Mới chào đời vài ngày, bé Gạo của Huy Trần – Ngô Thanh Vân đã thành “hot kid” với gần 10.000 người "theo đuổi"

Chiều 9/8 vừa qua, Ngô Thanh Vân khiến làng giải trí vỡ òa khi thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng ở tuổi 46. Niềm hạnh phúc của “đả nữ” và ông xã Huy Trần lập tức nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Dù chưa đầy một tuần tuổi, bé Gạo đã trở thành “hot kid” đúng nghĩa khi tài khoản cá nhân nhanh chóng thu hút hơn 9.300 người theo dõi. Con số này vẫn đang tăng từng giờ, một minh chứng rõ ràng cho sức hút của tiểu công chúa nhà Huy Trần – Ngô Thanh Vân.

Những hình ảnh trên trang cá nhân của bé chủ yếu ghi lại hành trình mang thai và khoảnh khắc chào đời đầy xúc động. Từ loạt ảnh bầu gợi cảm, tràn đầy hạnh phúc của Ngô Thanh Vân bên chồng trẻ, cho đến giây phút đầu tiên ôm con vào lòng, tất cả đều toát lên tình yêu thương, sự mong chờ và niềm hạnh phúc viên mãn của cặp đôi.

Trước khi sinh, Ngô Thanh Vân từng chia sẻ nhiều tâm sự về hành trình làm mẹ ở độ tuổi U50, không giấu được sự hồi hộp xen lẫn lo lắng. Sự đồng hành, chăm sóc chu đáo của Huy Trần trong suốt thai kỳ cũng khiến khán giả ngưỡng mộ, gọi anh là “ông chồng quốc dân”. Giờ đây, cả hai chính thức bước sang một hành trình mới làm bố mẹ với niềm hạnh phúc được nhân đôi.

Sự ra đời của bé Gạo không chỉ là cột mốc ý nghĩa đối với gia đình mà còn là tin vui đặc biệt trong làng giải trí Việt. Với nền tảng tình yêu thương và sự quan tâm của hàng nghìn người hâm mộ, “hot kid” nhà Ngô Thanh Vân – Huy Trần hứa hẹn sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian tới.