Phương Ly cảm ơn cả đội Em Xinh Say Hi trừ Châu Bùi

Livestage 4 Em Xinh Say Hi vừa khép lại, Phương Ly đã đăng một bài viết dài để gửi lời cảm ơn đến toàn bộ đồng đội và ekip hỗ trợ tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa. Trong tâm thư, nữ ca sĩ nhắc chi tiết từng cái tên, từ Mỹ Mỹ, Orange, 52Hz cho đến các producer, nhạc sĩ, stylist và đội ngũ sản xuất. Thế nhưng, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra một cái tên không xuất hiện trong danh sách cảm ơn - Châu Bùi.

Trong bài đăng của Phương Ly, cô nhận xét Vũ Thảo My là người em tài giỏi và mối quan hệ giữa cả hai trở nên tốt đẹp hơn sau chương trình. Còn với 52Hz và Orange, Phương Ly dành lời cảm ơn vì cả hai đã chắp bút thêm cho ca khúc trở nên xuất sắc. Riêng với Châu Bùi, "đội trường Trần" tại Em Xinh lại không nhắc đến tên hay tag tên tài khoản mạng xã hội. Điều này khiến cư dân mạng liền thắc mắc và réo tên Châu Bùi dưới phần bình luận.

Tiết mục Cứ Đổ Tại Cơn Mưa của đội Phương Ly ở livestage 4

Phương Ly viết tâm thư cảm ơn các đồng đội nhưng không nhắc đến Châu Bùi

Trước đó, cả hai vốn được biết đến là chị em thân thiết trong làng giải trí, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và xuất hiện chung khung hình. Tuy nhiên, với chi tiết thiếu sót lần này của Phương Ly, netizen không khỏi đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại.

Về phía Châu Bùi, cô cũng cập nhật hình ảnh trong livestage 4 lên trang cá nhân. Nữ fashionista cũng chỉ viết những dòng trạng thái cảm ơn đơn giản: "Không biết nói gì hơn, Châu cảm ơn khán giả thật nhiều! Vì đã góp ý, động viên, nói cho Châu biết những điều bản thân còn chưa tốt, để mỗi ngày Châu lại nỗ lực, lại hoàn thiện chính mình. Châu sẽ lắng nghe, sẽ trân trọng, những gì mọi người đã dành cho mình, bằng sự chân thành nhất! Cảm ơn các chị em, bạn bè, khán giả đã bên cạnh em!".

Mối quan hệ giữa Châu Bùi và Phương Ly nhận nhiều bàn tán

Châu Bùi và Phương Ly về chung đội từ livestage 3 ở Em Xinh. Còn nhớ ở tiết mục So Đậm, cả hai có màn tương tác thân mật ngay trên sân khấu. Ở ngoài đời, Phương Ly, Châu Bùi cùng team còn hẹn nhau đến nhà để theo dõi tiết mục So Đậm lên sóng. Trên trang cá nhân, Châu Bùi và Phương Ly còn có nhiều content với nhau cực lầy lội.

Sang đến livestage 4, cả hai tiếp tục chung một đội. Trong tập 10, Châu Bùi đăng bài cảm ơn Phương Ly và các đồng đội sau khi phần thi Chẳng Phải Anh Đâu được lên sóng. Tuy nhiên sau tập phát sóng tuần này, động thái của Phương Ly và Châu Bùi trên mạng xã hội dấy lên nhiều bàn tán cho cộng đồng mạng.

Trước đó, Châu Bùi và Phương Ly được biết là cặp Em Xinh thân thiết từ chương trình ra ngoài đời