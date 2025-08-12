Bức ảnh bóc trần 1 Anh Trai Say Hi cặp kè vợ bí mật ở concert Mỹ sau thời gian giấu kín

Tháng 10/2024, thông tin Quân A.P hẹn hò với Lê Khanh và đã có một con chung gây xôn xao mạng xã hội. Từ đó tới nay, nam ca sĩ sinh năm 1997 vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận về thông tin này. Tuy nhiên, qua hàng loạt hint của cặp đôi trong thời gian qua đã chứng minh tất cả. Quân A.P từng chia sẻ sẽ không tiết lộ gì về chuyện tình cảm để bảo vệ nửa kia.

Trên Threads, cư dân mạng mới đây lại đứng ngồi không yên trước bức hình có sự xuất hiện của Quân A.P và Lê Khanh. Khoảnh khắc này được chụp trong hậu trường concert Anh Trai Say Hi diễn ra vào tháng 7 vừa qua tại Mỹ. Cô gái có ngoại hình, trang phục giống với Lê Khanh xuất hiện bên cạnh Quân A.P.

Cả hai luôn âm thầm đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian qua. Mối quan hệ "không công khai cũng không giấu diếm" của cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Quân A.P bị "thám tử mạng" tóm khoảnh khắc bên Lê Khanh

Hình ảnh này được chụp khi nam ca sĩ sinh năm 1997 tham gia concert Anh Trai Say Hi diễn ra ở Mỹ vào tháng 7 vừa qua

Tuy nhiên trên mạng xã hội, cả hai vẫn giữ nguyên tắc bất di bất dịch quen thuộc khi không chia sẻ hình ảnh chung nào của nhau. Ca sĩ Quân A.P chỉ đăng tải hình ảnh ở concert Anh Trai Say Hi. Trong khi đó, Lê Khanh khoe ảnh check-in địa điểm ở Mỹ, bên các Anh Trai nhưng không có sự xuất hiện của Quân A.P.

Trên mạng xã hội, Lê Khanh từng đăng tải hàng loạt hình ảnh mới chụp chung với dàn Anh Trai đình đám và check-in tại các địa điểm ở Las Vegas

Trước đó, Lê Khanh cũng được nửa kia dẫn vào hậu trường chụp hình với dàn Anh Trai Say Hi

Quân A.P và Lê Khanh là bạn học và yêu nhau từ năm lớp 9. Anh từng cho biết có nụ hôn đầu vào năm lớp 9. Đến lớp 12, anh đã để dành tiền tiêu vặt tầm vài tháng để mua cây son tầm 3 triệu tặng bạn gái. Khi được hỏi về việc sẽ giấu kín hay công khai tình yêu, Quân A.P từng chia sẻ: "Tôi nghĩ một khi đã xác định yêu tôi thì người ấy chắc sẽ phải tự tin về bản thân thì họ mới có thể an tâm được.

Khán giả thì không đáng lo ngại nhưng với những bạn đồng nghiệp mà hằng ngày tôi tiếp xúc, hầu như đều là những cô gái xinh đẹp. Người phụ nữ bên cạnh tôi phải cực kỳ tin tưởng tôi cũng như cực kỳ tự tin vào bản thân thì mới có thể ở vị trí ấy cũng như chịu được áp lực đấy được".

Quân A.P và Lê Khanh là bạn học và yêu nhau từ năm lớp 9

Quân A.P từng tiết lộ một trong những lý do không công khai đối phương là để bảo vệ cô trước những áp lực, tiêu cực từ bên ngoài

Quân A.P là một trong những nam ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của khán giả hiện nay. Bắt đầu được biết đến bằng loạt những bản cover hàng trăm ngàn view trên MXH, đến hiện tại, Quân AP đã sở hữu cho mình nhiều bản hit cả chục triệu view, có thể kể đến như Ai Là Người Thương Em, Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng, Bông Hoa Đẹp Nhất...