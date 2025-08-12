Jennie (BLACKPINK) cuối cùng cũng chịu công khai hẹn hò V (BTS)?

Mối quan hệ của Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cặp sao vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2022, nhưng chưa bao giờ lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, mới đây, Jennie đã có động thái được cho là liên quan đến chuyện tình cảm với V, khiến cư dân mạng toàn cầu xôn xao.

Theo đó, trong đoạn video Jennie xuất hiện ở Barcelone (Tây Ban Nha) để chuẩn bị cho tour DEADLINE ở châu Âu, netizen đã soi được chi tiết đáng chú ý trong outfit của nữ nghệ sĩ. Jennie đã mặc chiếc áo giống hệt với chiếc áo cô từng diện trong ảnh đôi bị rò rỉ với thành viên BTS cách đây 3 năm.

Trong lần xuất hiện mới đây, Jennie đã mặc chiếc áo giống hệt trang phục trong bức ảnh đôi của cô và V từng bị rò rỉ

Sự trùng hợp này khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng Jennie đang ngầm xác nhận việc hẹn hò với V. Thời gian qua, dư luận Hàn ầm ĩ tin Jennie và V đã tái hợp sau khi mỹ nam này xuất ngũ. Song, cũng có khán giả lại cho rằng chỉ 1 chiếc áo là chưa đủ cơ sở để khẳng định Jennie đang công khai mối quan hệ với V. Việc người nổi tiếng mặc lại trang phục cũ là chuyện bình thường.

Việc nữ idol diện lại mẫu áo cũ giữa nghi vấn đã nối lại tình xưa với V gây bàn tán xôn xao. Netizen nghi vấn Jennie đang ngầm thừa nhận việc hẹn hò với thành viên nhóm BTS

V và Jennie được cho là hẹn hò từ đầu năm 2022, khi loạt ảnh của 2 idol bị leak trên MXH. HYBE và cả YG (công ty quản lý Jennie thời điểm ấy) đều không phản hồi về tình trạng quan hệ của 2 ngôi sao. Tháng 5/2023, cả Kpop chấn động trước hình ảnh Jennie và V tay trong tay hẹn hò công khai ở Paris. Tuy nhiên, tới cuối năm 2023, truyền thông Hàn đưa tin Jennie và V chia tay, ngay trước thời điểm V nhập ngũ.

Sau khi V xuất ngũ, nghi vấn anh tái hợp Jennie ngày càng rầm rộ. Theo đó, 1 ngày trước khi V chính thức xuất ngũ (10/6), Jennie - người đã dừng đăng bài trên Instagram một thời gian dài - bỗng xuất hiện chia sẻ loạt ảnh mới quảng bá cho MV Seoul City . Đáng chú ý, Seoul City là ca khúc viết về tình yêu cháy bỏng lãng mạn, có chi tiết gợi nhớ đến bạn trai tin đồn của Jennie - V. Suy đoán này xuất phát từ cụm Mr. General (chỉ huy/sĩ quan) xuất hiện trong lời bài hát, khiến fan liên tưởng đến V – người đã phục vụ trong quân đội với cấp bậc sĩ quan.

1 ngày trước khi V xuất ngũ, Jennie được cho là có bài đăng nhắc về bạn trai tin đồn qua bài hát Seoul City. Cụm từ “Mr. General” trong Seoul City của Jennie khiến fan liên tưởng đến V – người đã từng phục vụ trong quân đội với cấp bậc sĩ quan

Về phía V, sau khi xuất ngũ, nam thần tượng đăng tải hình ảnh khoe bản thân nhận được 1 chiếc bánh kem chúc mừng, với dòng chữ "Tôi hạnh phúc khi được ở cạnh bạn". Theo netizen, chiếc bánh này chắc chắn không phải do người thân của V tặng, mà phải đến từ 1 ai đó có mối quan hệ rất đặc biệt với thành viên nhóm BTS. Sau đó, có cư dân mạng phát hiện chiếc bánh này đến từ cửa hàng mà Jennie cũng từng đặt mua bánh kem tặng bạn thân trong ngày sinh nhật.

Sau khi trở về, V chia sẻ niềm vui khi nhận được chiếc bánh kem chúc mừng từ 1 ai đó. Từ dòng chữ trên chiếc bánh, cư dân mạng cho rằng đây phải là món quà từ bạn bè rất thân thiết hoặc ai đó vô cùng đặc biệt với thành viên nhóm BTS

Trên diễn đàn Nate, dư luận cũng soi ra V và Jennie cùng sử dụng móc khóa treo túi cùng 1 thương hiệu. Đến tháng 7, nam thần BTS đeo tai nghe của hãng từng hợp tác với Jennie tại sân bay. Không những thế, V còn vắt 1 chiếc khăn lên túi. Chiếc khăn này được cho là khá giống với khăn Jennie đội khi trở về Hàn từ Coachella năm nay. Gần đây nhất, V cũng đeo túi gấu giống Jennie.

Sự trùng hợp và những thông điệp đầy ẩn ý trong mỗi bài đăng của cặp sao làm dấy lên nghi vấn V và Jennie đã tái hợp, và đang ngầm công khai tình cảm của mình với công chúng. Hiện, "nhất cử nhất động" của 2 idol đình đám Kpop đều gây bão mạng xã hội.

Ngoài ra, cư dân mạng còn soi được Jennie và V nhiều lần dùng đồ đôi

Nguồn: KoreaBoo



