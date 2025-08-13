Mâu thuẫn căng với dâu trưởng, nhưng Victoria Beckham cũng từng làm mẹ chồng phiền lòng cỡ này?

Ồn ào "sóng gió gia tộc" Beckham vừa bùng lên trở lại khi Brooklyn - Nicola tổ chức lễ làm mới lời thề nguyện. Tuy nhiên buổi lễ này không khác gì "cưới lại", với đầy đủ nghi thức thủ tục, Nicola Peltz còn mặc lại váy cưới của mẹ mình. Chỉ có điều, toàn bộ 30 thành viên gia đình Beckham đều chẳng hay biết gì và không được mời. Nhà Peltz chủ trì toàn bộ sự kiện này.

Nguồn tin thân cận tiết lộ vợ chồng cậu cả Beckham tổ chức "cưới lại" vì không hài lòng lần cưới đầu tiên năm 2022. Ở thời điểm đó, Victoria Beckham và dâu trưởng được cho là đã xảy ra bất hòa quanh chiếc váy cưới. Bà Becks còn được cho là chiếm spotlight, cướp điệu nhảy đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới, khiến Nicola Peltz bật khóc ấm ức chạy ra khỏi lễ đường. Có vẻ như họ đã cố "diễn" vai gia đình hạnh phúc cho đến nay thì không còn diễn nổi nữa, vợ chồng Brooklyn - Nicola dường như đã cạch mặt hẳn ông bà Beckham.

Brooklyn - Nicola tổ chức lễ "cưới lại" do nhà vợ chủ trì

Họ hoàn toàn không mời ai từ gia đình Beckham

Gay gắt với con dâu là vậy nhưng hóa ra trước đây Victoria Beckham cũng chẳng hề được lòng mẹ chồng. Khi mới bắt đầu hẹn hò, Victoria sống ở London và đi lưu diễn khắp thế giới, trong khi David thi đấu tại Manchester. Vì yêu xa nên David Beckham tìm đủ mọi cách đến gặp nàng như lái xe 4 tiếng chỉ để gặp Victoria 20 phút, thuê máy bay để đến chỗ cô nhanh hơn. Họ cũng thường xuyên "nấu cháo điện thoại" đến 1h sáng.

Các đồng đội và huấn luyện viên ở Manchester United nhận ra David Beckham quá chú tâm đến tình yêu, rồi lo ngại anh xao nhãng sự nghiệp. Điều này đã đến tai bà Sandra Beckham - mẹ của cựu danh thủ. Bà lo lắng con trai có thể mải yêu đương và đánh mất sự nghiệp. Vì vậy, bà đã chặn cuộc gọi của Victoria - David để ngăn anh mất tập trung chơi bóng.

Bà Sandra Beckham nhớ lại: "Victoria lúc ấy đi xa và chúng tôi ở lại nhà David. Đến 3h sáng thì điện thoại reo. David có trận đấu vào ngày hôm sau nên tôi nhấc máy và nói 'Nó đang ngủ trên giường rồi'. Chúng muốn nói chuyện nhưng với tư cách là 1 người mẹ bảo vệ con, tôi nghĩ 'Con bé không nên gọi điện vào giờ này mới phải'. Nhưng làm sao tôi nói được? Chúng là người lớn hết cả rồi. Tôi lo David sẽ hao hụt sức lực trong khi bóng đá mới là trên hết".

Lúc mới yêu, Victoria hoàn toàn không được lòng mẹ chồng

Tình yêu của David - Victoria nảy nở khi Spice Girls đến xem 1 trận bóng của Manchester United. Bà Becks thú nhận: "Tôi hoàn toàn không thích bóng đá, trước đây và bây giờ đều vậy. Nhưng tôi đã thấy ảnh David trên tạp chí và rõ ràng anh ấy rất đẹp trai. Khi tôi thấy anh ấy ở phòng chờ cầu thủ, các cầu thủ khác đều đang ở quầy bar nhưng anh ấy lại trò chuyện với bố mẹ. Tôi rất gần gũi với gia đình và tôi rất thích khía cạnh đó của anh ấy".

David Beckham cũng tiết lộ họ thích nhau từ cái nhìn đầu tiên. "Có điều gì đó xảy ra ngay lập tức. Tôi thầm nghĩ 'Được rồi, mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh thôi'" - cựu danh thủ Anh hồi tưởng về lần đầu gặp vợ. Phần còn lại đã trở thành lịch sử, họ kết hôn, sinh 4 người con và tích lũy được khối tài sản ròng ước tính 380 triệu bảng Anh (khoảng 13.414 tỷ đồng).

Đế chế Beckham từng là hình mẫu gia đình lý tưởng

Tuy nhiên, hình mẫu "gia đình lý tưởng" đang có nguy cơ lung lay dữ dội sau khi vợ chồng con cả Brooklyn Beckham - Nicola Peltz "cạch mặt" bố mẹ. Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ "cưới lại" do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.

Mối quan hệ giữa cha con nhà Beckham dường như đã không còn có thể cứu vãn



