là tái hiện khoảnh khắc kiss cam tai tiếng của CEO và HR Astronome

Giám đốc điều hành công ty công nghệ Astronomer - Andy Byron - cùng Giám đốc nhân sự Kristin Cabot bị camera quay cảnh âu yếm và ôm nhau trên màn hình lớn tại sân vận động Gillette Stadium (Boston) ở concert của ban nhạc Coldplay hôm 16/7. Cảnh tượng này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân giữa hai lãnh đạo cấp cao - khi cả Byron lẫn Cabot đều đã có gia đình.

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, Astronomer đã đình chỉ công tác của Andy Byron. Hiện, ông Byron đang đàm phán các điều khoản để rời khỏi công ty. Sau khi chồng vướng bê bối đời tư, Megan Kerrigan Byron - vợ của Andy Byron - cũng đã xóa họ “Byron” khỏi tên trên mạng xã hội và vô hiệu hóa tài khoản Facebook cá nhân. Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ Megan, nhưng hành động này được xem là dấu hiệu của rạn nứt hôn nhân.

Andy Byron và nữ Giám đốc nhân sự Kristin Cabot đã phản bội nửa kia của mình

