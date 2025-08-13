2 bóng hồng của Tạ Đình Phong: Người thoải mái cho con “nhả khói”, Trương Bá Chi lại phạt con vì lỡ nhíu mày với bảo vệ

Vương Phi và Trương Bá Chi là hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của Tạ Đình Phong và thường xuyên được công chúng đặt lên bàn cân so sánh. Về sự nghiệp, nữ diva họ Vương có lẽ “out trình” vợ cũ Tạ Đình Phong nhưng xét về khía cạnh khác như cách dạy con thì nhiều người cho rằng, Vương Phi chưa chắn đã bằng được nàng “Tinh nữ lang”.

2 người phụ nữ quan trọng trong đời Tạ Đình Phong có cách làm mẹ hoàn toàn trái ngược.

Vương Phi: Coi con như bạn bè, “nuôi thả” 2 ái nữ với tiêu chí không cần quá ngoan

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Vương Phi được coi như trường hợp lạ, sống rất cá tính, tự do, phóng thoáng. Có lẽ vì vậy nên nữ diva cũng để cho các con tự do phát triển, đúng như lời bài hát cô viết cho con: “Con không thể học điều xấu nhưng không cần quá ngoan”.

Vương Phi chấp nhận cho cô con gái cả Đậu Tĩnh Đồng (con của Vương Phi và chồng cũ - ca sĩ nhạc rock nức tiếng một thời Đậu Duy) bỏ học để theo đuổi đam mê âm nhạc, xăm mình, nhuộm tóc ở tuổi 15, công khai là người đồng tính khiến netizen sốc đến tận óc. Đặc biệt, Đậu Tĩnh Đồng năm nay mới 22 tuổi nhưng đã có thâm niên 7 năm “nhả khói”, làm nhiều người ngao ngán. Tuy nhiên, Vương Phi tuyên bố: “Chỉ cần không trái pháp luật thì con bé có quyền tự quyết định cuộc đời mình”.

Đậu Tĩnh Đồng năm nay 22 tuổi.

Quả thực, Đậu Tĩnh Đồng có vẻ ngoài phản nghịch nhưng lại rất lương thiện và hiếu thảo. Khi được hỏi: “Em có đồng ý để cho mẹ và chú Tạ Đình Phong kết hôn hay không?”, nữ ca sĩ trẻ cho biết: “Chỉ cần mẹ vui là được!”.

Mặc dù lối sống gây nhiều tranh luận nhưng Đậu Tĩnh Đồng lại được thừa hưởng tài năng từ cha mẹ, năm 14 tuổi đã tự tổ chức dàn nhạc riêng. Đến năm 19 tuổi, Đậu Tĩnh Đồng được đề danh cho giải thưởng Kim Mã khi sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Thất Nguyệt Và An Sinh, được giới truyền thông ca ngợi hết lời: “Toàn bộ giới âm nhạc Hoa ngữ đang chờ cô bé lớn lên”.

Tuy nhiên, hiện tại, con gái Vương Phi lại gây hoang mang khi đột ngột đổi sang dòng nhạc điện tử không mấy phù hợp với bản thân, khiến giới phê bình âm nhạc thở dài ngao ngán. Ai cũng kỳ vọng, Đậu Tĩnh Đồng có thể quay về đúng sở trường của mình và tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc.

Còn với cô út Lý Yên, ngay khi còn nhỏ, Vương Phi đã giáo dục cô bé rằng việc bị hở hàm ếch bẩm sinh không phải việc xấu để ái nữ không bị tự ti. Kể cả khi Vương Phi ly hôn với người chồng thứ hai Lý Á Bằng và không giành quyền nuôi con, nữ diva vẫn hết mực yêu thương và quan tâm tới Lý Yên.

Có thể nói, Lý Yên lớn lên trong sự chứng kiến của đông đảo khán giả xứ Trung. Từ nhỏ, cô bé đã có niềm đam mê hội họa, thư pháp. Khi mới 11 tuổi, tác phẩm của Lý Yên đã được bán đấu giá lên tới hơn 200.000 NDT (731 triệu đồng).

