Cú lật bất ngờ: Ai là “ông lớn” cứu Triệu Lộ Tư và phơi bày bí mật rúng động hậu trường?

Gần đây, Triệu Lộ Tư liên tục chiếm sóng trên mạng xã hội khi có những màn đấu tố qua lại với công ty quản lý và những phát ngôn chấn động xoay quanh đời tư, công việc, thậm chí là cả nhan sắc của mình trên sóng livestream. Netizen cho rằng, kèo này nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn quyết "tất tay" với công ty Galaxy Cool Entertainment vì đã chèn ép gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính của cô.

Xoay quanh câu chuyện của Triệu Lộ Tư, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến trái nhiều. Có người thương cảm cho cô vì bị công ty bóc lột, lợi dụng, có người lại cho rằng Triệu Lộ Tư đang chơi chiêu, muốn lợi dụng dư luận để gây sức ép lên công ty quản lý. Vụ việc của Triệu Lộ Tư hot tới mức đạo diễn đình đám xứ Cảng Vương Tinh cũng chú ý đến và đưa ra đôi lời bình luận.

Đạo diễn Vương Tinh cũng quan tâm đến lùm xùm giữa Triệu Lộ Tư và công ty quản lý.

Đạo diễn phim Thần Bài cho biết, Triệu Lộ Tư và công ty quản lý mâu thuẫn gay gắt như vậy là vì vấn đề lợi ích. Có thể thấy được, Galaxy Cool Entertainment ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ nhưng chỉ có Triệu Lộ Tư là nổi đình nổi đám, còn lại đều thuộc dạng "tuyến 18" vô danh, dù đã nâng đỡ nhưng mãi không chịu hot. Nói cách khác, nếu Triệu Lộ Tư rời đi thì rất có khả năng công ty quản lý cũng "toang" theo.

Có lẽ vì vậy nên Galaxy Cool Entertainment mới tìm cách nhồi nhét công việc cho Triệu Lộ Tư, vừa để cô kiếm tiền về cho công ty, lại vừa làm "bệ đỡ" cho các diễn viên khác trong công ty. Tuy nhiên, sự thực đã chứng minh là không phải ai cũng có thể may mắn như người đẹp Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Đạo diễn Vương Tinh cho biết, việc cả công ty chỉ có một "cây rụng tiền" như vậy rất nguy hiểm, bởi vì người nghệ sĩ này sẽ phải gánh trên người toàn bộ áp lực. Chờ đợi họ chỉ có 2 kết cục là bị công ty quản lý bào mòn, "ép khô" giá trị, hoặc là rời đi khi đã "đủ lông đủ cánh".

Triệu Lộ Tư là trụ cột duy nhất của công ty quản lý.

Những áp lực cô phải gồng gánh chắc chắn không hề nhỏ.

Không chỉ vậy, ông Vương Tinh còn trực tiếp chỉ ra công ty quản lý của Triệu Lộ Tư chưa hoàn thành chức trách của mình. Vị đạo diễn này tuyên bố: "Công ty quản lý phải dùng hết sức lực để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ, nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật và sắp xếp công việc hợp lý cho họ, chứ đừng biến nghệ sĩ thành một cái công cụ kiếm tiền. Có như vậy mới là một công ty quản lý tốt và có thể mở rộng phát triển lên được".

Tuy nhiên, dường như Galaxy Cool Entertainment lại chỉ biết đến lợi ích của riêng mình, tìm mọi cách gom tiền mà chẳng màng gì đến nghệ sĩ dưới trướng. Trong livestream, Triệu Lộ Tư từng lên án công ty quản lý áp bức, cắt xén thu nhập và bỏ qua vấn đề sức khỏe của nghệ sĩ. Mặt khác, cũng có một số nhà sản xuất, đạo diễn "bóc phốt" công ty này tự ý từ chối nhiều lời mời đóng phim dành cho Triệu Lộ Tư mà không hề trao đổi với cô, lợi dụng danh tiếng của nữ diễn viên Thả Thí Thiên Hạ để góp vốn đầu tư dự án, sau đó "úp sọt" đối tác đầy tráo trở.

Bản thân Triệu Lộ Tư cũng tâm sự, cô không biết bao giờ mới có thể quay trở lại đóng phim vì phía công ty mãi chẳng chịu đối thoại, giải quyết mâu thuẫn mà còn đi nói xấu cô khắp nơi. Có vẻ như "cây rụng tiền" của Galaxy Cool Entertainment đang rất bất mãn với cách xử sự của công ty quản lý.

