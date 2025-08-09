Sao nam bất ổn nhất Running Man Việt mùa 3: Từng mạnh đến mức "lật đổ" cả Trấn Thành, nay gây lo lắng 1 chuyện!

Từ ngày tham gia Running Man Vietnam, Liên Bỉnh Phát luôn được mệnh danh là "chiến binh nghìn máu" vì sở hữu thể lực bền bỉ, tốc độ đáng gờm và không ít lần khiến Trấn Thành hay các thành viên khác "ôm hận" ngay tại chỗ vì bị xé bảng tên. Ở mùa 3, nam diễn viên tiếp tục góp mặt và được kỳ vọng là nhân tố mạnh. Thế nhưng, trong những ngày gần đây, Liên Bỉnh Phát liên tục gây lo lắng vì để lộ nhiều dấu hiệu sức khoẻ bất ổn.

Chỉ sau khi ghi hình tập 1 Running Man Việt Nam mùa 3, Liên Bỉnh Phát đã lộ ảnh ngồi trên xe lăn khi di chuyển tại sân bay. Trước sự hoang mang của công chúng, nam diễn viên lên tiếng: "Một hai ngày đầu bị chấn thương, với đứa mê vận động như mình, việc từ giường ngủ đi tới toilet cũng gian nan không khác như đi trekking đúng là một trải nghiệm khó quên dữ lắm. Lúc mới cầm kết quả MRI, mình hoang mang thật sự, nhưng rồi tự nhủ: 'Thôi thì nhân dịp này sống chậm lại một chút, và dành thời gian ở nhà nhiều hơn cũng vui mà'".

Dù kết quả MRI khiến bản thân hoang mang, Liên Bỉnh Phát vẫn giữ thái độ lạc quan, cho rằng đây là dịp "sống chậm" hiếm hoi. Phía chương trình xác nhận sẽ có hơn 1 tháng để anh và Ninh Dương Lan Ngọc, người cũng gặp chấn thương tương tự kịp hồi phục để tiếp tục chặng đua.

Liên Bỉnh Phát là nhân vật máu chiến đến mức Trấn Thành từng phải dè chừng, liên tục bị xé bảng tên

Liên Bỉnh Phát và Lan Ngọc cùng gặp chấn thương sau khi ghi hình chặng đầu tiên của Running Man Việt

Mới đây nhất, cả Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát đều đã xuất hiện tại buổi ghi hình chặng tiếp theo. Nếu như Lan Ngọc cho biết dù đã bớt đau nhưng vẫn đi cà nhắc thì Liên Bỉnh Phát lại gây hoang mang khi nhập viện mổ dây chằng ngay sau khi kết thúc ghi hình. Điều này đồng nghĩa với thời điểm quay hình Running Man Việt vừa qua, Liên Bỉnh Phát vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Việc gặp sự cố như thế này khiến khán giả vừa lo lắng cho tình hình sức khoẻ vừa cho rằng sức "máu chiến" của anh và cả những thành viên khác trong dàn cast mùa này ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cách đây ít hôm, Liên Bỉnh Phát đã nhập viện để mổ dây chằng, anh cho biết sau khi ghi hình xong mới chữa trị

Không chỉ gây lo lắng tại Running Man Việt, Liên Bỉnh Phát còn gặp chấn thương phải nhập viện khâu vết thương tại chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm. Theo đó, các chiến sĩ phải giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong vụ tai nạn xe buýt giữa biển lửa cùng làn khói dày đặc. Bài huấn luyện chia thành 3 tổ: Tổ trinh sát, Tổ cứu nạn - cứu hộ và Tổ chữa cháy, dưới sự chỉ huy trực tiếp của các cán bộ huấn luyện.

