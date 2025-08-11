Kylie Jenner "đá" Timothée Chalamet ngay sau sinh nhật tuổi 28?

Triệu phú đình đám Kylie Jenner vừa đón tuổi 28 vào ngày 10/8. Cô út nhà Kardashian - Jenner đã mừng tuổi mới bằng loạt ảnh thơ ấu và cả ảnh diện bikini khoe thân hình sexy bốc lửa. Cô nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè nổi tiếng như Hailey Bieber, Elle Fanning, Sharlena Hassani...



Dù vậy, Kylie Jenner lại chia sẻ thêm 1 số ca khúc viết về sự đau khổ và khát khao như Lover, You Should've Come Over của Jeff Buckley, Crying, Laughing, Loving, Lying của Labi Siffre. Người cần chúc mừng sinh nhật Kylie Jenner nhất là Timothée Chalamet cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Anh chỉ đăng ảnh từ 1 trận đấu quyền anh. Điều này khiến nhiều netizen lo ngại đây là dấu hiệu cho thấy cặp đôi này đã "đường ai nấy đi". Hàng loạt phương tiện truyền thông lớn như Daily Mail, The Mirror, News.com.au... cũng đưa tin về nghi vấn này, càng khiến netizen thêm bán tín bán nghi.

Kylie Jenner khoe ảnh nóng bỏng mừng sinh nhật tuổi 28

Tuy nhiên bạn trai cô lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng, đến bình luận cũng không

Tuy nhiên, nhiều fan chỉ ra rằng Timothée Chalamet chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật Kylie Jenner trên mạng xã hội, dù họ đã hẹn hò được 3 năm. Thay vì đăng bài chúc mừng công khai, nam diễn viên Call Me By Your Name lại tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái. Vào năm 2023, anh đã đưa Kylie Jenner và bạn thân cô đi du lịch Bahamas để mừng sinh nhật tuổi 26. Với lịch quay phim bận rộn cùng tính cách "hướng nội", có thể Timothée Chalamet đã chọn cách chúc mừng sinh nhật bạn gái riêng tư hơn.

Có thể tài tử 30 tuổi chọn cách chúc mừng sinh nhật bạn gái riêng tư hơn

Sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng Kylie Jenner có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 2 năm qua. Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ yêu nhau nghiêm túc và đã ra mắt gia đình đối phương. Lần đầu cặp đôi công khai chuyện tình cảm trước toàn thế giới là tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024.

Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu cho một "đám cưới thế kỷ" sắp được diễn ra.

Fan đang rất mong chờ cặp đôi này sẽ kết hôn