Đầu năm 2025, Triệu Lộ Tư liên tục gây sốc khi đưa ra những thông báo về tình hình sức khỏe của mình. Những hình ảnh nữ diễn viên gầy trơ xương, bị đột quỵ, không thể tự đi lại, ăn uống làm rúng động dư luận. Tiếp đó, Triệu Lộ Tư lên tiếng tố công ty quản lý kìm kẹp, đối xử lạnh nhạt, thiếu quan tâm, đưa ra những điều khoản bất công khi cô ký hợp đồng quản lý.

Khi nữ diễn gặp biến cố về sức khoẻ, công ty Galaxy Cool Entertainment một mặt hứa sẽ chịu trách nhiệm, mặt khác lại rút tiền từ studio riêng của Triệu Lộ Tư, đồng thời không trả lại quyền kiểm soát hoạt động của studio cho nữ diễn viên. Hành động này nhằm tước đi quyền được lên tiếng của Triệu Lộ Tư, ép cô vào khuôn khổ.

Chính loạt hành động này khiến Triệu Lộ Tư rơi vào trầm cảm và bộc phát bệnh vào tháng 12/2024. Sau đó, cô phải nghỉ ngơi, nhưng công ty quản lý lại không thay mặt nữ diễn viên kiểm soát dư luận, bàn bạc phương hướng giải quyết, khiến danh tiếng của Triệu Lộ Tư bị huỷ hoại. Theo 163, công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment khi cảm thấy không thể ràng buộc được Triệu Lộ Tư, họ đã có những phương thức khác nhau để huỷ hoại danh tiếng của cô.

Mới đây, vấn đề hot nhất đang được dân tình bán tán xôn xao là về việc quy trách nhiệm bồi thường của Triệu Lộ Tư và công ty quản lý đối với đoàn phim Người Yêu vì đã làm ảnh hưởng tiến độ, khiến ekip phải giải tán. Hiển nhiên, việc Triệu Lộ Tư ốm đau là điều chẳng ai mong muốn và cô cũng chấp nhận "chảy máu ví". Tuy nhiên, về tỷ lệ bồi thường, Triệu Lộ Tư và Galaxy Cool Entertainment lại có sự bất đồng ý kiến.

Trang 163 cho biết, năm 2016, Triệu Lộ Tư ký hợp đồng 10 năm với Galaxy Cool Entertainment, tức là đến năm 2026 mới hết hạn hợp đồng và tỷ lệ "ăn chia" tài chính là 5:5. Tuy nhiên, năm 2023, hai bên ký gia hạn thêm 4 năm với tỷ lệ 3:7 (công ty 3, Triệu Lộ Tư 7), tức là đến năm 2030 mới hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, khi hợp đồng 5:5 còn chưa hết thời hạn, hợp đồng 3:7 chưa bắt đầu, công ty đã bắt Triệu Lộ Tư phải chịu trách nhiệm bồi thường với tỷ lệ 3:7, khiến nữ diễn viên vô cùng bức xúc.

Nàng tiểu hoa cho rằng, cô chỉ cần chia đôi khoản bồi thường với công ty chứ không phải "ôm" phần lớn về mình. Điều này nhận được không ít sự đồng tình của công chúng và nhiều ý kiến cho rằng, Galaxy Cool Entertainment đang đối xử bất công với "công thần".

Hình ảnh của Triệu Lộ Tư ở đoàn phim Người Yêu trước khi phải ngừng công việc vì bệnh tật.

Phải biết rằng, năm đó, chính Triệu Lộ Tư là người đã kéo Galaxy Cool Entertainment đang trên bờ vực phá sản trở về "vùng an toàn" nhờ thành công vang dội của bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Tiếp đó, cô một mình gánh hơn nửa doanh thu của công ty quản lý. Đây là lý do nam ca sĩ nổi tiếng Tiết Chi Khiêm từng tuyên bố trên sóng truyền hình: "Nếu không có Triệu Lộ Tư, Galaxy Cool Entertainment đã sớm thất bại rồi!".

Nhờ bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Triệu Lộ Tư vụt sáng chỉ sau một đêm và kéo công ty trở lại từ bờ vực phá sản.

Nguồn: 163