Hoa hậu Philippines bị bắt cóc, tìm thấy thi thể dưới biển

Ngày 12/8, Daily Mail đưa tin Acquene Arradaza - hoa hậu 35 tuổi người Philippines - chịu cái chết kinh hoàng, sau 4 ngày bị nhóm đối tượng bắt cóc ở cửa hàng tạp hóa.

Acquene Arradaza - cựu Hoa hậu Matag-ob, Philippines.

Trong lúc làm việc, một nhóm ngư dân phát hiện thi thể trôi dạt ngoài khơi bờ biển làng Barangay 99 Diit, Thành phố Ormoc ngày 4/8, sau đó báo cảnh sát.

Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị bịt miệng và mắt, tay chân bị trói chặt, vùng cổ bị chốt bằng khóa xe đạp.

Cảnh sát cho biết thi thể nạn nhân bị trói vào hai bao tải đá, mục đích phi tang xác, nhấn chìm xuống đáy biển. Quá trình giám định pháp y xác định danh tính nạn nhân là hoa hậu Acquene Arradaza bị bắt cóc ngày 31/7.

"Thi thể ở giai đoạn trương phình và không còn nguyên vẹn. Cổ, tay và chân cũng bị trói chặt. Mặt bị che bằng vải đen và thậm chí còn bị quấn băng keo", Thiếu tá cảnh sát Shenna Layog - quyền chỉ huy đồn cảnh sát Tacloban số 2 - thông tin.

Theo điều tra, Acquene Arradaza - cựu Hoa hậu Matag-ob, Philippines - bị bắt cóc ngày 31/7 khi đang mua sắm tại một cửa hàng ở Thành phố Ormoc.

Đoạn phim từ camera giám sát cho thấy xe Toyota Wigo màu đen biển số 1799 dừng trước cửa tiệm, ba người đàn ông có vũ trang xông ra, dùng vũ lực đưa cô lên xe rồi tẩu thoát. Vụ việc được gia đình nạn nhân báo cáo vào sáng 4/8, cùng ngày thi thể cô được phát hiện.

Trung úy Nova Tan - người phát ngôn của cảnh sát Thành phố Ormoc - chỉ trích gia đình nạn nhân không báo cáo vụ mất tích sớm hơn. Bà cho rằng Arradaza có thể được cứu nếu gia đình báo tin sớm.

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân (trái) và chiếc xe bắt cóc nạn nhân (ảnh chụp từ camera an ninh).

Cảnh sát đang nỗ lực truy tìm nghi phạm và điều tra động cơ của nhóm bắt cóc. Cơ quan điều tra xác định đây là cuộc tấn công có chủ đích và có kế hoạch trước.

Mẹ của nạn nhân, bà Vilma Arradaza, đang vận động đòi công lý và kêu gọi các chính trị gia Philippines giúp đỡ.

Chị gái của Acquene Arradaza cho biết hoa hậu nói chuyện với một người đàn ông tên là Pay-ap Drilon vào buổi sáng trước khi bị bắt cóc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.