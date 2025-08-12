Nhìn Angelababy tàn tạ, khổ đến độ phải quảng cáo đồ ăn lề đường, Huỳnh Hiểu Minh có thấy xấu hổ không?

Ngày 11/8, từ khóa "Nhìn Angelababy ra nông nỗi này, Huỳnh Hiểu Minh có thấy xấu hổ không?" bỗng chiếm sóng, gây bàn tán khắp MXH Weibo. Chủ đề này xuất hiện và gây tranh luận trái chiều xuất phát từ tình cảnh lao dốc của minh tinh Hong Kong (Trung Quốc). Sau khoảng thời gian bị "phong sát ngầm" vì xem buổi biểu diễn 19+ của Lisa (BLACKPINK) ở bar thoát y, Angelababy đã trở lại hoạt động nghệ thuật. Song, sự nghiệp của cô vẫn giậm chân tại chỗ, không có tín hiệu khởi sắc sau gần 2 năm "tái xuất".

Không chỉ bế tắc trong việc lấy lại địa vị ở Cbiz, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh còn xảy ra bất hòa hậu ly dị. Cặp sao được tiết lộ đã xảy ra cãi vã vì nữ diễn viên bất mãn việc chồng cũ hắt hủi quý tử, ưu ái quá đà cho con gái út vừa chào đời. Nhiều tháng qua, Tiểu Hải Miên sống với Angelababy, không hề xuất hiện bên cha tài tử hay về Trung Quốc đại lục sống với nhà nội.

Dậy sóng hình ảnh Angelababy tàn tạ, vừa chật vật chăm con nhỏ, vừa tìm việc làm

Cách đây không lâu, "team qua đường" đã bắt gặp Angelababy và con trai Tiểu Hải Miên ở sân bay. 2 mẹ con trở về Hong Kong (Trung Quốc) sau chuyến du lịch đến Singapore. Đáng chú ý, Angelababy xuất hiện đơn độc, ăn mặc tuềnh toàng, áo nhăn nhúm. Một mình cô vừa trông con, vừa bê vác hành lý nặng trịch giữa sân bay mà không có bất kỳ trợ lý nào giúp đỡ. Không chỉ vậy, người chụp ảnh còn cho biết diện mạo của Angelababy xuống sắc thấy rõ, ngày càng gầy gò.

Sau khi hình ảnh về mẹ con Angelababy được đăng tải, nhiều người cho rằng minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) gặp khó khăn kinh tế nên đã sa thải các trợ lý, tự mình làm hết mọi việc để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh thất nghiệp.

Angelababy tự bung bê vali, chăm con mà không có bất kỳ trợ lý nào hỗ trợ

Từ đầu năm đến nay, Angelababy vắng show thấy rõ. Lần gần nhất công chúng nhìn thấy cô dự sự kiện thương mại lớn là vào ngày 26/5 tại Macau (Trung Quốc) và Paris Haute Couture Week 2025 vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, chỉ với 2 sự kiện này, Angelababy không thể phủ sóng lâu dài trên truyền thông và giúp cô lấy lại hào quang như xưa.

Truyền thông Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất Đại lục hiện chẳng còn mặn mà với Angelababy. Tình cảnh này buộc nữ diễn viên phải quay về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Hiện tại, để có việc làm, Angelababy còn phải đến các công ty phim ảnh casting và phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác. Kịch bản đóng nữ chính không còn trực tiếp gửi đến chỗ nữ diễn viên như trước. Cô cũng phải tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự sự kiện thương mại chứ không còn được nhãn hàng đãi ngộ như trước.

Giữa tháng 6, Angelababy gây sốc khi xuất hiện trên đường phố Macau (Trung Quốc) để quảng bá cho một tiệm đồ ăn vặt bình dân - điều trước nay chưa từng có minh tinh hàng đầu Cbiz nào làm. Cô thậm chí còn được trông thấy đứng chịu trận, để quản lý mắng sa sả ở nơi công cộng mà không dám cãi lại 1 lời sau khi rớt casting. Cảnh "đói việc" lâu dài cũng khiến Angelababy phải thắt lưng buộc bụng, sống giản dị hơn. Thời gian qua, cô thường xuyên được nhìn thấy ăn uống tại các quán vỉa hè bình dân, ra đường mà chẳng còn bất kỳ vệ sĩ nào theo sát, lễ phục dự sự kiện cũng chỉ có thể mượn ở chỗ những thương hiệu kém tên tuổi.

