Ốc Thanh Vân nói gì về số tiền Mai Phương để lại cho con gái sau khi qua đời?

Gần đây, trong một chương trình, ca sĩ Trương Bảo Như – người bạn thân thiết của Mai Phương đã thay mặt Ốc Thanh Vân giải thích về những "lời ra tiếng vào" liên quan đến khoản tiền tiết kiệm mà cố nghệ sĩ để lại cho con gái Lavie.

Ốc Thanh Vân cùng Trương Bảo Như tưởng nhớ đến cố nghệ sĩ Mai Phương.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Thông qua một chuyện như thế này thôi, số tiền quyên góp cho Lavie sau khi Phương mất, chị Ốc và tôi gửi khoản tiền lúc đó khoảng hơn 500 triệu đồng vào ngân hàng. Đến năm 2023, có một biến cố thì ngân hàng đó không còn uy tín nữa nên 2 chị em quyết định chọn ngân hàng khác để gửi. Thì lúc đó tiền đã lên hơn 700 triệu đồng, và việc chuyển từ ngân hàng này qua ngân hàng khác mình phải chịu phí.

Lúc đó tôi không để ý nhiều, khi chuyển tiền, nhân viên ngân hàng hỏi ý việc sẽ cắt 400.000 đồng tiền lãi để trả cho phí chuyển thì tôi đã đồng ý. Đến khi chị Ốc kiểm tra và thấy mất một khoản như vậy thì chị Ốc không đồng ý. Chị nói với tôi: 'Tại sao em không nói để chị đưa 400.000 đồng, chị muốn giữ nguyên số tiền đó, không muốn mẻ một đồng nào của Lavie hết'. Tôi kể như vậy để mọi người hiểu chị Ốc cho còn không hết ", Trương Bảo Như kể cho biết.

Ốc Thanh Vân vẫn giữ số tiền Mai Phương để lại cho con gái Lavie.

Bên cạnh đó, Ốc Thanh Vân thương Lavie như con ruột. Cô vẫn quan tâm, mua đồ dùng học tập, mua sữa cho cô bé. Nữ MC nhớ về người bạn thân quá cố. Ốc Thanh Vân kể sinh thời Mai Phương tuy mang bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn rất chăm chỉ làm việc. Cô thức dậy từ 4 giờ sáng để uống thuốc. Viên thuốc đó đắt mắc, 5 triệu đồng/viên mỗi ngày.

Nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái xúc động khi nhớ về người em thân thiết. "Rất thương người phụ nữ mà mình có thể nói là hồng nhan bạc phận. Lúc nào cũng lận đận trong sự nghiệp và cả chuyện tình cảm. Cuộc đời của Mai Phương nói thật là quá nhiều thiệt thòi. Chưa bao giờ Phương có một ngôi nhà cho riêng mình, chưa bao giờ em được xài một món đồ sang.

Đến khi Phương bệnh, mình mới biết tình hình của em rất khó khăn. Phương đi diễn với cái bánh xe hơi bị cảnh báo độ an toàn là không thể chạy được nữa. Phương vẫn cố đi trên đường mà nó bị lủng bánh 3 lần. Phương vá vào, thay bánh phụ và cứ thế chạy, cũng không dám thay bánh xe ", nam diễn viên nhớ lại.

Ốc Thanh Vân đến dự tiệc sinh nhật bé Lavie tròn 10 tuổi.

Ốc Thanh Vân và Mai Phương là đôi bạn thân thiết, được nhiều người ngưỡng mộ. Trong những năm tháng cuối đời của Mai Phương, khi cô phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, nữ diễn viên Người nội trợ hoàn hảo luôn ở bên, túc trực chăm sóc không rời.

Ngày tiễn đưa bạn thân về nơi an nghỉ, Ốc Thanh Vân đã viết một bức tâm thư dài, gợi lại biết bao kỷ niệm giữa hai người. Cô xúc động nhắn gửi: “ Bao nhiêu đau đớn, khổ ải, bao nhiêu cùng cực, vật vã... Giờ thì em hãy yên giấc nhé. Không còn phải gắng gượng thức dậy nữa. Chị đã thương em thì sẽ mãi thương em”.

2 nghệ sĩ có tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ.

Sau khi cố nghệ sĩ Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân đã đảm nhận việc lo liệu hậu sự và thu xếp cuộc sống cho bé Lavie – con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, bởi nam ca sĩ lúc đó đang mắc kẹt ở Mỹ, không thể trở về.

Thay mặt bạn thân, cô dùng số tiền quyên góp được để lập một sổ tiết kiệm cho Lavie, với tên chủ sở hữu là Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như, còn MC Trấn Thành đóng vai trò người làm chứng. Nữ diễn viên khẳng định rằng khi Phùng Ngọc Huy đón con sang Mỹ, sổ tiết kiệm này sẽ được chuyển giao lại cho anh.