Căng như dây đàn: G-Dragon và chủ tịch Yang Hyun Suk bị điều tra

Ngày 13/6, tờ KoreaBoo đưa tin cảnh sát Hàn Quốc vừa tiến hành đột kích, khám xét khẩn trụ sở của công ty giải trí YG Entertainment để điều tra G-Dragon và chủ tịch Yang Hyun Suk. Theo đó, cảnh sát Mapo đã nhận được đơn tố cáo của 1 tác giả giấu tên (tạm gọi là A), cáo buộc YG Entertainment vi phạm luật bản quyền vào tháng 11/2024. Người tố cáo cáo buộc YG Entertainment và G-Dragon đã sao chép, phân phối trái phép ca khúc của ông trong 1 album của trưởng nhóm BIGBANG. Ngoài G-Dragon và chủ tịch Yang Hyun Suk, ông A còn tố cáo Giám đốc điều hành YG Entertainment Yang Min Suk (em ruột ông Yang Hyun Suk) cùng Giám đốc điều hành công ty con YG Plus, ông Choi cũng dính líu đến vụ xâm phạm bản quyền này.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc từ năm ngoái. Đến nay, cơ quan chức năng đã thực hiện 2 cuộc khám xét, trong đó ít nhất 1 lần là tại trụ sở YG Entertainment cũng như Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc ở quận Gangseo (Hàn Quốc). "Chúng tôi chưa thể tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác về quá trình điều tra. Hiện, cảnh sát đang tiến hành khám xét và lấy lời khai những người liên quan", đại diện cảnh sát thông tin về vụ việc.

G-Dragon và chủ tịch Yang Hyun Suk bị cáo buộc xâm phạm bản quyền

Theo tìm hiểu của TV Report, ca khúc mang tên G-DRAGON do nhạc sĩ A sáng tác được cho là đã bị YG Entertainment và G-Dragon đánh cắp, sửa thành bài My Age Is 13 + Storm + Hip Hop Gentlemen + G-Dragon và sau đó được đưa vào album Shine a Light phát hành vào năm 2009 của "ông hoàng Kpop".

Hiện tại, phía G-Dragon chưa lên tiếng về cáo buộc "ăn cắp chất xám", xâm phạm bản quyền bài hát của người khác. Trong khi đó, YG Entertainment cho biết vụ tranh chấp xảy ra trong quá trình chuẩn cho concert solo của G-Dragon vào năm 2009. Công ty giải trí hàng đầu khẳng định 2 bài hát trùng tên của G-Dragon và nhạc A bị ghi nhầm trên tài liệu, đồng thời định nam idol và cả YG Entertainment không chủ đích sao chép sản phẩm âm nhạc của ai trái phép.

Vụ việc liên quan đến G-Dragon và chủ tịch Yang Hyun Suk vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Cảnh sát cho biết họ sẽ thông tin thêm diễn biến quá trình điều tra trong thời gian tới.

Phía YG khẳng định vụ tranh chấp bản quyền là sự hiểu lầm, "anh Long" không có hành vi sao chép, đánh cắp bài hát của ai

Nguồn: KoreaBoo