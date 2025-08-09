Vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng

Chiều ngày 9/8/2025, Ngô Thanh Vân chia sẻ đã hạ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH). Hiện sức khỏe mẹ và bé đều ổn định. Nữ diễn viên đặt tên thân mật cho con là bé Gạo.

Trên trang cá nhân, "đả nữ" của màn ảnh Việt không giấu được niềm xúc động khi lần đầu lên chức mẹ. "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo." – cô chia sẻ.

Ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân không ngại chia sẻ những khó khăn trên hành trình tìm kiếm thiên thần nhỏ. Cô tiết lộ cả hai vợ chồng đã lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ. Trong suốt thời gian mang thai, nữ diễn viên cùng chồng – doanh nhân Huy Trần – luôn tràn ngập hạnh phúc. Từ những lần khám thai định kỳ đến khoảnh khắc vượt cạn tại Bệnh viện AIH, Ngô Thanh Vân đều có ông xã cùng đồng hành, tận hưởng từng phút giây chờ đón bé Gạo chào đời.

Được biết, bên cạnh dịch vụ thai sản, Ngô Thanh Vân đã chọn dịch vụ chăm sóc ở cữ toàn diện tại AIH để có thêm thời gian nghỉ ngơi và bé Gạo được chăm sóc chuyên nghiệp, sát sao bởi đội ngũ điều dưỡng và bác sĩ chuyên môn cao ngay từ những ngày đầu đời.

Khoa Phụ Sản là một trong các chuyên khoa mũi nhọn tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc y tế sản phụ khoa, nổi bật với các chương trình theo dõi thai sản và chương trình sinh trọn gói dành cho sản phụ. Đặc biệt, AIH là bệnh viện tiên phong tại Việt Nam đưa vào hoạt động phòng sinh LDRP theo tiêu chuẩn Mỹ. Tại đây, các sản phụ và gia đình sẽ có trải nghiệm "vượt cạn" tiện nghi và thoải mái tại một phòng duy nhất cho cả 4 giai đoạn: Chuyển dạ - Sinh thường - Hồi phục - Theo dõi sau sinh. Đây cũng là "đặc sản" mà các sao Việt và các mẹ bầu vô cùng yêu thích và an tâm hơn khi có sự đồng hành của chồng trong suốt quá trình chuyển dạ, sinh con.

Dịch vụ sinh con trọn gói tại Bệnh viện AIH cũng được rất nhiều sao Vbiz lựa chọn. Một số nghệ sĩ Việt đã trải nghiệm dịch vụ "đi sinh như như đi nghỉ dưỡng" tại AIH gần đây có thể kể đến Diễn viên Sam, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, gia đình Ca sĩ Hồ Quang Hiếu, gia đình Thủ môn Đặng Văn Lâm và nhiều cái tên hot khác.

Phòng lưu viện tại AIH đảm bảo sự riêng tư, thoải mái cho mẹ, bé và gia đình. Nguồn: Bệnh viện AIH

Nội thất phòng lưu viện tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp. Nguồn: Bệnh viện AIH

