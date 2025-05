Đây là diện mạo thật của bạn gái hot girl Huỳnh Hiểu Minh trước khi "dao kéo" 40%?

Sau khi được Huỳnh Hiểu Minh công khai là bạn gái, Diệp Kha thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Các nguồn tin trong showbiz Trung Quốc cho biết hot girl này đã bí mật sinh con gái cho tài tử Tân Bến Thượng Hải. Thời gian qua, ngoài vấn đề đời tư ồn ào, nhan sắc của Diệp Kha cũng gây bàn tán. Cô có vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, diện mạo như búp bê hiện tại của Diệp Kha thực chất là sản phẩm của thẩm mỹ. Cô từng chính miệng thừa nhận bản thân đã đụng chạm "dao kéo" 40% trên cơ thể.

Nhìn vào gương mặt của Diệp Kha ở thời điểm này, truyền thông Trung Quốc cho rằng cô đã tiêm botox chỉnh sửa đường nét, cắt mắt, nâng mũi, gọt cằm... Ngoài ra, hot girl này còn làm phẫu thuật nâng ngực để thay đổi vòng 1. Do đó, công chúng vô cùng thắc mắc về diện mạo thật sự của Diệp Kha trước khi dao kéo. Bởi Diệp Kha có khuôn mặt rất khó nhận diện vì mỗi lần xuất hiện lại một khác. Do đó, nhiều cư dân mạng đã nhờ AI mô phỏng gương mặt trước khi can thiệp thẩm mỹ của Diệp Kha. Kết quả khiến họ phải sửng sốt.

Sau khi "dao kéo", Diệp Kha có khuôn mặt V-line, sống mũi cao và đôi mắt to tròn

Thân hình bốc lửa của Diệp Kha cũng đến từ việc can thiệp thẩm mỹ

AI mô phỏng diện mạo của Diệp Kha trước khi thẩm mỹ toàn bộ gương mặt

Tuy nhiên, kết quả do AI tạo ra được nhận xét vẫn còn "nương tay" rất nhiều cho Diệp Kha. 1 số hình ảnh lan truyền trên MXH được cho là bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh trước khi thẩm mỹ từng gây sốc cho dư luận Trung Quốc. Khi chưa can thiệp "dao kéo", cô có vẻ ngoài già nua, kém sắc. Cô được cho là phải can thiệp thẩm mỹ toàn bộ gương mặt nhiều lần cộng với việc dùng app làm đẹp mới có nhan sắc lung linh khi lên hình như hiện tại.

Hình ảnh bên trái được cho là Diệp Kha trước khi thẩm mỹ, còn hình ảnh bên phải là cô sau khi "dao kéo" chỉnh sửa 1 phần đường nét gương mặt

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với Diệp Kha trong thời gian dài. Đến ngày 19/9/2024, Huỳnh Hiểu Minh công khai chuyện tình cảm với hot girl này: "Đừng đoán nữa, chúng tôi là của nhau rồi". Tuy nhiên đến ngày 28/11/2024, bài đăng này đã bị xóa, khiến tài tử vướng nghi vấn trục trặc với Diệp Kha.

Bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh vướng phải nhiều tin đồn tai tiếng như "đào mỏ", phẫu thuật thẩm mỹ, tham gia lớp đào tạo săn đại gia, bình luận nhạy cảm về ca sĩ Ngô Bạch. Những ồn ào này khiến Diệp Kha vấp phải sự phản đối, chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội. Đến tháng 11/2024, Diệp Kha lên tiếng phủ nhận các tin đồn và tuyên bố rút khỏi mạng xã hội vì lý do sức khỏe, gia đình.

Sau đó, blogger có hơn 3 triệu người theo dõi trên Weibo đã đăng bài về Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha với những từ ngữ tiêu cực như "chia tay", "đào mỏ". Đến ngày 18/4, Huỳnh Hiểu Minh đã mạnh tay khởi kiện blogger loan tin tiêu cực về chuyện tình của anh và Diệp Kha. Động thái của tài tử được cho là ngầm bảo vệ Diệp Kha, cho thấy họ vẫn bên nhau.

Diệp Kha có đời tư tai tiếng khiến Huỳnh Hiểu Minh mất mặt, lao đao

