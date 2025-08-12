2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gây lộn nảy lửa giữa set quay, 1 người bất mãn dọn sạch đồ bỏ về

Mùa 5 của show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung Quốc đã quay trở lại từ ngày 8/8. Mới lên sóng, khán giả xem chương trình đã chứng kiến drama cực căng giữa 2 anh trai Vương Lịch Hâm (36 tuổi) và Tô Tỉnh (41 tuổi). Theo đó, cả 2 là đồng đội ởAnh Trai Vượt Ngàn Chông Gai năm nay. Tuy nhiên, quá trình tập luyện cho tiết mục của họ diễn ra không suôn sẻ.

Trong lúc luyện nhảy, Tô Tỉnh đã đề nghị cả nhóm nghỉ giao lao 5 phút với lý do anh cảm thấy chóng mặt, kiệt sức. Nam ca sĩ cũng yêu cầu Vương Lịch Hâm điều chỉnh cường độ tập luyện. Trước yêu cầu của đàn anh, Vương Lịch Hâm từ chối, gay gắt chỉ trích Tô Tỉnh đang làm lãng phí thời gian và gián đoạn tiến độ tập luyện của cả nhóm. Sau đó, 2 ngôi sao đã lời qua tiếng lại bất chấp sự hòa giải của các đồng đội khác. Cuối cùng, Vương Lịch Hâm đã ôm đồ bỏ về trong sự bất mãn, tức giận và cho rằng Tô Tỉnh đang bắt bẻ, nghi ngờ năng lực của anh.

Tô Tỉnh (áo xám) đuối sức, xin được ngồi nghỉ 5 phút liền bị Vương Lịch Hâm tỏ thái độ không hài lòng



Sau đó, Vương Lịch Hâm đã nổi nóng lao đến chỉ trích đàn anh



Tình hình căng như dây đàn khi Vương Lịch Hâm ôm đồ bỏ về giữa set quay



Video cãi nhau ở hậu trường Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của Tô Tỉnh và Vương Lịch Hâm được lan truyền khắp MXH, leo thẳng lên hot search MXH Weibo. Thái độ ứng xử của 2 nghệ sĩ gây tranh luận trái chiều.

Nhiều người cho rằng Tô Tỉnh sắp xếp lịch trình thiếu hợp lý, dẫn đến việc không đảm bảo thể chất gây ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của đồng đội trong show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai . Được biết, trước ngày ghi hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , Tô Tỉnh chỉ ngủ được 4 tiếng/ngày vì bận quay loạt chương trình truyền hình thực tế từ ngày 2/7 đến ngày 4/7.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng Vương Lịch Hâm quá nguyên tắc, chưa cảm thông và quan tâm đến sức khỏe của Tô Tỉnh. Việc ép buộc Tô Tỉnh tập luyện, không cho nghỉ ngơi trong tình trạng không khỏe, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường. Chưa kể, trong suốt quá trình mâu thuẫn, Tô Tỉnh không hề dùng câu từ nặng nề chỉ trích Vương Lịch Hâm, anh chỉ nhẹ nhàng đề xuất những mong muốn của mình. Ngược lại Vương Lịch Hâm lại có thái độ vô cùng căng thẳng, không chịu lắng nghe ai. Hiện, cả 2 nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng về vụ cãi nhau ầm ĩ ở hậu trường show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Vụ cãi nhau ầm ĩ của Tô Tỉnh (trái) và Vương Lịch Hâm đang chiếm sóng dư luận xứ tỷ dân



Mùa 5 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung có sự tham gia của 28 nghệ sĩ, chia thành 7 đội. Ba đội kỳ cựu gồm Vùng Vịnh Lớn (Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm, Lâm Hiểu Phong, Châu Bách Hào), X-Brothers (Trương Tấn, Hồ Hạ, Lý Thừa Huyễn, Triệu An) và 0713 Khoái Lạc Lão Ca (Tô Tỉnh, Vương Tranh Lượng, Trương Viễn, Vương Lịch Hâm). Bốn đội còn lại là các nhóm nhạc nam mới nổi: TOP Landing Boys, PROME, INTO1 và nhóm rapper thế hệ mới do Hot Dog dẫn dắt.

Nguồn: Weibo, Sohu