Triệu Lộ Tư rơi vào khủng hoảng

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư chững lại trong 1 năm qua vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan. (Ảnh: Weibo)

Triệu Lộ Tư đang là cái tên gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Cô trở thành trung tâm của các tranh cãi sau loạt buổi trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ. Các chi tiết được cô nêu ra đã tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường ít người biết.

Nữ diễn viên sinh năm 1998 thẳng thắn thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ, đang vướng phải những rắc rối về hợp đồng, bị đối xử không công bằng tại nơi làm việc, trải qua bạo bệnh, gia đình xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn... Cô cho biết thời gian quay phim Hãy để tôi tỏa sáng đã bị bệnh nặng đến mức ngồi xe lăn nhưng công ty quản lý vẫn ép buộc làm việc. Thậm chí, thay vì đưa nữ diễn viên đi bệnh viện thì họ lại mời thầy trừ tà đến khách sạn. Mối quan hệ gần 10 năm giữa hai bên dường như đã chạm đến giới hạn.

Sau khi hai bên ngừng mọi tương tác công khai trên mạng xã hội, hàng loạt thông tin bất lợi liên tiếp xuất hiện, cùng những rắc rối hợp đồng chưa được giải quyết, đã đặt Triệu Lộ Tư trước nguy cơ bị gạt khỏi các dự án lớn. Hình tượng "ngọc nữ" ngây thơ, đáng yêu của cô dần phai nhạt. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ thái độ cứng rắn, thường xuyên tổ chức các buổi trò chuyện trực tiếp để bày tỏ quan điểm cá nhân. Chính những ồn ào này khiến các bộ phim và chương trình thực tế có cô tham gia đến nay vẫn chưa thể phát sóng. Việc công khai đối đầu với công ty quản lý cũ giúp cô thu hút thêm 2,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng cũng gây tổn hại đáng kể đến hình ảnh cá nhân.

Triệu Lộ Tư từng có nhiều vai diễn gây dấu ấn trước khi rơi vào rắc rối. (Ảnh: Weibo)

Tháng 12 năm ngoái, Triệu Lộ Tư gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng: bị liệt, sụt cân nghiêm trọng, mất khả năng giao tiếp bằng lời. Đây là hệ quả của trầm cảm, làm việc quá sức trong thời gian dài và áp lực giảm cân để giữ vóc dáng. Trong giai đoạn khó khăn ấy, bạn bè đã kề cận hỗ trợ cô tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi sức khỏe cải thiện, cô buộc phải trở lại làm việc để hoàn tất những hợp đồng còn tồn đọng. Dù nỗ lực hết sức, những chia sẻ của Triệu Lộ Tư cho thấy cô vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần.

Triệu Lộ Tư quay trở lại làm việc ngay khi vừa khỏi bệnh. (Ảnh: Weibo)

Theo phân tích của tờ Zaobao (Singapore), Triệu Lộ Tư có 5 cách giải quyết để thoát khỏi rắc rối như hiện tại.

Phương án 1: Ở lại cho đến khi hết hợp đồng. Do từng "gia hạn hợp đồng một cách ngu ngốc", cô vẫn còn 4 năm ràng buộc với công ty quản lý. Một số ý kiến cho rằng khoảng thời gian này không quá dài, có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng với mối quan hệ đã rạn nứt nghiêm trọng, việc tiếp tục hợp tác gần như bất khả thi. Nếu ở lại mà không hợp tác, nguy cơ bị "đóng băng" hoạt động là rất lớn, lãng phí những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp.

Phương án 2: Khởi kiện. Những cáo buộc về việc bị bắt nạt, hành hung có thể được sử dụng để đàm phán chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, chiến lược này khó đạt hiệu quả nếu thiếu bằng chứng xác thực. Trong bối cảnh Triệu Lộ Tư vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty, việc chứng minh công ty cố tình ngược đãi là điều không dễ dàng.

Phương án 3: Tự bồi thường hợp đồng. Trả toàn bộ khoản bồi thường và chi phí phát sinh sẽ giúp cô rời đi ngay lập tức. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Triệu Lộ Tư có đủ tiềm lực tài chính để chi trả số tiền khổng lồ này hay không.

Phương án 4: Thành lập công ty riêng dưới danh nghĩa công ty. Thông qua thương lượng pháp lý, cô có thể vận hành một công ty với đội ngũ và hoạt động riêng, trong khi công ty cũ chỉ quản lý doanh thu cho đến khi hợp đồng kết thúc. Đây là cách vừa duy trì quyền kiểm soát, vừa tránh va chạm trực tiếp.

Phương án 5: Tìm đối tác mua lại hợp đồng. Với sức hút thương hiệu cá nhân, vẫn có khả năng một công ty lớn sẵn sàng "giải cứu" Triệu Lộ Tư. Dù vậy, việc cô liên tục nhắc tới bệnh tật trong thời gian qua có thể khiến một số đối tác e dè. Sau những tổn thất về sức khỏe thể chất khi làm việc với công ty cũ, nữ diễn viên nên ưu tiên phương án đảm bảo quyền tự chủ lâu dài.

Phạm Tịnh Văn sinh năm 2004 có ngoại hình tương tự Triệu Lộ Tư. (Ảnh: Weibo) Theo tiết lộ từ giới thạo tin, công ty đã âm thầm chuẩn bị người thay thế Triệu Lộ Tư từ vài năm trước. Diễn viên trẻ Phạm Tịnh Văn, hiện mới 21 tuổi, được cho là có ngoại hình rất giống Triệu Lộ Tư thời kỳ đỉnh cao. Trong khi Phạm Tịnh Văn liên tục được đẩy mạnh truyền thông, lịch phỏng vấn dày đặc, thì Triệu Lộ Tư chỉ "ngồi chơi xơi nước". Hai nữ diễn viên từng đóng chung phim Thần ẩn ra mắt năm 2023.



