Tại sao Ninh Dương Lan Ngọc chấn thương không thể đi lại bình thường vẫn tham gia Sao Nhập Ngũ?

Sao Nhập Ngũ 2025 thu hút sự chú ý vì quy tụ dàn sao tham gia cực khủng. Trong dàn nghệ sĩ nữ, ngoài những người cũ như Hoà Minzy, Diệu Nhi, Minh Tú... thì xuất hiện nhiều thành viên mới như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp. Ngay ở tập đầu tiên, các chiến sĩ nhập vai đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong mắt khán giả. Đáng nói nhất, khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện với đôi chân tập tễnh khiến nhiều người quan tâm.

Trước đó, nữ diễn viên từng gặp tai nạn khi ghi hình một chương trình khác, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Thế nhưng, cô vẫn quyết tâm tham gia chương trình, bày tỏ mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục, hô khẩu hiệu và trải nghiệm môi trường quân ngũ. Lan Ngọc chia sẻ: "Mình hiểu được khả năng và sức chịu đựng của mình đến đâu nhưng mình thật sự rất muốn tham gia chương trình, muốn được trải nghiệm thật sự. Gia đình mình cũng là những cán bộ chiến sĩ, mình cũng mong muốn được một lần mặc quân phục, được hô khẩu hiệu quyết tâm".

Lan Ngọc tiết lộ lý do bất chấp chấn thương vẫn góp mặt trong Sao Nhập Ngũ

Tại đơn vị, Lan Ngọc không thể tự do đi lại như các đồng đội, phải ngồi một chỗ và được mọi người chủ động kéo ghế, quây quần trò chuyện để tạo không khí. Cô cũng chia sẻ: "Ở các nội dung sắp tới, chúng ta sẽ không chiến đấu một mình mà sẽ chiến đấu cùng đồng đội". Câu nói này nhanh chóng bị Diệu Nhi trêu: "Mới là gánh nặng đó chị", kèm lời đùa từ Hòa Minzy: "Nên bọn em muốn chị về ngay chiều nay". Ở tập 2, Minh Tú và Diệu Nhi phải luân phiên cõng Lan Ngọc xuống nhà ăn để có thể dùng bữa trưa cùng với các đồng đội. Dàn sao nam cũng phục vụ Lan Ngọc tận nơi vì lo lắng cô gặp khó khăn trong di chuyển.

Nữ diễn viên bị đồng gọi trêu ghẹo là "gánh nặng" của đội

Lan Ngọc ngồi trên giường, hạn chế xuất hiện trong những thử thách vận động nhiều

Có thể thấy thời điểm ghi hình, chân Lan Ngọc vẫn còn đỏ và sưng to

Lan Ngọc được đồng đội cõng xuống nhà ăn để dùng bữa cùng mọi người

Dù gặp chấn thương đầu gối nhưng Diệu Nhi vẫn hỗ trợ Lan Ngọc

Chính sự bất tiện liên quan đến sức khoẻ này đã khiến nữ diễn viên vướng tranh cãi dữ dội sau khi chương trình Sao Nhập Ngũ lên sóng. Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen ngợi tinh thần dám thử thách bản thân, Lan Ngọc cũng phải đối mặt với không ít bình luận tiêu cực. Một luồng ý kiến không nhỏ cho rằng việc cô vẫn góp mặt khi đang chấn thương là không hợp lý, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc thực hiện thử thách của người khác. Những khán giả này cho rằng Sao Nhập Ngũ vốn nổi tiếng với các thử thách khắc nghiệt, đòi hỏi 100% thể lực và tinh thần, nên việc để một "chiến binh" không đủ sức khỏe sẽ khiến đồng đội phải phân tán lực lượng hỗ trợ, từ đó ảnh hưởng đến kết quả chung. Nhiều bình luận gay gắt thậm chí dùng từ "vô dụng" hay "làm phiền" để chỉ trích nữ diễn viên.

Lan Ngọc phải chống nạng khi ra ngoài thực hiện các thử thách

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ Lan Ngọc. Họ cho rằng đây là chương trình truyền hình mang tính trải nghiệm, chứ không phải một cuộc thi quân sự khắc nghiệt như ngoài đời thực. Sự có mặt của cô dù hạn chế về thể lực vẫn thể hiện tinh thần dám đối mặt thử thách và quyết tâm sống trọn trải nghiệm. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng chính việc Lan Ngọc gặp chấn thương nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ, hòa đồng, đã giúp lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong tập thể, điều mà Sao Nhập Ngũ muốn gửi gắm.

Bên cạnh những tranh cãi về việc Lan Ngọc bị thương nhưng vẫn tham gia chương trình thì nhiều người bênh vực cho rằng cô đang lan toả tinh thần quyết tâm, tích cực

Động thái của Lan Ngọc trong thời điểm Sao Nhập Ngũ đang ghi hình khiến khán giả đồn đoán cô sẽ phải ra về sớm để dưỡng thương

Sao Nhập Ngũ 2025 đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn của chương trình thực tế đình đám. Trước giờ phát sóng, show đã nhanh chóng lọt Top 2 chương trình thực tế có lượt tương tác cao nhất tuần (27/7 - 3/8) theo ghi nhận từ YouNet Media & Socialite – minh chứng cho sức hút bền vững dù đã bước sang mùa thứ 16. Tập mở màn mang tên "Thế nào là yêu nước?" gây tò mò khi có sự thay đổi rõ rệt về format. Không còn lễ nhận quân quen thuộc, các chiến sĩ vừa đặt chân đến đã phải lập tức nhận nhiệm vụ vận chuyển thùng đạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và đặc biệt là khói cay dày đặc – mở màn cho một mùa huấn luyện được dự đoán là khốc liệt hơn bao giờ hết.

Xuất hiện trong tập đầu tiên là dàn 16 nhân vật trải nghiệm gây chú ý mạnh mẽ: Chi Pu, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Tú, Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, Anh Tú, LyLy, Mạc Văn Khoa, Tim, Huỳnh Anh, Bình An, Hải Đăng Doo, Thanh Duy và streamer Độ Mixi. Ngay từ những phút đầu, hàng loạt khoảnh khắc cảm động, tình huống bất ngờ và biểu cảm cá nhân đa sắc màu đã được ghi lại, hé lộ một mùa Sao Nhập Ngũ không chỉ khốc liệt mà còn đầy cảm xúc và hứa hẹn bùng nổ trong những tập tiếp theo.



