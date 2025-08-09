Sốc trước cảnh Jennifer Lopez bị 1 cửa hàng đuổi cổ, nhưng phản ứng sau đó mới gọi là “đỉnh của đỉnh”!

Mới đây, Jennifer Lopez đã đem tour diễn Up All Night đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ ca sĩ đình đám showbiz Mỹ cũng tranh thủ đi dạo, mua sắm ở thành phố này.

Drama bắt đầu nổ ra khi Jennifer Lopez bị nhân viên an ninh cửa hàng Chanel từ chối cho vào cửa. Đáp lại sự khinh thường trắng trợn này, ngôi sao hạng A này chỉ trả lời "Được thôi, không vấn đề gì" và bỏ đi. Khi các nhân viên khác nhận ra Jennifer Lopez, họ cố gắng mời cô trở lại cửa hàng nhưng đã quá muộn. Nữ ca sĩ từ chối lời đề nghị, đi đến các cửa hàng Celine, Beymen ở gần đó và chi đến hàng chục ngàn USD để mua sắm.

Câu chuyện này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin và gây ầm ĩ khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người khác cũng chia sẻ trải nghiệm tồi tệ về nhân viên cửa hàng Chanel này. Số khác bày tỏ sự thông cảm với Jennifer Lopez, đồng thời hả hê khi thấy cửa hàng này mất "món hời" hàng chục ngàn USD cùng cơ hội phục vụ ngôi sao nổi tiếng chỉ vì có thái độ tồi tệ, phân biệt đối xử với khách hàng.

Jennifer Lopez bị nhân viên an ninh Chanel không cho vào cửa hàng. Khi nhận ra nữ ca sĩ, họ thay đổi thái độ nhưng đã quá muộn

Ngôi sao đình đám đi đến những cửa hàng gần đó và mua sắm đến hàng chục ngàn USD

Jennifer Lopez sinh năm 1969, còn có nghệ danh khác là J.Lo, là nghệ sĩ đa tài người Mỹ gốc Latin. Với vai trò là một nữ diễn viên, ca sĩ, vũ công, nhà sản xuất và doanh nhân, cô được xem là một trong những ngôi sao quyền lực và có ảnh hưởng nhất thế giới.

Jennifer Lopez sinh ra tại The Bronx, New York, trong một gia đình gốc Puerto Rico. Cô bắt đầu sự nghiệp trong vai trò vũ công, nổi tiếng với vị trí "Fly Girl" trong chương trình hài kịch In Living Color vào đầu thập niên 1990. Vai diễn đột phá của cô đến vào năm 1997, khi cô hóa thân thành nữ ca sĩ huyền thoại Selena Quintanilla trong bộ phim tiểu sử Selena. Vai diễn này đã mang về cho cô một đề cử Quả Cầu Vàng và giúp cô trở thành nữ diễn viên Latin đầu tiên có cát xê 1 triệu USD cho một vai diễn.

Jennifer Lopez là diễn viên tài năng

Năm 1999, Lopez phát hành album đầu tay On the 6, đánh dấu sự ra mắt thành công trong vai trò ca sĩ. Album này bao gồm các bản hit đình đám như If You Had My Love và Let's Get Loud, đưa cô lên hàng ngũ những ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jennifer Lopez đã chứng tỏ mình là một "ngôi sao toàn năng" hiếm có, thành công cả trên địa hạt âm nhạc và điện ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp giải trí, Jennifer Lopez còn là một doanh nhân thành công và có đời tư luôn được công chúng quan tâm. Cô sở hữu một thương hiệu thời trang, nước hoa và mỹ phẩm mang tên JLo Beauty. Các dòng nước hoa của cô đã mang về doanh thu khổng lồ, củng cố vị thế của cô trong ngành kinh doanh.

Jennifer Lopez còn là ca sĩ có tiếng kiêm doanh nhân

Về đời tư, Jennifer Lopez trải qua 3 cuộc hôn nhân. Trong số đó, mối tình "Bennifer" với nam diễn viên Ben Affleck vào đầu những năm 2000 đã từng tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Sau gần 20 năm, họ tái hợp và kết hôn vào năm 2022, trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Hollywood. Đáng tiếc là đến nay, cặp đôi này đã ly hôn và hiện Jennifer Lopez đang sống độc thân.

Jennifer Lopez đã ly hôn với Ben Affleck vào năm 2024

Nguồn: Page Six