Sự nghiệp của Angelababy đang lao dốc không phanh, từ ngôi sao hàng đầu nay lại phải đi quảng bá cho tiệm đồ ăn bình dân - điều trước nay chưa từng có minh tinh hạng S, A nào làm

Thời gian qua, Angelababy thường xuyên được trông thấy ở các quán ăn vỉa hè bình dân ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô bị quản lý mắng sa sả giữa phố mà chẳng dám phản kháng

Mối quan hệ căng thẳng khó cứu vãn của Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh

Trước tình cảnh khổ sở của Angelababy cũng như việc cô phải chăm con nhỏ như mẹ đơn thân, dư luận đặt câu hỏi Huỳnh Hiểu Minh đang ở đâu, tại sao anh không giúp đỡ vợ cũ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Theo tờ Sohu, việc Huỳnh Hiểu Minh lạnh nhạt với Angelababy nhiều khả năng đến từ mối quan hệ chồng chất bất hòa, mâu thuẫn không thể cứu vãn nảy sinh trong thời gian hôn nhân. Do đó, sau khi ly dị và không còn bất kỳ ràng buộc pháp lý hay tình cảm nào với nhau, ngoài trách nhiệm với con trai, nam diễn viên này không muốn day dưa vào những rắc rối của vợ cũ. Dù vậy, với hoàn cảnh chật vật của Angelababy hiện tại, người hâm mộ từng yêu mến cặp đôi vàng này vẫn hy vọng Huỳnh Hiểu Minh "hết tình còn nghĩa" ra tay cứu vợ cũ.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh có mối quan hệ "căng như dây đàn" hậu ly hôn

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức ly hôn vào tháng 1/2022, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Cặp sao rạn nứt từ năm 2018. Họ âm thầm làm thủ tục ly hôn năm 2021. Sau khi đường ai nấy đi, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh cùng nhau chia sẻ việc nuôi con. Cặp sao đề ra 3 điều khoản để vụ chia tay diễn ra êm đẹp, không gây thêm tổn thương cho con trai Tiểu Hải Miên là không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông.

Sau khi đường ai nấy đi, họ cắt đứt liên hệ, huỷ kết bạn và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến nhau trên mạng xã hội. Không giống như các cặp sao khác giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên cùng nhau đưa con đi chơi như Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong hay Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chăm con riêng biệt hậu ly hôn. Đặc biệt, mỗi lần Angelababy muốn đón con về nhà đều do mẹ chồng cũ hoặc trợ lý Huỳnh Hiểu Minh đưa đến.

4 năm tính từ lúc đổ vỡ, cả 2 chỉ mới được trông thấy gặp nhau đúng 1 lần vào tháng 5/2022. Họ cùng đưa con trai Tiểu Hải Miên đi chơi ở Disneyland Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên, cánh paparazzi cho biết bầu không khí lúc đó vô cùng gượng gạo. Angelababy mặt nặng như chì, không mấy vui vẻ. Cặp sao không ai tương tác, nói chuyện với ai dù đứng cạnh nhau. Thậm chí, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh luôn giữ khoảng cách với đối phương. Thái độ miễn cưỡng gặp nhau để hoàn thành trách nhiệm của bậc làm cha mẹ đối với con trai Tiểu Hải Miên của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh gây bàn tán xôn xao trong dư luận.

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy mạnh ai người nấy chăm con

Năm 2023, Angelababy được tiết lộ đã nhờ cậy Huỳnh Hiểu Minh giúp đỡ trong lúc cô bế tắc vì bị cấm sóng. Tuy nhiên, nam diễn viên không quan tâm đến khó khăn của vợ cũ, bất chấp việc Angelababy đem cả con ra để van xin anh. Mối quan hệ của cặp sao càng căng thẳng hơn khi Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò Diệp Kha. Angelababy và Diệp Kha vốn không ưa nhau. Biết là vậy, tài tử này vẫn muốn con trai sống cảnh mẹ kế con chồng với Diệp Kha. Thái độ của Huỳnh Hiểu Minh khiến mối bất hòa của anh và vợ cũ càng thêm sâu, khó hòa giải.

Nguồn: Sina, Sohu