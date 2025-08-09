Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết"

Quý Bình qua đời vì bạo bệnh từng khiến cả làng giải trí và người hâm mộ bàng hoàng bởi những tháng ngày chống chọi với sự nghiệt ngã của số phận anh đều giấu kín.

Thế nhưng, suốt 5 tháng kể từ ngày nam nghệ sĩ về miền cực lạc, vợ con anh vẫn phải đối diện với hàng loạt tin đồn tiêu cực. Trong số đó, thông tin vợ Quý Bình – CEO Ngọc Tiền – lấy hết tài sản của chồng từ khi anh lâm bệnh được lan truyền mạnh mẽ nhất, khiến nhiều người chỉ trích bà thậm tệ.

Trước những lời lẽ nặng nề từ dư luận, mới đây CEO Ngọc Tiền đã có buổi livestream trên kênh Ống kính Việt Nam để làm rõ vấn đề.

Hình ảnh vợ Quý Bình trong livestream.

Vợ cố nghệ sĩ chia sẻ: "Tới giờ phút này, tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết, không có làm thừa kế nào luôn. Bữa mấy bạn là fan hâm mộ của anh Bình có chửi tôi về chiếc xe, tôi cũng chia sẻ luôn để mọi người hiểu đúng.

Chiếc xe của anh Bình không phải tên anh Bình cho nên về mặt pháp lý không phải của anh Bình. Trợ lý pháp chế của tôi cũng đã liên hệ với chủ xe để trả chiếc xe này lại. Tôi rất là cương quyết trả lại tại vì bây giờ pháp luật cũng rất là nghiêm minh. Tôi không có dùng xe từ khi biết không phải xe của anh Bình, không có chính chủ".

Vợ Quý Bình khẳng định tài sản chung duy nhất với chồng chỉ có cậu con trai: "Tài sản anh Bình bây giờ trong đầu tôi thì chỉ là Eric là của anh Bình để lại cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ Eric tới hơi thở cuối cùng của mình luôn".

Quý Bình và vợ.

Quý Bình kết hôn với nữ CEO hơn 7 tuổi vào năm 2020. Trong suốt 3 năm yêu, cặp đôi luôn kín tiếng cho đến ngày cưới. Khi chính thức công khai vợ, cả hai nhận phải nhiều ý kiến trái chiều vì chênh lệch tuổi tác và tiền bạc.

Bỏ qua tất cả lời dị nghị, họ vẫn sống bình yên bên nhau và chào đón con chung đầu lòng vào năm 2022. Quý Bình mắc ung thư não từ năm 2020 nhưng giấu kín. Anh qua đời ngày 6/3/2025.