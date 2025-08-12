5 giây tuyệt đối điện ảnh, đây là nhân vật được truy lùng hơn cả dàn sao Chiến Sĩ Quả Cảm

Tập 3 của Chiến Sĩ Quả Cảm vừa lên sóng đã khiến khán giả “đứng ngồi không yên” với diễn biến trong quá trình thực chiến cháy nhà ống nghẹt thở. Tình huống cháy nhà ống, một dạng cháy phổ biến và cực kỳ nguy hiểm đã được ê-kíp chương trình tái hiện chân thực. Khi các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ PCCC & CNCH lao vào cứu người, một khoảnh khắc ngắn ngủi đã lọt vào ống kính: hình ảnh vị chỉ huy trong bộ cảnh phục, ánh mắt sắc lạnh, dáng đứng dứt khoát giữa làn khói đặc quánh và tiếng lệnh dồn dập.

Chỉ trong 5 giây “tuyệt đối điện ảnh” sau cuộc chạy đua với thời gian để cứu người, Trung tá Lê Tấn Châu đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Ánh mắt sắc lạnh, giọng điều lệnh dứt khoát, tư thế vững vàng giữa biển lửa, tất cả tạo nên một khung hình thần thái ngút ngàn như tài tử điện ảnh.

Trung tá Lê Tấn Châu, Công an TP.HCM

Ánh mắt lạnh lùng, cương nghị của Trung tá Châu khiến dân mạng rần rần

Visual điển trai và cool ngầu của vị chỉ huy được khán giả chia sẻ khắp mạng xã hội

Đằng sau dáng vẻ kiên định ấy là cả một câu chuyện khiến ai cũng phải nể phục. Từ việc phân công tổ phá cửa, tổ trinh sát, tổ chữa cháy đến bảo đảm an toàn cho từng chiến sĩ nhập vai, tất cả đều được anh triển khai nhanh chóng, quyết liệt nhưng đầy chính xác. Chính sự chỉ huy kiên định ấy đã giúp cả đội hoàn thành nhiệm vụ, đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài an toàn.

Không chỉ ghi điểm bởi hình ảnh người chỉ huy sắc lạnh và quyết đoán, mà còn bởi sự tận tâm khi luôn bám sát, hỗ trợ và bảo vệ an toàn cho các chiến sĩ nhập vai. Chính anh là người trực tiếp dìu MONO ra khỏi biển lửa khi nam nghệ sĩ bị ngạt khói, hay khẩn trương đưa Phan Mạnh Quỳnh rời khỏi hiện trường khi phát hiện tình trạng bất ổn.

“Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi không màng đến sự an toàn của bản thân, mà chỉ mong cứu được nhiều nhất về người và tài sản. Và mong muốn lớn nhất vẫn là không để xảy ra sự cố cháy nổ. Để làm được điều này, tôi mong khán giả bỏ thời gian tìm hiểu kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, vì phòng hơn là chữa”, Trung tá Châu bộc bạch.

Trung tá Châu đã phân công, chỉ đạo quyết liệt và chính xác khi thực chiến

Trong suốt quá trình thực chiến tại vụ cháy nhà ống, anh luôn theo dõi sát sao, bảo vệ và truyền động lực cho đồng đội, bất kể là trong thời khắc nóng bỏng nhất. Sự gắn bó ấy được thể hiện rõ khi Lê Dương Bảo Lâm và MONO nhiều lần gọi anh là “ba nuôi” ngay trên sóng truyền hình. Từ đó, cộng đồng mạng lập tức “truy lùng” danh tính “ông bố quốc dân” của Chiến Sĩ Quả Cảm.

Không sở hữu hào quang của người nghệ sĩ, nhưng Trung tá Châu lại tỏa sáng theo cách rất riêng: khí chất của một người chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH thực thụ. Chỉ sau vài giờ phát sóng, hình ảnh và clip về anh đã được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, kèm hàng loạt bình luận khen ngợi: “Nhìn như tài tử điện ảnh nhưng lại là anh hùng đời thực”; “Hiểu vì sao Lê Dương Bảo Lâm và MONO nhận Trung tá Châu làm ba nuôi rồi. Anh quá ngầu”;...

Sự xuất hiện và lan tỏa của người thật - việc thật là minh chứng rõ nét cho giá trị mà Chiến Sĩ Quả Cảm muốn truyền tải: đằng sau từng giây phút thực chiến căng thẳng là mồ hôi, nước mắt và cả tính mạng của những người hùng thầm lặng luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để đổi lấy bình yên cho đồng bào ruột thịt.

Sau tập 3 lên sóng, Trung tá Châu là nhân vật được cõi mạng truy lùng

Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu mến trước thần thái và cách chỉ huy của Trung tá Châu

Cư dân mạng liên tục chia sẻ khoảnh khắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trung tá Châu