Cách đây không lâu, giới truyền thông xứ Cảng tiết lộ, ái nữ nhà Vương Phi đã trúng tuyển vào đại học Luân Đôn (nước Anh), khiến netizen phải xuýt xoa khen ngợi. Giờ đây, ở tuổi 19 tuổi, Lý Yên đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều, hoàn chữa khỏi chứng hở hàm ếch sau 4 lần phẫu thuật.

Cô con gái hở hàm ếch của Vương Phi lột xác ngoạn mục sau khi trưởng thành.

Ở tuổi 19, cô bé xinh đẹp, tự tin và tài năng.

Đặc biệt, Vương Phi từng tiết lộ, cô thường gọi con gái cả là “cô Đậu” và chia sẻ rằng: “Ở nhà, cô Đậu là chị cả, Lý Yên là chị hai, còn tôi là em út”. Có thể nhiều người sẽ không thích cách mẹ con nữ diva cư xử cứ như ngang hàng ngang vế, coi nhau như bạn bè nhưng đây lại là cách giáo dục đặc biệt của người yêu Tạ Đình Phong và cả 3 mẹ con đều thấy thoải mái với điều này.

Vương Phi đối xử với con cái như bạn bè, cho các con tự do phát triển cá tính.

Trương Bá Chi: Lối giáo dục đậm chất kỷ luật, mắc lỗi thái độ là bị phạt ngay

Trương Bá Chi có lẽ là một thái cực hoàn toàn trái ngược với Vương Phi khi sát sao theo từng bước chân của các con, rèn luyện nghiêm khắc cả về nếp sống lẫn cách cư xử. Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi giành được quyền nuôi cả hai quý tử Lucas và Quintus. Cô tự mình quán xuyến, chăm lo cho con từ những việc nhỏ nhất mà không cần tới người giúp việc, quan tâm đầy đủ về cả thể chất và tinh thần cho 2 con.

Trương Bá Chi tự mình dạy dỗ, chăm sóc các con, mọi việc đều đến tay cô.

Trang 163 cho biết, mỗi ngày Trương Bá Chi đều dậy từ 5 giờ, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Đến 6 giờ, nàng “Tinh nữ lang” gọi con dậy để tập thể dục và sau khi tan học, Lucas và Quintus sẽ học nhạc cụ trong hai tiếng đồng hồ. Đến cuối tuần, cả gia đình sẽ cùng nhau lên núi đi bộ. Mỗi ngày, Trương Bá Chi tự mình kèm hai con học tập, nghiêm khắc hạn chế thời gian dùng điện thoại, không để các con sa đà vào các trò chơi điện tử.

Nhờ sự chăm sóc, giáo dục của Trương Bá Chi, Lucas và Quintus đều có thành tích học tập đáng nể, được đánh giá là thần đồng “danh xứng với thực”. Cậu con cả chỉ dùng 3 năm để hoàn thành chương trình học (5 năm) và được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá Cambridge. Cậu hai Quintus có năng khiếu âm nhạc và còn lọt vào top 3 cuộc thi phát minh tầm cỡ quốc tế dành cho thanh thiếu niên.

Không chỉ vậy, các con của Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi còn được đánh giá cao về cách đối nhân xử thế. Giới truyền thông từng bắt gặp khoảnh khắc 2 quý tử đẩy xe giúp nhân viên khuân vác của siêu thị, nói chuyện lễ phép với các nhân viên công tác, chủ động giúp người già xách đồ. Có nguồn tin cho biết, cậu bé Quintus từng bị mẹ phạt chép sách Lễ Ký (1 cuốn sách về lễ nghĩa của Trung Quốc) 10 lần vì lỡ nhíu mày với một bảo vệ.

Netizen cho rằng, chính sự rèn nắn của Trương Bá Chi đã khiến cho hai con phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn cách cư xử. Cũng có ý kiến cho rằng việc Trương Bá Chi kèm con quá chặt có thể khiến 2 bé cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, có lẽ cư dân mạng không cần quá lo lắng về điều này, bởi lẽ, Trương Bá Chi từng chia sẻ rằng: “Cần phải tôn trọng sự lựa chọn, tôn trọng cuộc sống riêng của bọn nhỏ. Chỉ cần hai con thân thể khỏe mạnh, biết vâng lời thì đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi”.

Nguồn: 163