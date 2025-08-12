Sao Vbiz giấu gia đình đi chuyển giới: Sụt 13kg hậu phẫu, vết mổ chưa lành phải về nước vì hết sạch tiền

Để có ngoại hình xinh đẹp và nữ tính như hiện tại, Hoa hậu Hương Giang đã trải qua cả hành trình dài nhiều khó khăn, có cả những đau đớn. Năm 2011, Hoa hậu Hương Giang quyết định giấu gia đình sang Thái Lan chuyển giới.

Năm 2012, Hương Giang ghi danh tham gia cuộc thi Vietnam Idol và lọt vào top 4. 6 năm sau, người đẹp 9x vượt qua 27 thí sinh và đăng quang Hoa hậu Chuyển giới 2018. Thành tích này đã mở ra cho cô nhiều cơ hội phát triển và cả danh tiếng.

Năm 2011, Hoa hậu Hương Giang quyết định giấu gia đình sang Thái Lan chuyển giới

Hương Giang xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới năm 2018

Do đi trong âm thầm nên người đẹp sinh năm 1991 không có ai kề cạnh chăm sóc. Sau khi phẫu thuật, cô sụt tới 13kg, cơ thể đau đớn và nhiều lúc chỉ nghĩ tới cái chết. Nhớ lại thời điểm này, Hương Giang từng chia sẻ: "Tôi chỉ được nằm đến hết tiền. Mà hồi ấy tiền mang theo rất ít, nên chỉ ít ngày sau tôi đã phải lảo đảo ra về. Mỗi bước đi cứ như xương sườn xuyên vào ngực.

Có những lúc tôi muốn tự tử dù không vì lý do gì cả. Ròng rã cả tháng trời tôi không ngủ được và chỉ có thể nằm thẳng, gác chân. Tôi muốn ra ngoài để tận hưởng cơ thể mới nhưng không thể đi lại. Và tôi bị trầm cảm…".

Quá trình phẫu thuật chuyển giới vô cùng đau đớn khiến Hương Giang sụt tới 13kg, nhiều lúc nghĩ quẩn

Cô chia sẻ mỗi bước đi lúc đó như xương sườn bị xuyên qua ngực, tinh thần kiệt quệ, đôi khi muốn buông xuôi vì quá tê tái

Khi tham gia một chương trình, Hương Giang từng thừa nhận số tiền đi phẫu thuật chuyển giới lần đầu tiên được tích góp trong suốt 3-4 năm. Sau khi phẫu thuật thành công, cô vẫn giấu bố mọi thông tin. Cho tới khi việc Hương Giang chuyển giới được chia sẻ khi tham gia Vietnam Idol, bố của cô mới biết sự việc.

Người đẹp 9x từng chia sẻ: "Ngày đó lần đầu tiên đi máy bay một mình, lấy hộ chiếu chính là sang Thái Lan. Hồi đó tích góp 3-4 năm trời mới có, cầm theo tiền sợ bị cướp giật, sang nơi đất khách quê người. Sang có 1 mình thôi, chưa kịp nghỉ ngơi gì hết bác sĩ nói ngày mai, ngày kia có lịch chỉ có mỗi 6 giờ tối nay có làm được không.

Đáp máy bay xuống 3 giờ, ông nói 6 giờ tối làm không, không phải đợi sang tuần sau mà lúc đấy không có tiền ở nhiều, chỉ có 15 ngày ở bên đó thôi. Lúc đó không nghĩ gì nhiều chỉ bảo làm, lên bàn mổ 10 giờ tối là xong. Ngày đầu tiên sang không biết đất nước Thái Lan ra làm sao, chưa ăn được món gì hết".

Cô từng muốn buông xuôi tất cả vì quá đau đớn, cơ thể gầy gò sau khi phẫu thuật

Khi vết mổ còn chưa lành, Hương Giang phải trở về Việt Nam vì không còn đủ tiền sinh sống

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi chuyển giới, Hoa hậu Hương Giang ngày càng được khen ngợi bởi nhan sắc rực rỡ và thần thái cuốn hút. Cô sở hữu gương mặt cân đối, đường nét hài hòa cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Sau nhiều năm hoạt động bền bỉ trong làng giải trí, người đẹp 9x sở hữu khối tài sản đáng nể.

Từ năm 2019, Hương Giang đã sáng lập công ty TNHH Hương Giang Entertainment. Ngoài sự nghiệp thành công, cô còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi nắm trong tay nhiều bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam và bộ sưu tập xe sang giá trị.

Người đẹp 9x được khen ngợi gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hòa sau hơn 10 năm phẫu thuật chuyển giới

Thời gian gần đây, Hương Giang liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với trai đẹp Phú Cường khi mạng xã hội xuất hiện hàng loạt “hint” đáng chú ý. Từ những lần check-in tại cùng một địa điểm, cùng khung cảnh, cho đến các khoảnh khắc tình tứ tại sự kiện, cả hai nhiều lần khiến netizen rộ lên đồn đoán về mối quan hệ đặc biệt.

Phú Cường là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội. Anh sở hữu tài khoản TikTok gần 140 nghìn người theo dõi, nhiều video đạt hàng triệu lượt xem. Sở hữu vóc dáng săn chắc, cơ bụng 6 múi cùng phong thái tự tin, Phú Cường thường xuyên chia sẻ hình ảnh làm việc tại phòng gym và các clip hướng dẫn luyện tập, tạo ấn tượng mạnh với người hâm mộ yêu thích thể hình.

Hương Giang và Phú Cường kè kè bên cạnh nhau trong suốt thời gian qua