Khoảnh khắc khiến khán giả "nín thở" nhất là khi Liên Bỉnh Phát và Song Luân nhận nhiệm vụ phá khóa cửa để đưa nạn nhân ra ngoài. Giữa sức nóng ngột ngạt, thời gian đếm ngược và áp lực từ mọi phía, cả hai đã phối hợp ăn ý, sử dụng khí tài chuyên dụng phá khóa thành công, giải cứu an toàn người bị mắc kẹt. Tuy nhiên, khi phá khoá cửa, Liên Bỉnh Phát vô tình bị thương, đôi găng tay của nam diễn viên rách toạc và máu chảy nhưng nam diễn viên không biết. Chỉ đến khi giải cứu thành công người bị nạn, Liên Bỉnh Phát mới nhận ra vết thương: "Lúc đó cũng không cảm nhận rõ cái đau lắm. Khi đang trong tình thế đó, mình phải đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lên trước tiên".

Thực hiện chung nhiệm vụ với đồng đội, Song Luân kể lại tình huống của Liên Bỉnh Phát: "Trong lúc hỗn loạn, tôi có nhìn thầy vết thương của Liên Bỉnh Phát. Nhưng đồng chí Phát đã gạt bỏ và bảo tôi đừng nói gì hết. Điều đó đã được giữ đến khi nhiệm vụ được hoàn thành".

Liên Bỉnh Phát gặp chấn thương trong quá trình thực chiến tại Chiến SĨ Qủa Cảm

Liên Bỉnh Phát được sơ cứu tại chỗ vì sự cố nghiêm trọng

Nam diễn viên gây lo lắng khi liên tục gặp chấn thương

Từ mùa 1 đến mùa 3 Running Man Vietnam, Liên Bỉnh Phát luôn gắn liền với hình ảnh "át chủ bài" thể lực, nổi bật ở các vòng xé bảng tên nhưng lại thiếu yếu tố hài hước, đây cũng là điểm mà khán giả mong chờ ở dàn cast gameshow. Mùa đầu, anh được chú ý nhiều nhờ "đẩy thuyền" với Lan Ngọc trong hình ảnh "Sunday Couple" phiên bản Việt. Sang mùa 2, sức mạnh và mưu lược vẫn là thế mạnh, nhưng "miếng hài" của Liên Bỉnh Phát tiếp tục bị đánh giá nhạt, trong khi câu chuyện ghép đôi được khán giả chuyển hướng sang Lan Ngọc – Karik.

Bước vào mùa 3 với sự xuất hiện của dàn cast "chặt chém" như Trấn Thành, Quang Trung, Quang Tuấn…, nhiều người lo ngại Liên Bỉnh Phát sẽ tiếp tục bị lu mờ nếu không bứt phá. Dù vậy, giữa một chương trình ngày càng bùng nổ tiếng cười, sự điềm tĩnh và tử tế của anh lại vô tình trở thành màu sắc riêng khó lẫn.

Liên Bỉnh Phát là nhân tố hiếm hoi trụ suốt 3 mùa Running Man Việt

Khi nhận những tranh cãi cho rằng không có gì ấn tượng ngoài thể lực và ngoại hình ở Running Man mùa 1, Liên Bỉnh Phát từng chia sẻ: "Không đợi mọi người nói thì chính tôi cũng cảm thấy mình nhạt. Trước khi bước vào show này, tôi cũng hơi lo lắng vì 6 người kia ai cũng hoạt ngôn hết và có kinh nghiệm sử dụng các mảng miếng nên chắc chắn mình bị 'lạt nhách' luôn rồi! Tôi đã tiên đoán được chuyện này. Khi vài tập đầu tiên lên sóng, khán giả xem cũng công nhận tôi nhạt thật nhưng họ lại thích nên tôi cảm thấy như mình có thêm động lực. Từ đó, tôi mới nhận ra rằng 'nhạt' cũng là một màu (cười). Mọi người chọn màu đỏ, xanh, tím... thì tôi chọn màu xám, dù hơi nhạt nhưng vẫn là một màu sắc riêng".