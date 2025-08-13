Nam ca sĩ trải qua 8 ca phẫu thuật để thành "gái xịn", được Đen Vâu bảo vệ khi bị châm biếm

Lynk Lee từng là giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến, gắn liền với tuổi học trò qua loạt ca khúc như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi... Vào năm 2020, Lynk Lee gây bất ngờ khi công khai chuyển giới. Từ một chàng trai với vẻ ngoài thư sinh, ca sĩ sinh năm 1988 đã trải qua hành trình dài đầy đau đớn để sống thật với chính mình.

Theo chia sẻ, Lynk Lee đã trải qua tổng cộng 8 ca phẫu thuật lớn nhỏ để hoàn thiện ngoại hình nữ tính. Giọng ca 8x từng thực hiện phẫu thuật gọt hàm, nâng ngực, sửa mũi, cắt mí, hút mỡ, tiêm filler và nhiều thủ thuật thẩm mỹ khác. Mỗi ca mổ là một lần đối diện với đau đớn thể xác, nguy cơ biến chứng và áp lực tâm lý. Trong suốt hành trình chuyển giới ấy, Lynk Lee đã phải phẫu thuật đến 8 lần trị giá lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Lynk Lee từng chia sẻ: "Sau đau đớn, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong tương lai. Tôi từng phải gắng gượng, 'gồng mình' sao cho ngầu nhất, đàn ông nhất khi đứng trên sân khấu, ngoài đời và cả ở trong nhà mình. Quãng thời gian đó, mệt mỏi vô cùng. Nay thì khác rồi, tôi tự tin hơn, hạnh phúc hơn khi được là chính mình, được sống cuộc đời mà tôi mong ước".

Trước khi chuyển giới, Lynk Lee từng là giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến

Ca sĩ có ca khúc gắn liền với tuổi học trò như Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi...

Để có một gương mặt nữ tính Lynk Lee đã phải phẫu thuật xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc, nâng vòng 1

Lynk Lee công khai chuyện chuyển giới vào năm 2020

Lynk Lee đã phải phẫu thuật đến 8 lần, tốn chi phí lên tới hàng tỷ đồng

Lynk Lee từng tâm sự, điều khó khăn nhất không chỉ là chịu đựng nỗi đau hậu phẫu, mà còn là đối mặt với định kiến xã hội. Tuy vậy, tình yêu bản thân và khát khao được sống đúng giới tính đã giúp cô vượt qua tất cả.

Trong một chương trình, ca sĩ 8x cho biết từng phải đón nhận nhiều bình luận công kích khi công khai giới tính. Lúc đó, khi vừa nhận được cuộc gọi của bạn thân là Đen Vâu, Lynk Lee đã bật khóc ngay. Nhiều sao Việt như ca sĩ Tóc Tiên, Ái Phương, Thủy Anh - bà xã Đăng Khôi... đã đứng lên bảo vệ Lynk Lee khi bị châm biếm, xúc phạm đến nhân phẩm.

Ca sĩ chuyển giới bộc bạch: "Tôi không phải là người thích tâm sự, lúc buồn tôi khóc thật nhiều để giải tỏa tâm trạng. Hoặc tôi có thể sẽ chơi game với mọi người, hát karaoke… Khi tập trung vào việc gì khác thì sẽ dễ giúp tôi quên đi nỗi buồn hơn".

Tháng 5/2020, Lynk Lee đổi tên thành Tô Ngọc Bảo Linh và vẫn giữ nguyên nghệ danh Lynk Lee

Với Lynk Lee, việc trải qua 8 cuộc đại phẫu để có thể trở thành một cô gái như mong đợi là một hành trình dài với những đau đớn khó tả bằng lời. "Sau đau đớn, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong tương lai.

Tôi đã từng phải gắng gượng, "gồng mình" sao cho ngầu nhất, đàn ông nhất khi đứng trên sân khấu, ngoài đời và cả ở trong nhà mình. Quãng thời gian đó, mệt mỏi vô cùng. Nay thì khác rồi, tôi tự tin hơn, hạnh phúc hơn khi được là chính mình, được sống cuộc đời mà tôi mong ước", cô từng chia sẻ.

Sau phẫu thuật, nhan sắc của ca sĩ được khen ngày càng thăng hạng vì đường nét hài hòa mềm mại. Sau khi chuyển giới, Lynk Lee vẫn đam mê ca hát, tham gia các chương trình truyền hình. Năm 2023, Lynk Lee gây chú ý khi là một trong 30 nghệ sĩ nữ tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ca sĩ 8x còn ghi danh tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam và lọt top 6.

Để có vẻ ngoài như hiện nay, giọng ca Tạm Biệt Nhé đã phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ

Vào năm 2023, Lynk Lee lên tiếng xác nhận chuyện đã có bạn trai khi tham gia chương trình truyền hình. "Nhiều người hỏi em lắm rồi. Nhưng em toàn nói là chưa có thôi. Nhưng mà hôm nay em bảo em có rồi", ca sĩ 8x cho hay.

Ca sĩ tiết lộ nửa kia không làm nghệ thuật và cũng không phải doanh nhân. Giọng ca sinh năm 1988 tâm sự: "Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Tôi yêu mến con người của anh ấy và đồng cảm với những suy nghĩ của anh về gia đình, về cuộc sống".

Lynk Lee ngày càng được khen ngợi vì vẻ ngoài nữ tính điệu đà